Les Philippines préparent une réserve Bitcoin gelée 20 ans

Pour Résumer

Philippines visent 10 000 BTC gelés.

Bitcoin stagne à 113 000 €.

Réserve pour stabilité financière.

House Bill 421 : un pari sur le Bitcoin

Les Philippines font des vagues. En effet, le 20 août 2025, le député Miguel Luis Villafuerte dépose la House Bill 421, visant à créer une réserve stratégique de 10 000 BTC.

Par ailleurs, la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) devra acheter 2 000 BTC par an pendant cinq ans, pour un total de 1,13 milliard d’euros au prix actuel. Effectivement, ces fonds, placés en cold storage, seront gelés 20 ans, sauf pour rembourser la dette nationale.

D’ailleurs, la dette philippine s’élève à 16,09 trillions de pesos (275 milliards d’euros) fin 2024. Cependant, le projet, comparant le BTC à l’« or numérique », vise à diversifier les réserves face au dollar. Par ailleurs, des audits trimestriels assureront la transparence.

Effectivement, cette stratégie, inspirée d’El Salvador, positionne les Philippines comme pionnières en Asie, mais suscite des débats sur les coûts et la volatilité.

Un écosystème crypto en pleine mutation

Ce projet secoue l’écosystème. Le Bitcoin stagne à 113 000 € (+0,8 %), après un pic à 122 379 € en juillet, tandis qu’Ethereum gagne 2,1 % à 4 050 €, boosté par Pectra.

Par ailleurs, Solana, à 195 € (+14 %), explose avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions de dollars via Pump.fun au Q1 2025. Effectivement, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), reste robuste.

D’ailleurs, les arnaques, comme un vol de 783 BTC en août via un faux support, rappellent les risques. Cependant, le GENIUS Act, adopté en juin, encadre les stablecoins, renforçant la confiance.

Par ailleurs, des ETF memecoins, attendus pour Q3 2025, pourraient injecter 2 milliards d’euros. Effectivement, ce projet philippin, aligné sur des initiatives au Brésil et au Pakistan, pourrait doper la demande mondiale de BTC.

Perspectives : génie ou folie ?

Ce pari pourrait tout changer. En effet, geler 10 000 BTC pendant 20 ans mise sur une hausse à long terme, avec des analystes prévoyant un BTC à 300 000 € d’ici 2030.

Par ailleurs, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 300 milliards d’euros vers les altcoins, dopant Solana à 280 €. Effectivement, l’achat annuel de 2 000 BTC pourrait créer une pression acheteuse, réduisant l’offre.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP, à 3,65 € (+16 %). Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et des régulations comme MiCA freinent l’élan.

Ce projet audacieux pourrait faire des Philippines un leadercrypto, mais la prudence reste de mise face à la volatilité et aux incertitudes budgétaires.

