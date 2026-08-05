Les détenteurs de XRP peuvent désormais emprunter du RLUSD sur Ethereum en déposant du FXRP comme collatéral, sans avoir à liquider leur position.

Sentora a approuvé le token de Flare le 3 août 2026 pour son vault institutionnel sur Morpho Blue, ouvrant un accès direct aux marchés de crédit décentralisés sur Ethereum mainnet à l’un des actifs les plus capitalisés du secteur.

Le vault RLUSD de Sentora affiche environ 280 millions de dollars de dépôts et héberge désormais un marché dédié FXRP/RLUSD sur Morpho Blue. C’est la première fois qu’un actif lié au XRP est accepté comme collatéral dans un environnement de lending institutionnel sur Ethereum.

Comment fonctionne le mécanisme FXRP sur Morpho

Le circuit est en trois étapes : l’utilisateur convertit ses XRP en FXRP via l’infrastructure de Flare, bridge le token vers Ethereum, puis le dépose comme collatéral sur le protocole Morpho pour emprunter du RLUSD. L’emprunteur conserve son exposition au cours du XRP pendant toute la durée du prêt, sans déclencher d’événement de cession.

Le modèle est structurellement comparable à ce que Wrapped Bitcoin (WBTC) a réalisé pour les détenteurs de BTC : donner accès à la liquidité de l’écosystème Ethereum sans forcer la vente de l’actif sous-jacent. Morpho Blue fonctionne via des marchés isolés, ce qui signifie qu’un problème sur le collatéral FXRP ne se propage pas aux autres marchés du protocole.

Sentora indique avoir évalué le comportement de marché du FXRP, la conception des oracles, la liquidité disponible et les mécanismes de liquidation avant d’approuver l’actif. Cette validation est centrale : dans un vault institutionnel, la qualité du risque de collatéral conditionne l’ensemble des paramètres du marché.

Du côté de Flare, le co-fondateur et CEO Hugo Philion a estimé que « XRP est l’un des actifs les plus importants de la crypto et l’un des moins utilisés en DeFi » et que cette intégration représente « une forme de reconnaissance plus forte qu’un simple listing sur un bridge », selon la déclaration relayée par Decrypt. Jesus Rodriguez, co-fondateur et CTO-CPO de Sentora, a décrit la décision comme un changement structurel pour l’utilisation on-chain du XRP.

RLUSD : un stablecoin réglementé comme socle du vault

RLUSD, le stablecoin de Ripple, est émis par Standard Custody & Trust Company, une société fiduciaire new-yorkaise propriété de Ripple, opérant sous la supervision du New York Department of Financial Services. Les réserves sont adossées à des liquidités et équivalents de trésorerie, ségrégées des fonds opérationnels de Ripple. Cette architecture réglementaire est précisément ce qui justifie l’approche institutionnelle de Sentora.

Le stablecoin était déjà présent sur Ethereum avant cette intégration – sur Aave depuis 2025, ainsi que sur des DEX comme Uniswap et Curve – mais le vault Morpho/Sentora constitue une couche de crédit supplémentaire, gérée avec des critères de risque plus stricts. Mastercard a également annoncé le mois dernier qu’il intégrera RLUSD dans ses règlements en stablecoins réglementés, aux côtés de l’USDC de Circle, ce qui renforce la pertinence du stablecoin dans les flux institutionnels.

Le marché du lending DeFi représente désormais plus de 30 milliards de dollars engagés dans les protocoles de prêt, et Morpho s’est positionné comme l’une des infrastructures de référence pour les opérateurs institutionnels cherchant des marchés isolés et auditables.

Ce que cette intégration change pour les investisseurs en XRP

L’intérêt immédiat est la liquidité sans cession : un détenteur de XRP peut accéder à des dollars stables en empruntant du RLUSD contre son FXRP, sans réaliser de plus-value taxable. Dans un environnement où les institutionnels arbitrent leur allocation entre Bitcoin, Ethereum et les altcoins, disposer d’un mécanisme de collatéralisation crédible sur Ethereum mainnet change la catégorie de risque perçue du XRP.

L’exposition au cours reste entière pendant la durée de l’emprunt, mais elle introduit aussi un risque de liquidation si le prix du XRP chute suffisamment pour déclencher les seuils du protocole. Les paramètres exacts de loan-to-value et de liquidation du marché FXRP/RLUSD sur Morpho Blue sont à surveiller avant toute utilisation active.

En parallèle, les données on-chain du XRP Ledger envoient des signaux contrastés. Selon les données rapportées par WalletInvestor, les volumes de transfert d’actifs réels (RWA) sur le XRPL ont chuté de plus de 96 % sur 30 jours, et l’activité on-chain globale a reculé d’environ 13 % sur la même période. Le XRP lui-même a perdu environ 4 % sur ce fenêtre.

Ce décalage – nouvelle infrastructure sur Ethereum, activité native en repli – illustre une tension structurelle : la liquidité institutionnelle gravitent vers l’écosystème Ethereum pendant que le XRPL cherche encore à concrétiser ses ambitions en matière de tokenisation d’actifs réels. Les enjeux de liquidité et d’effet de levier sur Ethereum DeFi sont précisément ceux que ce type d’intégration vient alimenter.

Prochaines étapes à surveiller

L’enjeu à court terme est le volume effectif de collatéral FXRP qui sera déposé dans le vault. Le marché Morpho Blue est ouvert, mais le vault est plafonné par sa taille totale de 280 millions de dollars – un espace qui devra être disputé avec d’autres collatéraux acceptés par Sentora.

À plus long terme, Ripple travaille sur une sidechain EVM pour le XRPL et une infrastructure de bridge cross-chain.

Si ces développements aboutissent, ils pourraient permettre des mouvements trustless de RLUSD et de FXRP entre les deux écosystèmes, rapprochant la liquidité institutionnelle du ledger natif. D’ici là, Ethereum reste le terrain de jeu principal pour ce type de crédit adossé au XRP.