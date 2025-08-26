Pour Résumer

Les Émirats détiennent 6 300 BTC minés.Cela vaut 706 millions d’euros.

Le Bitcoin pourrait atteindre 150 000 €.

Les EAU : des mines d’or au mining Bitcoin

Les EAU font trembler l’écosystème. Effectivement, leurs 6 300 BTC, valorisés à 706 millions d’euros à 112 000 € par BTC, proviennent d’opérations de mining massives.

Par ailleurs, Citadel Mining, lié au groupe royal, exploite une ferme à Abu Dhabi depuis 2022, générant 2 BTC par jour. D’ailleurs, cette stratégie s’appuie sur l’énergie solaire abondante, réduisant les coûts de 30 %.

Effectivement, les EAU ont miné 9 300 BTC au total, dont 3 000 redistribués localement. Par ailleurs, les wallets publics montrent une accumulation stable post-halving 2024.

De plus, la capitalisation crypto globale atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), soutenant ce momentum. Effectivement, les EAU se classent sixième nation détentrice de BTC, derrière les États-Unis (198 012 BTC).

Par ailleurs, leur approche évite les achats directs, minimisant la volatilité.

D’ailleurs, les partenariats avec des pools comme Foundry Digital boostent leur production. Effectivement, cette discrétion a caché leur statut de whale jusqu’à récemment.

Par ailleurs, les flux on-chain confirment l’absence de ventes. D’ailleurs, les EAU visent un hub crypto à Dubaï, avec 12 licences blockchain actives. Cette montée en puissance pourrait redessiner les équilibres géopolitiques.

L’impact des EAU sur le marché crypto

Ce reveal secoue le marché. Effectivement, les holdings étatiques de Bitcoin atteignent 517 000 BTC, soit 2,4 % de l’offre totale. Par ailleurs, les 706 millions d’euros des EAU renforcent la pression haussière.

D’ailleurs, le Bitcoin consolide à 112 000 €, après un ATH à 122 838 €. Effectivement, cette accumulation réduit l’offre disponible, visant 150 000 € d’ici fin 2025.

Par ailleurs, Solana (184 €, +10 %) et Chainlink (18 €, +12 %) profitent de ce momentum. D’ailleurs, la DeFi, avec 85 milliards d’euros de TVL, s’emballe. Effectivement, les whale wallets BTC, avec 1,1 million d’adresses actives, signalent une adoption croissante.

Aussi, le GENIUS Act, adopté en juin 2025, encadre les stablecoins, dopant la confiance. De plus, les EAU inspirent des nations comme le Bhoutan (11 286 BTC). Effectivement, leur stratégie minière stabilise le marché.

De plus, la tokenisation, visant 10 % du PIB mondial d’ici 2030, pourrait amplifier cet élan. D’ailleurs, cette dynamique attire les investisseurs retail. Effectivement, un bull run Bitcoin pourrait propulser les altcoins comme XRP (3,65 €) vers 7 €.

Perspectives : un bull run boosté par les EAU ?

Ce move des EAU change la donne. Effectivement, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 300 milliards d’euros vers les altcoins.

Par ailleurs, Solana pourrait atteindre 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026.

Effectivement, les hubs comme Dubaï, avec 15 licences blockchain, alimentent l’optimisme.

Par ailleurs, grok conseille une exposition de 5 % du portefeuille, diversifiée sur XRP et Avalanche. D’ailleurs, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) freine légèrement l’élan.

Effectivement, les régulations comme MiCA imposent la prudence. Par ailleurs, le mining des EAU pourrait doper le BTC à 150 000 €.

