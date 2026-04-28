Strategy a fait l’acquisition d’environ 3 376 Bitcoins pour près de 255 millions de dollars le 27 avril 2026, financés par la vente d’environ 1,45 million d’actions ordinaires via son programme d’offre d’actions « at-the-market », selon un formulaire déposé auprès de la SEC à cette date.

Cette acquisition porte les avoirs cumulés de la société à 818 334 BTC – acquis pour un total de 61,81 milliards de dollars à un coût moyen de 75 537 dollars par jeton.

Ce chiffre représente environ 3,9 % de l’offre fixe de 21 millions de Bitcoins. Chaque achat hebdomadaire retire des jetons supplémentaires de la circulation active au moment même où la demande des ETF au comptant et l’accumulation des trésoreries d’entreprise compriment simultanément le marché liquide.

Strategy has acquired 3,273 BTC for ~$255.0 million at ~$77,906 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 9.6% YTD 2026. As of 4/26/2026, we hodl 818,334 $BTC acquired for ~$61.81 billion at ~$75,537 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/HnXQ1OY6Yv — Michael Saylor (@saylor) April 27, 2026

Le programme d’actions ATM finance l’achat : fonctionnement du mécanisme d’accumulation de Bitcoin de Strategy

Le mécanisme fonctionne comme suit : Strategy vend des actions ordinaires nouvellement émises sur le marché libre via son programme enregistré « at-the-market », convertit le produit de la vente en Bitcoin, et conserve les jetons à son bilan indéfiniment.

L’achat du 27 avril diverge des transactions récentes qui utilisaient les fonds provenant du STRC, l’offre d’actions privilégiées à taux variable de la société – cet achat a été entièrement financé par la dilution des capitaux propres ordinaires.

L’acquisition de la semaine précédente – 34 164 BTC à 74 395 dollars par jeton, pour un total de plus de 2,5 milliards de dollars – s’appuyait plus lourdement sur l’instrument STRC.

Comme indiqué précédemment, Strategy a structuré plusieurs canaux de capitaux précisément pour maintenir une vitesse d’accumulation constante, quel que soit le guichet de financement le plus favorable à un moment donné. Les achats d’avril 2026 ont dépassé les 6,4 milliards de dollars au total.

Le rendement BTC de Strategy – une mesure propriétaire évaluant la croissance du Bitcoin par action diluée – a atteint 9,6 % depuis le début de l’année à la date du 27 avril, contre 9,5 % lors de la publication précédente.

Ce chiffre n’est pas un rendement au sens traditionnel ; il mesure la rapidité avec laquelle l’exposition au Bitcoin par action augmente alors que la société continue d’émettre des actions pour financer ses achats. Les jetons ne sont pas revendus.

818 334 BTC et réduction du flottant : l’impact de l’accumulation institutionnelle sur la structure du marché

Les avoirs de Strategy dépassent désormais les positions de trésorerie en Bitcoin combinées de toutes les autres sociétés cotées en bourse, avec une marge qui rend toute comparaison directe difficile. GameStop, par exemple, a confirmé une position de 4 710 BTC au 31 janvier 2026 – un engagement de trésorerie qui souligne la tendance à l’adoption généralisée par les entreprises, tout en ne représentant qu’une fraction de l’échelle de Strategy.

L’implication structurelle du rythme d’accumulation de Strategy est claire : avec l’émission minière actuelle de Bitcoin d’environ 450 BTC par jour après le halving, un seul achat hebdomadaire de 255 millions de dollars absorbe plus d’une semaine de nouvelle offre.

Combiné aux entrées de capitaux des ETF au comptant, l’achat programmatique des trésoreries d’entreprise retire l’offre de la circulation plus rapidement que les nouveaux jetons n’y entrent.

Le président exécutif Michael Saylor a publié un aperçu de l’achat le 26 avril via X – son graphique d’accumulation avec les « points orange » légendé « The ₿eat Goes On » – quelques heures avant que le document de la SEC ne confirme la transaction.

Saylor a atteint les 5 millions d’abonnés sur la plateforme le jour même de la divulgation. Les détracteurs, dont le défenseur de l’or Peter Schiff, continuent de qualifier le modèle d’accumulation financé par la dette et les actions d’insoutenable structurellement. Le bilan de Strategy n’a pas encore montré que cet argument gagne du terrain auprès de ses fournisseurs de capitaux.

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