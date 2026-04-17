La plateforme de trading eToro a accepté d’acquérir le fournisseur de portefeuilles crypto en auto-conservation Zengo pour 70 millions de dollars, payés principalement en espèces, selon Bloomberg.

La transaction associe les 40 millions d’utilisateurs enregistrés d’eToro à l’infrastructure de portefeuille sans clé et à calcul multipartite de Zengo – offrant ainsi au courtier coté en bourse la propriété directe d’une couche de conservation qui lui manquait auparavant.

L’implication structurelle dépasse le prix divulgué. Les courtiers de détail et les plateformes fintech acquièrent de plus en plus d’infrastructures de conservation et de portefeuilles plutôt que de les exploiter sous licence ou par le biais de partenariats, un modèle qui reflète à la fois la pression concurrentielle et la difficulté de construire des systèmes cryptographiques de niveau MPC à partir de zéro.

L’initiative d’eToro fait suite à des expansions comparables de la part de nouveaux entrants de la finance traditionnelle, comme l’illustre Charles Schwab déployant le trading direct de Bitcoin et d’Ethereum pour ses 38,9 millions de comptes de courtage actifs – un signal que le pont entre la finance régulée et la DeFi est désormais un champ de bataille concurrentiel majeur.

We got news! Zengo is joining forces with @ eToro, the global leader in stock and crypto trading. Since our beginning in 2018, our mission at Zengo has been to raise the bar and set new standards for crypto custody and the on-chain economy. Together with eToro, we will pursue… pic.twitter.com/zxbjIgnuQm — Zengo Wallet (@ZenGo) April 15, 2026

Nous soupçonnons que cette acquisition concerne moins les 2 millions d’utilisateurs de Zengo que ce que ces utilisateurs représentent : la preuve qu’un portefeuille sans clé et sans phrase de récupération (seed phrase) peut atteindre une échelle grand public. eToro achète simultanément l’architecture et la preuve de son succès.

Technologie du portefeuille Zengo : ce qu’eToro acquiert réellement

Zengo, fondé en 2018 par le PDG Ouriel Ohayon, Tal Be’ery et Omer Shlomovits, a construit son portefeuille autour de la cryptographie MPC (calcul multipartite) – une conception qui élimine la phrase de récupération traditionnelle en répartissant le contrôle de la clé privée entre plusieurs parties de calcul.

Le résultat est un portefeuille « sans clé » où aucun point de défaillance unique ne peut exposer les fonds des utilisateurs, une distinction de sécurité significative dans un environnement où des applications de portefeuilles frauduleuses continuent de vider les avoirs des utilisateurs.

A trading platform acquiring a crypto wallet company. Move from access → control. As @yoniassia has been suggesting, that shift matters. https://t.co/wnwfK7Ckaq — Praveen Vemulapalli (@PraveenVem) April 15, 2026

L’entreprise sert plus de 2 millions de particuliers et d’entreprises dans plus de 180 pays et avait précédemment acquis le portefeuille Minke, axé sur les stablecoins, pour étendre son offre de produits on-chain.

Zengo a levé un total de 24 millions de dollars selon les données de Crunchbase, dont une série A de 20 millions de dollars en 2021, avec Insight Partners et Tether parmi ses investisseurs – ce qui fait du prix d’acquisition de 70 millions de dollars par eToro un multiple significatif sur le financement divulgué, rapporté être de l’ordre de huit à dix fois le revenu récurrent annuel.

Après l’acquisition, Zengo devrait fonctionner comme un produit autonome tandis que l’ensemble de sa pile technologique et son équipe de développement s’intégreront à la plateforme d’eToro.

eToro a indiqué des projets d’intégration à court terme qui ouvriraient l’accès à des produits décentralisés – marchés de prédiction, contrats perpétuels et instruments de rendement – pour sa base d’utilisateurs existante grâce à l’infrastructure de Zengo.

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