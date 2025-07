Ethereum : 10 ans de révolution blockchain, découvrez son incroyable parcours

Ethereum a officiellement franchi une étape importante : dix ans de fonctionnement ininterrompu du réseau. Si c’est irrémédiablement une réussite au sein de la blockchain, les réactions sont en général mitigées dans la communauté crypto.

La Fondation Ethereum célèbre ce jalon comme un exemple de résilience et de progrès, toutefois il y a toujours des inquiétudes. Les débats en ligne s’intensifient autour de la décentralisation, des frais de transaction et de l’efficacité des solutions L2.

Pendant ce temps, les indicateurs on-chain racontent une autre histoire : les marchés dérivés de l’ETH atteignent de nouveaux sommets historiques. Donc, cela suggère que les traders restent optimistes quant à cet actif.

1/ The first 10 years of @ethereum brought the world onchain. In the next 10, ethereum grows a world of its own.

Celebrate the birth of digital civilization.

Join smart contract coordinated construction.

Build the first fully onchain monument in Ethereum's name. pic.twitter.com/iILl9c7zSa

— DUST (@Dust_Org) July 29, 2025