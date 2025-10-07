Pour Résumer

FARTCOIN vise une hausse de 95 %, portée par une figure en double creux repérée par l’analyste EliZ, avec une capitalisation potentielle de 1,44 milliard de dollars.

PepeNode transforme le minage crypto en jeu stratégique, permettant aux utilisateurs de gagner FARTCOIN, PEPE et PEPENODE tout en profitant d’un staking à 51 % d’APY.

L’engouement des investisseurs monte en flèche, avec une prévente proche des 2 millions de dollars.

PepeNode révolutionne le minage des meme coins

Le meme coin FARTCOIN conserve sa place parmi les actifs les plus valorisés du secteur, avec une capitalisation actuelle de 700 millions de dollars. Si la prévision se réalise, FARTCOIN pourrait franchir à nouveau le seuil du milliard.

En plus, les traders qui cherchent à anticiper ce mouvement peuvent opter pour une stratégie sans exposition directe : gagner du FARTCOIN de manière passive grâce au nouveau projet de minage de meme coin, PepeNode (PEPENODE).

PepeNode lance le premier projet mine-to-earn dédié aux meme coins. Il permet aux utilisateurs de gagner passivement des tokens majeurs comme FARTCOIN, Pepe (PEPE) et le token natif PEPENODE. Ce modèle rare offre des gains en capital et des revenus passifs sur plusieurs actifs mèmes.

Au-delà du potentiel de rendement, PepeNode transforme le minage en une expérience stratégique et interactive grâce à la gamification, Voilà qui rend accessible un processus autrefois technique et coûteux.

Les premiers investisseurs peuvent encore rejoindre la prévente à un prix bas, fixé à 0,0010918 $ par token. Il ne reste que deux jours avant que le tarif augmente lors de la prochaine phase de financement.

L’analyste EliZ repère une figure en double creux qui suggère une reprise de FARTCOIN

EliZ publie récemment sur X une configuration technique pour FARTCOIN, mettant en évidence une formation en double creux qui indique un potentiel retournement haussier.

Sur l’unité de temps journalière, le graphique montre une figure noire en “W” dans une zone verte d’accumulation. C’est-à-dire, là où les acheteurs absorbent progressivement la pression vendeuse. EliZ identifie deux niveaux de résistance clés : un premier objectif à 1,1869 USDT et un second à 1,4427 USDT.

FARTCOIN s’échange actuellement à 0,7356 $. Sa zone de confirmation se situe entre 0,75 et 0,78 USDT. Un franchissement net de cette plage pourrait valider la figure de retournement et ouvrir la voie vers les objectifs supérieurs.

Le 12 août dernier, EliZ a mis en avant cette même zone verte comme l’espace idéal d’accumulation, et FARTCOIN a effectivement rebondi depuis cette zone.

Si le prix atteint le deuxième objectif, la capitalisation de FARTCOIN avoisinera les 1,44 milliard de dollars, ce qui correspond à sa valorisation de juillet et du début janvier cette année.

Alors que le trimestre le plus fort du marché crypto est en cours, FARTCOIN pourrait à nouveau grimper dans les classements et retrouver sa place parmi les tokens emblématiques du supercycle des meme coins.

Pour ceux qui cherchent une exposition avec un potentiel de rendement supplémentaire, PepeNode pourrait offrir cette opportunité grâce à son jeu de minage virtuel qui permet de gagner des meme coins majeurs comme FARTCOIN, PEPE et d’autres.

Les joueurs de PepeNode peuvent gagner pendant que FARTCOIN progresse

PepeNode réinvente le minage crypto sous forme de jeu stratégique, où les récompenses dépendent de l’efficacité avec laquelle les joueurs construisent et gèrent leurs installations virtuelles.

Les participants utilisent des tokens PEPENODE pour acheter des nœuds, chacun doté de propriétés uniques, et les organisent dans leur salle serveur personnelle afin de créer des rigs de minage optimisés pour les meme coins.

