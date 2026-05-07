L’ETH USD n’a pas réussi à franchir les 2 400 $ pendant trois mois consécutifs, enregistrant une perte de -21 % depuis le début de l’année contre une baisse de -11 % de la capitalisation totale du marché crypto.

Cette sous-performance place l’actualité d’Ethereum au centre de l’attention des détenteurs institutionnels qui réévaluent la trajectoire de l’actif.

Cette stagnation a coïncidé avec une corrélation de prix sur 90 jours entre l’ETH et les altcoins à forte capitalisation atteignant 0,85 début mai 2025, selon les données suivies par CryptoRank.

Il s’agit du niveau le plus élevé observé depuis les points bas du marché baissier de novembre 2024.

L’analyse du cours de l’ETH est ici structurellement plus complexe qu’un simple échec face à une résistance.

Lorsque la corrélation de l’ETH avec des actifs comme SOL et LINK se resserre à ce point, cela signale que le marché ne fait plus de distinction sur les fondamentaux ; il évalue les altcoins comme un panier de risques monolithique.

La question soulevée par ce cadrage est de savoir si ce pic de corrélation représente un plafond temporaire imposé par les conditions macroéconomiques, ou une condition structurelle ancrée dans la manière dont le capital circule actuellement au sein de l’écosystème des actifs numériques.

(SOURCE : TradingView)

À LIRE : L’intérêt ouvert sur l’Ether bondit de 26 % alors que les traders reviennent sur l’ETH

Actualité Ethereum : l’ETH peut-il franchir les 2 400 $ ou va-t-il chuter à nouveau ?

Le mécanisme fonctionne ainsi : lorsque la corrélation de l’ETH avec l’ensemble du marché des altcoins augmente, la découverte des prix des actifs individuels échoue. Le capital ne circule pas du Bitcoin vers l’Ethereum, puis vers les jetons à moyenne et petite capitalisation ; il stagne face à des résistances de marché significatives.

Ce schéma persiste depuis la mi-avril 2025, l’ETH se consolidant entre 2 200 $ et 2 470 $, avec un pic récent à 2 424 $ le 6 mai avant d’être rejeté par la moyenne mobile de 100 heures.

Les données on-chain complètent ce tableau. Le volume des plateformes d’échange décentralisées sur Ethereum a baissé d’environ 53 % au cours des six derniers mois, tandis que les revenus des DApps ont chuté d’environ 49 %.

Solana et Hyperliquid détiennent désormais environ 42 % de parts de marché des revenus des DApps, un changement significatif par rapport à il y a deux ans.

Bien que la valeur totale verrouillée (TVL) d’Ethereum soit six fois supérieure à celle de son concurrent le plus proche, l’activité génératrice de frais se déplace vers des chaînes aux frais moins élevés et aux règlements plus rapides.

(SOURCE : CoinGlass)

L’environnement sécuritaire en avril a encore compliqué les choses, les exploits crypto ayant coûté environ 630 millions USD, provenant principalement de KelpDAO et Drift Protocol, impliquant des entités liées à la Corée du Nord.

L’exploit de KelpDAO a causé d’importantes sorties de TVL sur Aave et des créances douteuses, érodant la confiance nécessaire à la liquidité institutionnelle dans la DeFi.

Dans d’autres actualités concernant Ethereum, et sur une note positive, l’iShares Ethereum Trust de BlackRock a enregistré 142 millions USD d’entrées le 4 mai, portant le total des actifs des ETF à 12,4 milliards USD.

BitMine a ajouté 101 745 ETH, d’une valeur d’environ 238 millions USD, le 5 mai, portant son total à 5,18 millions d’ETH (environ 4,12 % de l’offre en circulation), dont 73 % sont stakés.

Cependant, la société fait face à une perte latente de 1,4 milliard USD sur sa position, reflétant la tendance du Bitcoin à surperformer tandis qu’Ethereum et les altcoins restent à la traîne.

L’ETH peut-il repasser les 2 400 $ et débloquer une Altseason, ou l’écart structurel de revenus devient-il la contrainte majeure ?

$ETH keeps getting rejected from 2021 ATH VWAP. Very weak. pic.twitter.com/CBp36tc5gJ — Ted (@TedPillows) May 7, 2026

Scénario haussier : l’ETH franchit les 2 420 $ en clôture quotidienne avec une augmentation du volume spot — une condition que le MACD horaire et un RSI se maintenant à 55 au-dessus du niveau neutre ne confirment pas encore, mais n’excluent pas. Une cassure durable ouvrirait la voie vers les 2 550 $, déclencherait des rachats de positions courtes (short covering) sur l’ensemble des altcoins et commencerait à résorber la prime de corrélation qui supprime actuellement la découverte des prix individuels. Le CLARITY Act, avec 60 % de chances d’être adopté par le Sénat selon Polymarket, pourrait servir de catalyseur réglementaire accélérant les flux institutionnels vers l’infrastructure DeFi native d’Ethereum.

Scénario de base : l’ETH continue de se consolider dans le canal 2 200 $ – 2 470 $ à court terme, la ligne de tendance à 2 320 $ servant de niveau de support clé. La corrélation avec les altcoins à forte capitalisation reste élevée, l’Altcoin Season Index reste en dessous des seuils de rotation, et l’accumulation institutionnelle progressive — mise en évidence par les entrées continues dans les ETF et les revenus de staking de BitMine — absorbe la pression vendeuse sans générer de cassure. La mise à niveau Glamsterdam constitue un catalyseur pour le sentiment de marché mais ne modifie pas matériellement les indicateurs de revenus on-chain à court terme.

Scénario baissier / invalidation : une incapacité à maintenir le support des 2 200 $ en clôture quotidienne invaliderait la thèse de consolidation et rouvrirait la voie vers le point bas de février proche de 1 780 $. Dans ce scénario, la corrélation crypto qui lie l’ETH au marché plus large des altcoins servirait de mécanisme de transmission pour des corrections accélérées sur les jetons DeFi et les actifs des écosystèmes de couche 1. La perte latente de 1,4 milliard USD de BitMine se creuserait, et le modèle de trésorerie d’entreprise en ETH — déjà sous surveillance — ferait face à une pression renouvelée de la part des comités de risque institutionnels.

C’est la variable déterminante : une clôture quotidienne confirmée au-dessus de 2 420 $ avec un volume spot soutenu, accompagnée d’une stabilisation des revenus des DApps on-chain plutôt que de la poursuite de leur chute de 49 %.

Jusqu’à ce que cela soit résolu, la corrélation crypto élevée fonctionnera comme un plafond structurel — et non temporaire — et la saison des altcoins restera structurellement différée.

next