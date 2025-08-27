Ethereum propulsé par l’essor croissant des flux institutionnels – bull run imminent

Pour Résumer

Ethereum commence septembre avec un optimisme prudent après un troisième trimestre exceptionnel, affichant une hausse de 83 %.

Le token a brièvement atteint 4 946 $ avant de redescendre à 4 550 $, tandis que les flux institutionnels dépassent 23 milliards de dollars.

Les fondamentaux solides, les développements Layer‑2 et l’intérêt croissant des institutions suggèrent un bull run imminent, malgré des risques saisonniers et macroéconomiques.

Les performances récentes et les niveaux clés

Le token a brièvement atteint un nouveau sommet historique à 4 946 $ le 25 août, avant de redescendre vers 4 550 $. Malgré ce léger recul, les flux institutionnels restent solides, avec plus de 23 milliards de dollars détenus dans les ETF ETH américains.

Les discussions communautaires sur Reddit montrent un optimisme prudent pour un Q4 potentiellement explosif. Le soutien technique est identifié à 4 350 $ et la résistance proche de 5 000 $, formant une fourchette stratégique à court terme.

Les prévisions et les scénarios haussiers

Plusieurs raisons incitent à rester bullish :

Historique : les forts Q3 ont souvent précédé des rallyes paraboliques en Q4, comme en 2017 et 2021 ;

: les forts Q3 ont souvent précédé des rallyes paraboliques en Q4, comme en 2017 et 2021 ; Techniques : la montée de l’ETH au-dessus de 4 430 $ laisse penser que le pire pourrait être derrière ;

: la montée de l’ETH au-dessus de 4 430 $ laisse penser que le pire pourrait être derrière ; Analyse institutionnelle : Standard Chartered a relevé son objectif de fin d’année de 4 000 $ à 7 500 $.

Les fondamentaux on-chain renforçant la hausse

Ethereum bénéficie de développements technologiques soutenus :

L’upgrade Ethereum Pectra de mai a réduit les coûts des rollups ;

Ethereum Pectra de mai a réduit les coûts des rollups ; La valeur totale verrouillée ( TVL ) sur Layer-2 dépasse 44 milliards de dollars ;

) sur Layer-2 dépasse 44 milliards de dollars ; Les frais de gaz sur Arbitrum et Optimism ont baissé, améliorant l’adoption ;

sur Arbitrum et Optimism ont baissé, améliorant l’adoption ; 35 millions d’ETH sont stakés , représentant 29 % de l’offre totale ;

, représentant 29 % de l’offre totale ; Le mécanisme de burn d’Ethereum compense en partie l’inflation.

Les scénarios baissiers et les risques à surveiller

Le marché n’est pas exempt de dangers :

En 2024, Septembre a historiquement montré des corrections avant les rallyes d’octobre ;

avant les rallyes d’octobre ; Une perte du support de 4 350 $ pourrait entraîner des retracements plus profonds ;

du support de 4 350 $ pourrait entraîner des retracements plus profonds ; Les flux ETF sont volatils ; de grosses sorties pourraient inverser rapidement la tendance ;

; de grosses sorties pourraient inverser rapidement la tendance ; Les chocs macroéconomiques restent des variables imprévisibles pesant sur le marché crypto.

Les opportunités pour investisseurs et l’adoption institutionnelle

Ethereum attire massivement les capitaux institutionnels, signalant un intérêt stratégique croissant. La combinaison de fondamentaux solides, de flux institutionnels et de développements Layer-2 favorise un bull run imminent.

Les prochains jours seront cruciaux pour confirmer le maintien du support clé et la dynamique haussière du marché.

À lire aussi :