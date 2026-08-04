Bitcoin : Strategy affiche une perte de 8,6 milliards au Q2

Dans les dernières actualités Bitcoin, la société Strategy — anciennement MicroStrategy et cotée sous le ticker MSTR sur le Nasdaq — a publié une perte nette GAAP de 8,6 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2026.

Cette contre-performance inclut une perte d’exploitation de 8,3 milliards de dollars, principalement due à une dépréciation non monétaire de 8,32 milliards de dollars sur ses avoirs en Bitcoin, sous l’effet des règles comptables de juste valeur (fair-value).

Le chiffre d’affaires s’est établi à 122,37 millions de dollars, légèrement en dessous du consensus de Wall Street qui tablait sur 122,93 millions. Selon la transcription de l’appel sur les résultats publiée le 30 juillet 2026, le bénéfice par action (EPS) dilué a chuté à -24,45 dollars, loin des prévisions des analystes qui anticipaient un résultat positif de 0,79 dollar.

Ces résultats ne reflètent pas simplement un mauvais trimestre. Ils démontrent à quel point les états financiers de Strategy sont désormais dépendants de la mécanique des prix du Bitcoin plutôt que de sa performance opérationnelle pure — un fait structurel que le bilan du Q2 2026 rend impossible à ignorer.

Actualités Bitcoin : La comptabilité du BTC dicte les résultats de Strategy

L’entreprise a débuté le trimestre avec environ 762 099 BTC, valorisés à l’époque à 51,6 milliards de dollars. Elle a acquis 83 901 BTC supplémentaires durant la période à un coût moyen d’environ 75 500 dollars par unité.

Au 30 juin, Strategy détenait 843 775 BTC, soit une augmentation de 11 % par rapport au trimestre précédent. Cependant, le cours du Bitcoin étant retombé à environ 58 700 dollars à la clôture du trimestre, cela a généré une perte de juste valeur de 8,32 milliards de dollars.

Si certains documents de l’entreprise mentionnent le chiffre rond de 846 000 BTC, le chiffre précis à la fin du trimestre, confirmé lors de l’appel financier, est de 843 775 BTC.

Strategy announces Q2 2026 results:

– Increased $BTC Holdings by 11%

– Reduced Convertible Debt by 18%

– Increased USD Reserve by 12%

– Increased BPS by 5%https://t.co/nfBSJsFjMt — Strategy (@Strategy) July 30, 2026

Au bilan, la dette à long terme a été ramenée de 8,2 milliards à 6,7 milliards de dollars après le rachat par la société de 1,5 milliard de dollars de dette convertible avec une décote de 8 %. Les actions privilégiées sont passées de 9 milliards à 14,4 milliards de dollars, portées par l’émission du STRC, l’instrument de crédit numérique de l’entreprise.

La trésorerie et les investissements à court terme s’élevaient à 2,4 milliards de dollars à la fin du trimestre, atteignant ensuite 3,75 milliards de dollars au 27 juillet, selon les précisions du CFO Andrew Kang.

Strategy a levé 8,4 milliards de dollars de capitaux au cours du deuxième trimestre, dont 5,5 milliards via le crédit numérique, marquant la plus importante levée de fonds trimestrielle de son histoire.

Depuis le début de l’année, le total des capitaux levés atteint 17 milliards de dollars entre actions ordinaires et crédit numérique.

Les réserves totales de la société, incluant le Bitcoin et le cash, s’élevaient à 58,5 milliards de dollars au 27 juillet. La direction fait état d’une amplification supérieure à 1,5 fois, mesurant les réserves de BTC par rapport aux réserves nettes après déduction de la dette et des titres privilégiés.

Adoption institutionnelle du Bitcoin : Une perte jugée purement comptable

Lors de son intervention, Andrew Kang a décrit le montant de Bitcoin par action — actuellement de 210 824 satoshis contre 201 170 au Q1 — comme « l’une des mesures les plus claires de la création de valeur à long terme pour nos actionnaires ».

Il a souligné que Strategy détient désormais environ 4 % de tous les Bitcoins qui existeront jamais, positionnant la société comme le plus grand détenteur institutionnel mondial, devant n’importe quel ETF ou État-nation selon ses propres calculs.

Le président exécutif Michael Saylor a affirmé que le Bitcoin est le grand vainqueur de la course aux réseaux de capitaux numériques. Selon lui, l’opportunité majeure de l’entreprise réside désormais dans la construction d’une infrastructure de crédit au-dessus du Bitcoin, plutôt que dans la gestion de l’activité logicielle historique de MicroStrategy.

Saylor a présenté le STRC comme le produit phare, s’engageant à ne pas l’émettre en dessous de sa valeur nominale et annonçant un programme de rachat d’un milliard de dollars pour maintenir le STRC dans une fourchette de 99 à 100 dollars d’ici le 8 septembre.

Michael Saylor lors d’une présentation sur le Bitcoin.

La réaction du marché après la clôture, avec une baisse légère de 0,13 % (à 97,62 $ contre 97,74 $ en séance), suggère que les investisseurs avaient largement anticipé cette perte comptable.

L’action MSTR reste bien en dessous de son sommet sur 52 semaines (414,36 $) mais au-dessus de son plus bas (81,81 $), une trajectoire qui suit fidèlement celle du cours du Bitcoin sur la période.