Ils peuvent agrandir, modifier ou adapter leur configuration à tout moment, ce qui leur donne un contrôle total sur la génération de récompenses. Tous les coups sont permis pour optimiser ses gains.



Pour résumer, le gameplay repose entièrement sur la stratégie. Chaque décision est importante, qu’il s’agisse d’ajouter de nouveaux nœuds ou d’ajuster ceux existants, influence la performance globale. En d’autres termes, c’est en forgeant qu’on devient forgeron : l’expérience acquise à chaque étape se révèle décisive.

Un tableau de bord en direct affiche le taux de hachage de chaque joueur, la production quotidienne de PEPENODE, leur part de puissance réseau totale, ainsi que leur progression vers le prochain événement de halving.

Les classements renforcent la compétitivité en classant les mineurs selon leurs performances. Les meilleurs gagnent non seulement des PEPENODE supplémentaires, mais aussi des bonus en meme coins majeurs comme FARTCOIN et PEPE, ce qui leur offre une exposition simultanée à plusieurs actifs.

Et c’est là que le timing devient stratégique. Tandis qu’EliZ anticipe un rebond potentiel de FARTCOIN, les joueurs de PepeNode qui minent virtuellement peuvent accumuler ce même token via le gameplay. Un moyen d’obtenir ainsi une exposition à la hausse sans achat direct sur le marché.

En pratique, PepeNode transforme le minage, autrefois coûteux et technique, en une économie gamifiée. Il rend l’accès aux meme coins possible pour tous, tout en se positionnant comme le successeur potentiel du dernier grand phénomène crypto : le play-to-earn (P2E).

L’intérêt des investisseurs propulse PepeNode vers les 2 millions de dollars

Et l’histoire devient encore plus intéressante lorsqu’on examine la tokenomics de PepeNode.

À mesure que les joueurs optimisent leurs installations de minage avec des tokens PEPENODE, 70 % des tokens dépensés sont brûlés de façon permanente. Ce mécanisme rend l’offre déflationniste au fil du temps.

Concrètement, les joueurs ne se contentent pas de gagner des récompenses : ils détiennent des actifs conçus pour devenir plus rares.

Avec la possibilité d’un nouveau rallye des meme coins dans les mois à venir, les joueurs peuvent accumuler des tokens à fort potentiel comme PEPE et FARTCOIN, tout en possédant un actif déflationniste, PEPENODE, susceptible de prendre de la valeur en parallèle.

Cette combinaison séduit clairement les investisseurs, puisque la prévente de PepeNode approche désormais les 2 millions de dollars de financement total.

Le projet attire également une attention croissante, avec des médias comme Insidebitcoins et CryptoNews qui mettent en avant son potentiel de croissance.

En plus, des influenceurs tels que Crypto Pandas, Alessandro De Crypto et Michael Wrubel, qui compte plus de 315 000 abonnés sur YouTube, évoquent PepeNode comme l’un des meme coins à surveiller en 2025.

Saisissez votre chance de rejoindre la prévente de PepeNode

PepeNode reste en phase de prévente. Pour y participer, rendez-vous sur le site officiel de PepeNode et achetez des tokens PEPENODE avec ETH, BNB, USDT (ERC-20 et BEP-20), ou même par carte bancaire.

Vous pouvez utiliser le portefeuille de votre choix, comme Best Wallet, reconnu comme l’un des meilleurs wallets crypto et Bitcoin du secteur. PepeNode figure désormais sur l’outil de sélection de projets Upcoming Tokens de Best Wallet, ce qui vous permet d’acheter, suivre et réclamer vos tokens dès que le projet sera lancé.

PepeNode intègre un protocole de staking natif qui permet aux utilisateurs de générer des revenus passifs avant même le TGE, avec un APY dynamique de 51 %.

Coinsult a audité le smart contract du projet, offrant ainsi aux premiers investisseurs une tranquillité d’esprit quant à la sécurité du code.

Suivez le projet sur X et Telegram pour ne rien manquer des dernières actualités.

