Le 30 juillet 2026, un attaquant inconnu a vidé des centaines de portefeuilles Bitcoin en exploitant une faille de génération de graines présente dans le firmware de Coldcard depuis mars 2021 – sans phishing, sans malware, sans intrusion physique.

Selon l’analyse de Galaxy Research, l’opération a drainé au moins 1 083 BTC – d’une valeur de près de 70 millions de dollars – à partir de quelque 1 196 adresses sur une fenêtre de 41 minutes.

L’incident constitue l’un des vols de bitcoins les plus importants liés à un défaut matériel jamais documentés, et soulève des questions fondamentales sur la robustesse des cold wallets, longtemps présentés comme la ligne de défense ultime contre les cyberattaques.

Un bug de cinq ans dans le générateur d’entropie

La racine du problème remonte à une migration de bibliothèques logicielles réalisée par Coinkite, le fabricant canadien de Coldcard, en mars 2021.

Lors de cette opération, deux fonctions de génération de nombres aléatoires dotées d’interfaces identiques ont été confondues : l’une accédait au vrai générateur matériel (TRNG) du microcontrôleur, l’autre constituait une solution de secours logicielle peu sécurisée, conçue pour les cartes sans TRNG intégré.

Un paramètre de configuration désactivait le chemin matériel MicroPython par défaut, mais le code vérifiait uniquement la présence de ce paramètre – et non sa valeur effective.

Comme il était défini à zéro, la compilation réussissait tandis que la génération de graines basculait silencieusement vers le générateur logiciel. Ce dernier s’appuyait sur des données prévisibles : l’identifiant unique de la puce et les valeurs d’horloge interne au démarrage.

Résultat : l’espace de recherche effectif pour les graines générées sur les Coldcard Mk3 vulnérables tombait à environ 40 bits selon l’estimation de Coinkite, contre les 128 bits attendus pour une graine BIP-39 sécurisée.

Les modèles Mk4, Q et Mk5 avaient bénéficié de l’ajout d’un élément aléatoire provenant d’un élément sécurisé ; cependant, seule une partie limitée de cet aléatoire atteignait le générateur concerné, laissant une entropie effective estimée à environ 72 bits pour les graines créées avant l’installation du firmware corrigé – en dessous du standard industriel de 128 bits.

Une attaque automatisée, méthodique et rapide

Galaxy Research a identifié trois vagues d’attaque coordonnées ciblant au total 4 585 adresses et drainant 1 367,05 BTC, soit environ 89 millions de dollars selon l’analyse publiée par CryptoSlate début août 2026. La première vague, la plus concentrée, a duré environ 25 minutes.

Le schéma on-chain est sans ambiguïté : frais fixes élevés, absence systématique de sorties de change, adresses entièrement vidées.

Chaque portefeuille a été balayé intégralement, ce qui exclut l’hypothèse d’un transfert initié par les propriétaires.

L’opération correspond au profil d’un outil automatisé fonctionnant à partir d’une liste de clés privées préparées, rendue possible par l’espace d’entropie considérablement réduit des graines vulnérables. Beaucoup des adresses visées étaient inactives depuis des années.

Brouillage des signaux on-chain

L’incident a produit un effet collatéral notable sur les métriques de marché.

Selon CryptoQuant, les transactions impliquant des outputs inférieurs à 1 BTC ont atteint 39 600 BTC le 31 juillet, leur plus haut quotidien depuis novembre 2022, quand un volume comparable avait été enregistré dans les jours suivant l’effondrement de FTX. Les adresses actives journalières sont passées d’environ 645 000 le 30 juillet à près d’un million le lendemain, leur niveau le plus élevé depuis le 10 décembre 2024.

L’analyste JA Maartunn de CryptoQuant a averti que 77 402 BTC issus de bandes UTXO anciennes avaient bougé depuis la divulgation de la vulnérabilité – une donnée qui distord mécaniquement les indicateurs LTH Supply Change, Coin Days Destroyed et Spent Output Age Bands.

Ces mouvements reflètent en majorité des migrations de sécurité, non une capitulation des détenteurs de long terme. Le contexte de marché actuel pour Bitcoin rend cette distinction particulièrement critique pour éviter de mal interpréter les flux on-chain.

