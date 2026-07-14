Une baleine Bitcoin de 2018 déplace 188M$ après 8 ans

L’adresse de portefeuille 356my…BAsmK, inactive depuis le 23 octobre 2018, a transféré 2 931 Bitcoin, d’une valeur approximative de 188 millions de dollars au moment de la transaction, vers une adresse non identifiée le 12 juillet 2026, aux alentours de 15h41 ET. L’information a été révélée par la plateforme d’intelligence on-chain Onchain Lens, s’appuyant sur les données d’Arkham.

Lors de l’acquisition en octobre 2018, le prix du BTC avoisinait les 6 475 $, ce qui représente un gain latent de près de dix fois, avec un cours rapporté à 63 100 $ le 13 juillet à 7h00 ET.

A Bitcoin OG who had been dormant for 7 years transferred all 2,931 $BTC($188.03M) to a new wallet 3 hours ago.



The OG received 2,931 $BTC 7 years ago when $BTC was trading at $6,513 and hadn't moved them until now.https://t.co/g1aUfU8aSn pic.twitter.com/0jRSQKIimV — Lookonchain (@lookonchain) July 13, 2026

Il ne s’agit pas simplement de la réactivation d’un gros portefeuille. C’est le dernier indicateur en date d’une tendance où les détenteurs à long terme, possédant du Bitcoin acquis bien avant les niveaux de prix actuels, commencent à repositionner une offre ancienne. Ce mouvement intervient alors que les marchés crypto s’échangent bien en dessous de leurs sommets précédents, tout en offrant des gains de plusieurs centaines de pour cent pour les acheteurs de l’ère 2018.

Le réveil de ce portefeuille Bitcoin de 2018 survient alors que le BTC/USD s’échange à 63 100 $, en baisse de -1,3 % sur les dernières 24 heures, avec un volume de transactions quotidien s’élevant à 20,2 milliards de dollars.

$BTC starts the week with a fresh dump.



Nice reaction from our sell zone, but too bad the move happened during Asia session, so I didn't position there.



My longs are closed BE and for today I'm looking for a potential short after the retest.



Around 63.6K is where I'm… pic.twitter.com/9A9ZTvExPH — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) July 13, 2026

Détails On-Chain : ce que le transfert confirme (ou non)

L’adresse de réception, bc1qn…8gp25, n’avait pas encore déplacé les Bitcoins au moment de la rédaction de ce rapport. Cette adresse de destination semble non marquée, sans affiliation identifiée à une plateforme d’échange ou à un bureau OTC dans les données on-chain.

Cela signifie que le transfert reste classé comme un mouvement de portefeuille à portefeuille plutôt que comme un flux entrant vers une plateforme d’échange — une distinction que les analystes on-chain considèrent systématiquement comme le véritable signal baissier opérationnel.

The Block a noté que de tels transferts « précèdent souvent des ventes de jetons pour permettre au propriétaire d’encaisser ses bénéfices », une caractérisation structurellement exacte comme point de référence.

Cependant, la question analytique n’est plus de savoir si la baleine a bougé, mais si l’adresse de destination acheminera par la suite ces pièces vers un exchange centralisé ou un lieu de liquidité connu.

Un transfert vers une adresse d’auto-conservation non identifiée est compatible avec une rotation de clés ou une consolidation de stockage à froid, et n’indique pas nécessairement une vente imminente.

Satoshi Era Bitcoin Wakes Up



A Bitcoin wallet dormant since August 2010 has moved 20 $BTC worth roughly $1.47 million after 15.8 years of inactivity.



The transfer immediately caught the attention of onchain analysts due to its age.



Galaxy Research said the coins are from the… pic.twitter.com/QTj6vwY8mJ — BSCN (@BSCNews) June 1, 2026

Précédents de baleines Bitcoin dormantes : la tendance de réactivation 2025–2026

Le mouvement du 12 juillet s’inscrit dans un cycle de réactivation plus large observé par les analystes au cours du cycle actuel. The Block avait rapporté un événement en juillet 2025 au cours duquel un individu ou une entité avait déplacé plus de 8,7 milliards de dollars en Bitcoin après 14 ans d’inactivité.

Les analystes ont largement cité cet événement comme un marqueur de la mobilité de l’offre ancienne, plusieurs gros détenteurs sortant d’un sommeil d’une décennie au moment où le Bitcoin atteignait ses plus hauts historiques.

Des recherches on-chain complémentaires documentent un modèle de réactivations de portefeuilles dormants similaires au début de l’année 2026. Dans plusieurs cas, les pièces ont été déplacées vers de nouvelles adresses hors échanges sans dépôts ultérieurs détectés, un schéma interprété comme une consolidation plutôt qu’une distribution.

Ce modèle global de réactivation sans flux immédiats vers les plateformes d’échange a été le dénouement dominant d’événements comparables — bien que cela n’ait pas éliminé le récit d’un excédent d’offre qui tend à peser sur le sentiment à court terme.

Comprendre comment ces mouvements de détenteurs à long terme se connectent aux dynamiques de capitulation plus larges est essentiel ; l’analyse préalable des modèles de capitulation des détenteurs à long terme de Bitcoin montre que les pertes réalisées, et non les seules réactivations de portefeuilles, sont des marqueurs plus fiables des cycles de distribution.

De même, les données historiques sur les cycles de vente des détenteurs à long terme suggèrent que les événements de réactivation augmentent la probabilité d’une pression sur l’offre, mais ne la résolvent pas de manière directionnelle tant que les données de flux vers les échanges ne confirment pas l’intention.

Le signal analytique à surveiller pour le Bitcoin

(SOURCE: TradingView)

Les indicateurs de suivi opérationnels sont clairs : tout transfert de bc1qn…8gp25 vers un portefeuille étiqueté par Arkham (ou des outils comparables) comme appartenant à Coinbase, Kraken, Binance ou à un bureau OTC connu modifierait matériellement l’interprétation de cet événement.

En l’absence de cela, le transfert reste un événement de sentiment, susceptible de peser sur le prix du BTC à court terme en amplifiant les inquiétudes liées à l’offre excédentaire, plutôt qu’un déclencheur de distribution confirmé.

Nous pensons que le marché traitera cela comme un élément à surveiller plutôt que comme un catalyseur immédiat, d’autant plus qu’à 188 millions de dollars, ce transfert est environ 46 fois plus petit en valeur que l’événement de juillet 2025 qui l’a précédé.