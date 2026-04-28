Mardi 28 avril 2026 – Le partenariat signé par Pudgy Penguins avec Paxos redonne de la profondeur au segment des meme coins, avec un impact immédiat sur PENGU.

Le token progresse de 31 % sur une semaine et de 60 % sur 30 jours, porté par l’ouverture d’un accès à plus de 500 millions d’investisseurs via les grandes plateformes de trading prises en charge par le broker.

Pour le marché, le message est clair : les memes déjà installés, adossés à une marque forte et à une vraie traction produit, continuent de capter des flux même dans un contexte plus heurté.

Ce regain d’intérêt ne repose pas uniquement sur l’annonce. PENGU a aussi conservé des niveaux techniques importants, tout en poursuivant une structure haussière au fil des dernières semaines.

En parallèle, l’écosystème NFT du projet reste solide, ce qui soutient sa surperformance relative face au reste du marché.

Pour les investisseurs à la recherche du prochain dossier à fort bêta, cette configuration relance naturellement la chasse aux projets encore en phase d’entrée. C’est dans ce contexte que des préventes comme Maxi Doge (MAXI) attirent l’attention, alors que le projet se rapproche du seuil des 5 millions de dollars levés.

PENGU valide un catalyseur concret, pas seulement un effet de mode

L’accord avec Paxos apporte un élément que le marché valorise de plus en plus : une couche de distribution large, associée à une infrastructure réglementée. Pour Pudgy Penguins, c’est un levier crédible d’adoption supplémentaire pour PENGU.

La réaction a été rapide, avec environ 5 % de hausse sur 24 heures, 31 % sur la semaine, un prix proche de 0,010 $ et un volume quotidien en hausse de 25 %.

Sur le plan technique, plusieurs analystes surveillent l’EMA 200 jours, qui a jusqu’ici servi de zone de soutien fiable. Tant que ce niveau tient, le scénario d’une poursuite haussière à moyen terme reste défendable.

La bonne tenue de la collection NFT du projet renforce aussi la lecture fondamentale du mouvement.

Altcoin Sherpa a d’ailleurs estimé dans un post récent sur X que PENGU « monte bien plus haut », en soulignant que le token évolue précisément sur son EMA 200 jours. Son biais reste haussier sur le long terme, même s’il recommande de ne pas ignorer le risque à court terme aux niveaux actuels.

$PENGU moving much higher…love to see it. Would be cautious at firing at this current level if you're actively trading but if you just have a higher time frame point of view on it, it should still do pretty well. 200d EMA right here. I'm still bullish on this one https://t.co/Riv37aU2kF pic.twitter.com/IQAgABpfw1 — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) April 27, 2026

Cette dynamique crée un effet de rotation classique : quand un meme coin mature bénéficie d’un catalyseur institutionnel crédible, une partie du capital spéculatif commence à chercher des dossiers plus petits avec davantage de potentiel asymétrique.

C’est précisément l’espace que tentent d’occuper les préventes les plus visibles du moment.

Maxi Doge : tokenomics, calendrier de prévente et moteurs de hausse à surveiller

Maxi Doge (MAXI) se positionne comme un meme coin à identité très marquée, centré sur une mascotte de Shiba Inu culturiste et un imaginaire assumé autour du trading à fort levier.

Au-delà du branding, le projet met en avant plusieurs éléments destinés à soutenir la demande : récompenses de staking, concours communautaires axés ROI, événements partenaires avec des plateformes de futures et un Maxi Fund présenté comme un outil de visibilité pour l’écosystème.

Du point de vue investisseur, le point clé reste la structure de la prévente.

Le projet a déjà levé 4,76 M$ et se trouve proche du cap des 5 M$, avec une nouvelle hausse de prix attendue dans moins de deux jours. L’objectif affiché est de rejoindre 10 M$ de financement. Au tarif actuel de 0,00028150 $ par MAXI, les acheteurs se positionnent avant le prochain palier.

Autre donnée à suivre : 40 % de l’offre totale sont réservés aux participants de la prévente, ce qui donne aux premiers entrants une part importante de l’allocation avant les listings.

ONLY 1 TOP DOG THIS CYCLE. pic.twitter.com/IUDUZlpUH0 — MaxiDoge (@MaxiDoge_) April 21, 2026

Le raisonnement spéculatif avancé par certains investisseurs est simple : si PENGU montre qu’un meme coin peut rerater grâce à une expansion d’écosystème et à un meilleur accès marché, alors des projets encore en amont peuvent capter une partie de cet appétit si leur exécution suit.

Maxi Doge cherche justement à se placer sur cette zone intermédiaire entre pur storytelling et leviers de demande plus tangibles.

Une fenêtre d’accès encore ouverte, avec un risque à garder en tête

Pour entrer sur MAXI, les utilisateurs peuvent passer par le site officiel de la prévente de Maxi Doge, connecter un wallet via le widget intégré, puis acheter avec ETH, BNB, USDT ou USDC.

Une option de paiement par carte bancaire est aussi proposée pour simplifier l’accès.

Le parcours d’achat est compatible avec Best Wallet, téléchargeable sur l’Apple App Store et Google Play. Une fois l’achat effectué, les tokens seront réclamables à la fin de la prévente.

Au prix actuel de 0,00028150 $, le projet propose aussi un staking avec un APY pouvant atteindre 66 % via son pool de récompenses quotidiennes. Pour les acheteurs précoces, c’est un argument de rendement supplémentaire en attendant les listings.

Cela dit, comme pour toute prévente crypto, le potentiel de hausse s’accompagne d’un risque élevé : la liquidité future, l’exécution de la feuille de route et la réaction du marché après lancement restent des variables décisives.

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