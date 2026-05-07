Le Bitcoin vient de franchir les 81 000 USD, son niveau le plus élevé depuis la fin du mois de janvier, après être monté de 79 000 USD à la clôture des marchés américains lundi, soit un gain hebdomadaire de 5,3 % qui le place directement en zone de breakout.

Le Bitcoin est de nouveau sous les projecteurs de l’actualité crypto.

Ce mouvement s’est produit alors que les desks de trading institutionnels étaient déjà positionnés : les marchés d’options accumulaient discrètement une exposition à la hausse à bas prix via des structures de call ratio, et le prix a finalement déclenché le signal.

Ce qu’il n’a pas encore produit, du moins pour l’instant, c’est une participation significative du complexe des altcoins.

L’Ether s’est maintenu à 2 379 USD, en baisse de 0,1 % sur la journée malgré un gain hebdomadaire de 4,0 %. Solana a reculé de 0,9 % à 84,84 USD. Le Dogecoin a cédé 1,0 % à 0,1117 USD, même si l’intérêt ouvert (open interest) sur les contrats à terme Dogecoin reste à des sommets annuels.

La divergence du marché entre un Bitcoin à 81 000 USD et une tendance stable à négative pour les altcoins n’est pas fortuite ; elle reflète une condition structurelle de la construction de ce rallye, et la question de savoir s’il va s’élargir guide actuellement le positionnement des desks de trading.

Une analyse précédente de Coinspeaker avait souligné la dynamique institutionnelle vs retail alimentant la reprise du Bitcoin à 80 000 USD ainsi que le scepticisme qui a accompagné chaque tentative à ce niveau.

La clôture de mardi sera le premier véritable test pour confirmer si le breakout tient bon.

Le Bitcoin peut-il maintenir les 81 000 USD face à l’actualité, ou le positionnement des desks d’options crypto devance-t-il le spot ?

Au-delà des rumeurs de l’actualité crypto, le mécanisme derrière le mouvement de mardi mérite d’être clairement défini. Les ETF Bitcoin au comptant (spot) aux États-Unis ont enregistré 2,44 milliards USD d’entrées nettes pour avril 2026, le total mensuel le plus élevé depuis octobre 2025, selon les données de SoSoValue, avec des entrées atteignant 630 millions USD pour la seule journée de vendredi.

Cette demande institutionnelle a absorbé bien plus que l’offre quotidienne minée : selon les données de Capriole Investments, les institutions acquéraient plus de 500 % du BTC miné quotidiennement, un ratio qui a historiquement précédé des gains moyens d’environ 24 % le mois suivant.

Du côté des dérivés, Laser Digital, la branche de market-making de Nomura, a souligné dans une note transmise à CoinDesk mardi que les desks d’options crypto avaient structuré des transactions de call ratio — achetant des options d’achat proches du cours et les finançant en vendant des calls à prix d’exercice supérieur — une configuration qui ne coûte presque rien au départ et profite si le Bitcoin grimpe progressivement sans dépassement brusque.

Cette accumulation discrète de paris haussiers à bas prix a créé une base d’options constructive sous le mouvement spot. Laser Digital a noté qu’une cassure décisive au-dessus de 80 000 USD était censée faire passer le risk reversal du BTC, actuellement négatif — le différentiel de volatilité implicite entre les puts et calls équidistants — en territoire positif pour la première fois depuis des semaines.

Ce basculement est important car il signale un véritable changement de sentiment, et pas seulement un mouvement de prix. Un short squeeze a amplifié la dynamique : plus de 18 millions USD de positions courtes (shorts) sur le BTC ont été liquidées en 24 heures contre seulement 1,19 million USD de positions longues (longs), les contrats à terme Binance affichant un ratio fortement déséquilibré de 37,2 % longs / 62,8 % shorts, ce qui a accentué la hausse.

Une clôture quotidienne au-dessus de 81 000 USD confirme le breakout, avec une cible dans la zone des 82 500–85 000 USD à court terme et un niveau implicite de 96 000 USD si les taux d’absorption institutionnels se maintiennent. Le passage au positif du risk reversal renforcerait cette trajectoire.

