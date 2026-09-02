Exploit de 75M$ sur Cronos : le CRO chute après l’attaque

Le jeton CRO s’échange actuellement autour de 0,05636 $, affichant une baisse de 4,89 % sur la journée.

Le réseau Cronos traverse l’un de ses week-ends les plus chaotiques après l’exploitation de la plateforme DeFi Tectonic, un incident majeur qui a entraîné l’arrêt complet de la blockchain.

We identified an exploit in Tectonic. The Cronos Network has been halted and we'll provide updates here — Cronos Network (@CronosNetwork) August 30, 2026

L’équipe de Cronos a annoncé avoir identifié une faille ciblant Tectonic, un protocole de prêt décentralisé construit sur la chaîne, et a suspendu le réseau par mesure de sécurité.

We are aware of an incident affecting Tectonic and our team is actively investigating. As a precaution, please do not interact with the protocol until we confirm it is safe to do so. We will post a verified update here as soon as we have one. — Tectonic.cro (@TectonicFi) August 30, 2026

De son côté, Tectonic a formellement conseillé aux utilisateurs de ne plus interagir avec le protocole.

It seems @TectonicFi has been exploited for around $66M! The root cause is simple: TONIC, it's own governance token has a 20% collateral factor, with very thin liquidity. The attacker performed a Mango-market style pump-and-borrow price manipulation attack. TONIC's price surged… pic.twitter.com/cZ2QQNC9C6 — Weilin (William) Li (@hklst4r) August 30, 2026

Selon le chercheur Weilin Li, l’attaquant a profité du facteur de collatéral de 20 % de TONIC et d’une liquidité réduite pour faire grimper le jeton de gouvernance de 100 fois en seulement 20 minutes, avant d’emprunter massivement contre celui-ci.

Cette attaque de type « pump-and-borrow » a vu les estimations de pertes grimper de 66 millions de dollars à environ 75 millions de dollars à mesure que de nouveaux portefeuilles contrôlés par l’attaquant ont été identifiés.

There has been a security breach on a Cronos lending protocol Tectonic. Cronos team is investigating, with assistance from https://t.co/JNeHyErmqH security team. https://t.co/JNeHyErmqH app and exchange were not affected and are operating as usual. All funds are safe. I will… — Kris (@kris) August 30, 2026

Le PDG de Crypto.com, Kris Marszaleka précisé que l’échange et l’application n’étaient pas affectés, apaisant ainsi une partie des craintes de contagion. Néanmoins, cet exploit survient alors que la configuration technique du CRO était déjà fragile, le jeton ayant perdu plus de 5 % au cours de la semaine précédant cette nouvelle

Le prix du CRO peut-il maintenir ses supports après le choc Tectonic ?

Le glissement du CRO vers 0,056 $ le place juste au-dessus de la zone de support située entre 0,055 $ et 0,053 $, identifiée par les analystes comme le plancher à court terme. Un support plus profond se situe autour de 0,050 $.

Avant cet incident, le jeton affichait une hausse d’environ 27 % sur la semaine écoulée, un rallye qui subit désormais un véritable test de résistance. Les résistances se situent près de 0,061 $ – 0,067 $, avec un plafond plus important au niveau de la moyenne mobile à 200 jours autour de 0,074 $, un seuil que le CRO n’a pas réussi à franchir de manière convaincante durant ce cycle.

Scénario haussier : Si l’arrêt du réseau est résolu proprement, qu’aucun fonds n’est perdu sur les comptes utilisateurs et que le CRO repasse au-dessus de 0,066 $, cela confirmerait que le rebond est plus qu’un simple sursaut technique (« dead-cat bounce »). Scénario de base : Une stagnation latérale dans la fourchette 0,055 $ – 0,061 $ en attendant les conclusions du rapport post-mortem. Scénario baissier : Le support à 0,053 $ pourrait céder si les délais de redémarrage s’allongent ou si les fonds volés sont déplacés hors chaîne, rappelant la dynamique observée lors du piratage de Coldcard, où la majeure partie du BTC volé était restée immobile pendant des semaines.

LiquidChain vise les opportunités précoces face aux turbulences de Cronos

La perte hebdomadaire de 5 % du CRO risque de s’accentuer avec l’annonce de l’exploit de 75 millions de dollars sur Tectonic. Ce nouveau piratage d’envergure pourrait inciter les investisseurs à se tourner vers des projets en phase de prévente offrant un potentiel de hausse plus élevé que la capitalisation boursière de 2,75 milliards de dollars du CRO.

LiquidChain ($LIQUID) se présente comme un projet d’infrastructure Layer 3 conçu pour fusionner la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique. Le projet vise à résoudre la fragmentation qui oblige actuellement les développeurs à reconstruire leurs applications pour chaque chaîne.

La prévente est actuellement fixée à 0,01494 $ par jeton, avec 950 229,71 $ récoltés à ce jour. Son architecture « Deploy-Once » permet aux développeurs de déployer une seule version sur les trois écosystèmes, associée à un système de règlement vérifiable pour garantir l’intégrité de l’exécution cross-chain.