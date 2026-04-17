L’intérêt ouvert (open interest) sur les contrats à terme (futures) crypto ETH a grimpé de 26 % pour atteindre 25,4 milliards USD, selon les données agrégées via Coinglass – un mouvement qui place l’accumulation actuelle de produits dérivés parmi les poussées de positionnement les plus agressives de 2026 et intervient après que l’intérêt ouvert a déjà enregistré un gain de 11,59 % en une seule journée pour atteindre 34,165 milliards USD sur l’ensemble du complexe des dérivés.

L’ETH s’échangeait dans une fourchette de 2 356 – 2 395 USD pendant le rallye, avec un sommet sur 24 heures à 2 384 USD portant la capitalisation boursière à environ 286 milliards USD.

L’importance structurelle de cette lecture réside moins dans le niveau de prix absolu que dans ce que le positionnement concentré sur les futures révèle sur la composition des participants et l’exposition à la volatilité à court terme.

Le contexte est ici primordial : au cours des sept semaines précédant la mi-avril 2026, l’intérêt ouvert sur l’ETH avait déjà augmenté de 45 % parallèlement au gain de 59 % du Bitcoin – les deux actifs se redressant après les points bas de février dans ce que Santiment a caractérisé comme une accumulation rapide de positions sur marge. Le bond de 26 % représente une accélération au sein de cette tendance plus large, et non un événement isolé.

Intérêt ouvert sur les futures ETH : ce que représente réellement l’accumulation de 25,4 milliards USD

Le mécanisme fonctionne comme suit : l’intérêt ouvert mesure la valeur totale des contrats dérivés en cours – longs et courts – qui n’ont pas été dénoués. Une hausse de 26 % sur une fenêtre de temps réduite n’indique pas, en soi, un biais directionnel ; cela indique que de nouveaux capitaux nets entrent sur le marché des dérivés et prennent une exposition à effet de levier, ce qui amplifie à la fois l’élan haussier et le risque de liquidation à la baisse.

Les données de concentration par plateforme précisent le tableau. Binance représente à elle seule 7,416 milliards USD de l’intérêt ouvert sur l’ETH – soit environ 29 % du total des 25,4 milliards USD de futures – suivie par Gate avec 4,36 milliards USD, Bybit avec 2,331 milliards USD et OKX avec 1,943 milliard USD.

Ces quatre plateformes contrôlent collectivement environ 53,3 % des parts mondiales de dérivés ETH, concentrant le risque de liquidation sur un petit nombre de plateformes où des cascades d’appels de marge peuvent se propager rapidement si l’ETH teste des supports clés.

Ceci est notable précisément parce que l’accumulation de l’effet de levier fait écho à un schéma de mars 2026 – un pic quotidien d’intérêt ouvert de 9 % qui avait précédé des corrections partielles suite au dénouement de transactions à effet de levier encombrées.

Les analystes qui suivent ces données ont signalé que la configuration actuelle présente une fragilité structurelle analogue : une poussée de l’intérêt ouvert dans une fourchette de prix qui se resserre est historiquement une condition préalable à une extension de la volatilité dans l’une ou l’autre direction, et non une confirmation de la durabilité de la tendance.

L’ETH peut-il maintenir son rallye ou l’activité du réseau devient-elle la contrainte contraignante ?

La poussée des dérivés n’a pas été uniformément accompagnée par les fondamentaux on-chain, et c’est dans cette divergence que nous soupçonnons que le rallye sera confronté à son test structurel le plus crédible.

Un intérêt ouvert qui s’étend sur l’effet de levier alors que l’activité du réseau reste atone est un schéma connu : il reflète un repositionnement spéculatif plutôt qu’une croissance de l’utilisation tirée par la demande, ce qui s’est historiquement avéré insuffisant pour soutenir des reprises de prix de l’ETH sur plusieurs semaines.

Le point focal technique immédiat est la résistance des 2 400 USD. Si l’ETH ne parvient pas à franchir ce niveau avec conviction, l’excédent de positions longues à effet de levier devient un passif de liquidation – particulièrement avant l’expiration des futures Ether d’avril 2026 (ERJ26), qui pourrait déclencher des débouclages mécaniques de positions indépendamment du sentiment sur le marché spot.

L’analyse précédente signalant des probabilités élevées d’une chute vers 1 500 USD dans la structure de marché de l’ETH reste une base de référence pertinente pour le risque de positionnement, même si les données actuelles sur les dérivés impliquent une conviction haussière à court terme.

Le comportement institutionnel sur les marchés spot sera le signal le plus clair à surveiller. Un schéma d’accumulation d’ETH à grande échelle et de ventes stratégiques par les baleines a introduit une asymétrie sur le marché – certains participants utilisent les rallyes des dérivés pour distribuer leurs avoirs spot, une dynamique qui peut plafonner l’appréciation des prix même si l’intérêt ouvert grimpe.

Scénario haussier : les flux entrants sur le spot confirment le positionnement des dérivés et l’ETH franchit les 2 400 USD, déclenchant de nouvelles liquidations de positions courtes. Scénario de base : l’intérêt ouvert se stabilise à l’approche de l’expiration ERJ26, la volatilité se comprime. Scénario baissier : l’effet de levier se dénoue via le support des 2 312 USD, reproduisant le schéma de correction de mars à une échelle notionnelle plus élevée.

L’augmentation de 26 % de l’intérêt ouvert est un signal concret et mesurable d’une participation spéculative renouvelée – ce n’est ni un objectif de prix, ni un endossement fondamental. Son dénouement, vers une confirmation de l’élan ou une configuration de liquidation, dépendra des données sur l’activité du réseau et des flux spot au cours des deux à trois prochaines semaines.

next