Le sentiment social a aussi été affecté. Santiment a enregistré la lecture la plus basse depuis le début de son suivi moderne : 0,58 commentaire positif pour chaque commentaire négatif sur X, Reddit et Telegram.

L’exploit a touché le cold storage, perçu par beaucoup comme le refuge ultime après le retrait des fonds des plateformes d’échange.

Réponse de Coinkite et mesures pour les utilisateurs exposés

Rodolfo Novak, PDG de Coinkite sous le pseudonyme NVK, a présenté ses excuses publiquement le 31 juillet et a reconnu l’entière responsabilité de l’entreprise dans la défaillance du firmware.

Il a précisé que Coinkite publierait un rapport technique complet après vérification des détails, et aiderait les victimes à établir des procès-verbaux de police et déposer des demandes d’assurance.

Coinkite a publié des firmwares corrigés : version 4.2.0 ou supérieure pour le Mk3, 5.6.0 ou supérieure pour le Mk4 et Mk5, 1.5.0Q ou supérieure pour le modèle Q. Les produits Tapsigner, Opendime et Satscard reposent sur une base de code différente et n’auraient pas été affectés.

Point critique : la mise à jour du firmware seule ne suffit pas.

Une graine générée sous le système vulnérable reste compromise de façon permanente – le firmware ne peut pas ajouter de l’entropie à des mots existants.

La procédure recommandée consiste à générer une graine entièrement nouvelle sur le firmware corrigé, vérifier l’empreinte du portefeuille, envoyer une transaction test, puis transférer le solde complet. L’ancienne sauvegarde ne doit plus être considérée comme sécurisée.

Jameson Lopp, cofondateur de Casa, a souligné une contrainte supplémentaire : Coinkite supprime ses dossiers clients après 120 jours pour limiter les risques de fuite de données, ce qui rend impossible tout contact proactif avec les acheteurs de Coldcard vulnérables des cinq dernières années.

Implications pour les détenteurs et l’industrie

Les utilisateurs ayant ajouté au moins 50 lancers indépendants d’un dé équitable lors de la génération de leur graine bénéficiaient d’une protection suffisante, leur propre entropie primant sur l’entrée logicielle défectueuse.

Une phrase de passe BIP-39 forte offrait également une protection efficace. Les dispositifs multisig incluant au moins une clé non vulnérable étaient largement, voire entièrement, protégés.

Pour les détenteurs qui n’avaient adopté aucune de ces mesures de sécurité optionnelles – et qui avaient pourtant suivi les bonnes pratiques standard disponibles à l’époque – la perte est totale et irréversible.

Comme l’a formulé le développeur Bitcoin pseudonyme calle sur X : ces victimes avaient tout fait correctement selon les recommandations en vigueur.

L’incident relance également le débat sur le rôle de l’IA dans la détection de failles.

Coinkite a indiqué devoir partir du principe qu’un attaquant avait utilisé un modèle d’IA pour analyser son firmware open source – alors que le même exercice mené par Coinkite sur un LLM de premier plan n’avait pas permis d’identifier le problème.

Alex Thorn de Galaxy Digital a par ailleurs signalé que les garde-fous des grands modèles américains avaient entravé le travail des enquêteurs, qui ont dû recourir à un modèle open-weight alternatif pour progresser dans le traçage des fonds volés.

Cette asymétrie – les attaquants utilisant des outils non restreints, les défenseurs soumis à des refus – constitue un problème structurel émergent pour la sécurité on-chain. L’analyse on-chain de la concentration des détenteurs Bitcoin illustre à quel point la traçabilité des fonds reste un enjeu central dans ce type d’incident.

Prochaines étapes

L’identité de l’attaquant reste inconnue. Les bitcoins consolidés n’avaient pas encore bougé de leurs adresses de regroupement au moment de la publication de cette analyse.

Galaxy Research a transmis environ 600 adresses suspectes aux forces de l’ordre et aux sociétés d’analyse blockchain.

Si les trois vagues identifiées semblent terminées, le risque demeure réel : tout attaquant ou opportuniste disposant de la connaissance de la faille peut continuer à cibler des adresses dont la clé publique ou l’xpub a été exposée on-chain.

La priorité pour les détenteurs encore exposés reste la migration vers une graine nouvellement générée – avec urgence, mais sans précipitation susceptible d’introduire de nouvelles erreurs