Cependant, une incapacité à maintenir les 80 000 USD à la clôture journalière réactiverait le schéma de sommets de plus en plus bas qui a dominé le mois d’avril et risquerait un repli vers 77 500 USD. Les détenteurs à long terme, qui ont déchargé en moyenne 12 000 BTC par jour au cours des 30 derniers jours, constituent un excédent d’offre persistant.

ETH à 2 379 USD : ce que le gain hebdomadaire nous dit — et ce qu’il ne nous dit pas

Le gain hebdomadaire de 4,0 % de l’Ethereum semble constructif de manière isolée. Par rapport à la progression de 5,5 % du Bitcoin, et mesuré par la performance réelle jour après jour de -0,1 %, la situation s’apparente davantage à une stagnation.

Le ratio ETH/BTC continue de se compresser, et le mécanisme derrière cette compression est relativement clair : les entrées dans les ETF Bitcoin redirigent structurellement le capital institutionnel qui, autrement, se serait réparti vers l’ETH.

Les produits ETF Ethereum ont connu des entrées, et une série de 10 jours consécutifs de flux entrants dans les ETF ETH a fourni un certain plancher de stabilisation pour le prix. Mais le rythme par rapport aux produits BTC reste nettement plus lent, et l’activité on-chain n’a pas généré le type de demande spot capable de valider un breakout plutôt qu’une dérive.

L’intérêt ouvert sur les dérivés ETH augmente sans accumulation spot correspondante — une divergence que les données de Coinglass ont signalée comme une configuration récurrente pour des rallyes ratés plutôt que confirmés.

Si l’ETH franchit durablement les 2 500 USD, cela pourrait être dû à une rotation des profits du BTC — la séquence classique de l’altcoin season. Une accélération des entrées dans les ETF et une reprise de l’activité DeFi le confirmeraient.

Cependant, une cassure sous les 2 200 USD avec un volume élevé signalerait que la reprise hebdomadaire est corrective plutôt qu’impulsive, réouvrant les plus bas d’avril comme référence.

SOL et DOGE : des plafonds structurels, pas des baisses temporaires

Le recul de 0,9 % de Solana à 84,84 USD est moins intéressant en tant que chiffre quotidien qu’en tant que position sur le graphique.

La zone d’offre des 90–94 USD a plafonné chaque rallye significatif du SOL depuis le début du printemps, et le prix actuel se situe sous cette résistance sans catalyseur évident pour changer la structure.

Les produits ETF de SOL, y compris le BSOL de Bitwise, ont accumulé des actifs, mais la contrainte de capitalisation boursière est réelle : les flux institutionnels suffisants pour faire bouger le BTC de plusieurs points de pourcentage se répartissent sur le flottant plus restreint de SOL avec moins d’impact sur le prix que ne le suggère le montant absolu en dollars.

La situation du Dogecoin est structurellement différente, mais la conclusion est similaire.

Le DOGE est en baisse de 1,0 % sur la journée à 0,1117 USD, même s’il conserve un gain de 12,4 % sur sept jours, ce qui en fait la performance la plus solide de la semaine parmi les principales cryptomonnaies.

L’Altcoin Season Index reste toutefois modéré, reflétant le fait que le mouvement hebdomadaire du DOGE a été alimenté par son propre cycle de dynamique plutôt que par une rotation large.

L’ analyse du DOGE et des déclencheurs de l’altcoin season chez Coinspeaker a systématiquement identifié la dominance du BTC comme la véritable variable limitante — et avec une dominance du BTC qui grimpe suite au breakout à 81 000 USD, le DOGE fait face à un plafond structurel sur les mouvements rapides, quels que soient les niveaux d’intérêt ouvert.

C’est là le véritable déclencheur de l’altcoin season : un breakout confirmé et soutenu du BTC qui épuise la dynamique haussière et force le capital institutionnel à effectuer une rotation vers le bas de la courbe de risque. Nous n’en sommes pas encore là.

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