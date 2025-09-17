Pour Résumer

La Fed envisage de baisser ses taux, ravivant l’intérêt pour les cryptomonnaies et les mèmes.

Snorter Bot Token (SNORT) automatise la détection et l’exécution pour offrir un avantage aux traders particuliers.

Déjà en prévente, il séduit par ses frais réduits, ses fonctionnalités avancées et son fort potentiel de croissance.

La Fed ouvre la voie vers un contexte favorable aux cryptomonnaies et aux mèmes

Alors que la Réserve fédérale américaine s’apprête à discuter d’une possible réduction de ses taux directeurs lors de la réunion du FOMC prévue aujourd’hui, un signal clair se dégage pour l’économie.

La croissance ralentit et le risque de récession semble désormais plus préoccupant que celui de l’inflation.

Pour le marché des cryptomonnaies, ce type de décision est généralement favorable. Une baisse des taux accroît la liquidité disponible dans le système financier.

L’expérience montre alors que les capitaux se dirigent vers des actifs à bêta plus élevé, notamment les cryptomonnaies. Les mèmes, situés à l’extrémité la plus risquée et volatile de ce spectre, attirent souvent une part importante de ces flux.

Dans un contexte avec lequel le marché pourrait entrer dans une véritable chasse aux mèmes, les traders ont besoin d’un allié fiable pour automatiser leurs décisions.

C’est précisément le rôle de Snorter Bot Token (SNORT), un bot de trading sur Telegram. Il offre vitesse d’exécution et précision, des atouts qui donnent un réel avantage aux investisseurs individuels.

Le projet est actuellement en phase de prévente et a déjà levé près de 4 millions de dollars. Les investisseurs peuvent encore participer à cette levée de fonds au prix de 0,1045 $ par SNORT. Cette offre reste valable pendant deux jours avant que la prochaine phase n’augmente le seuil d’entrée.

Achetez Snorter dès maintenant

La saison des altcoins se confirme avec un afflux de liquidité vers les mèmes

La Réserve fédérale se réunit aujourd’hui face à des signes clairs de ralentissement économique. Les demandes d’allocations chômage ont atteint leur plus haut niveau depuis près de quatre ans.

Dans le même temps, la création d’emplois en août n’a atteint que 22 000 postes, bien en dessous des prévisions.

L’inflation reste supérieure à l’objectif de 2 %, mais sa progression a nettement ralenti par rapport aux pics de l’an dernier. Cette évolution ouvre la voie à un assouplissement de la politique monétaire.

Avec la faiblesse de l’expansion et la montée des risques de récession, une première réduction des taux en 2025 apparaît désormais comme une option crédible.

La portée d’une telle décision serait historique. Elle constituerait la première baisse de taux de la Fed depuis les mesures adoptées pendant la pandémie de 2020.

Après plus de deux ans de conditions monétaires strictes et de taux à des niveaux inédits depuis des décennies, ce jour pourrait marquer un tournant majeur vers un assouplissement.

Une réduction des taux accroît la liquidité disponible sur les marchés. Dans l’univers des cryptomonnaies, cette liquidité ne se dirige pas uniquement vers le Bitcoin (BTC). Elle tend à se reporter d’abord sur les altcoins.

Les données récentes confirment cette dynamique : plusieurs secteurs ont déjà surperformé le BTC au cours des 90 derniers jours.

Ce mouvement se propage souvent jusqu’aux cryptomonnaies mèmes, un segment à la fois volatil et risqué. Ces actifs peuvent parfois générer des gains à trois chiffres de manière soudaine.

Mais pour les investisseurs particuliers, l’enjeu réside dans l’identification précoce des tokens capables de s’imposer avant que le marché de masse n’entre en jeu.

C’est là que le Snorter Bot Token (SNORT) prend tout son sens. Sa technologie automatise la détection et l’exécution des opportunités, offrant aux traders individuels un moyen de capter la vague de profits plutôt que de servir de simples sources de liquidité pour les acteurs plus rapides.

Snorter utilise sa technologie pour détecter la prochaine pièce mème

Snorter poursuit un objectif précis : identifier les cryptomonnaies mèmes les plus prometteuses avant leur lancement officiel.

Le bot se connecte à des points de terminaison RPC dédiés, ce qui lui donne un accès rapide au mempool, l’espace dans lequel apparaissent en premier les transactions en attente.

Il surveille en temps réel les mouvements de portefeuille, les apports de liquidités et les nouveaux contrats, afin de signaler les opportunités dès leur émergence.

Le système combine détection et exécution. La couche de détection analyse en continu Solana et Ethereum pour identifier des signaux précoces. En parallèle, la couche d’exécution agit sur Telegram et permet des échanges en moins d’une seconde, tout en protégeant les utilisateurs contre le MEV.

Cette architecture réduit les délais, limite les risques liés aux transactions anticipées et prévient les échecs de transaction, des freins fréquents pour les traders individuels.

Snorter se distingue de ses concurrents comme Banana Gun, Maestro ou Trojan par son efficacité. Détenir le token SNORT permet de profiter des frais les plus bas du marché, passant de 1,5 % à seulement 0,85 %.

Le token permet également d’accéder à des récompenses de mise, à des droits de vote et à un soutien multichaîne. Les utilisateurs profitent donc de transactions plus rapides, moins onéreuses et davantage sécurisées, tout en ayant à leur disposition un actif doté d’une utilité accrue.

Ce positionnement fait de Snorter un allié essentiel pour les chasseurs de mèmes. Dans un marché dans lequel les opportunités disparaissent en un instant, le bot facilite la détection et l’exécution.

Les investisseurs particuliers peuvent ainsi acquérir des tokens avant qu’ils n’atteignent le top 10 du marché.

Le choix de Solana joue un rôle clé dans cette stratégie. Grâce à son débit élevé et à ses frais quasi nuls, la chaîne offre un environnement idéal pour une mise en œuvre rapide et rentable.

À mesure que Snorter s’étendra vers Binance et d’autres plateformes, cet avantage continuera à se déployer là où apparaîtront les prochaines innovations.

How to trade like a pro with Snorter: Step 1: Paste a token address.

Step 2: Sit back. Snorter watches liquidity like a hawk on caffeine.

Step 3: The instant funds drop in, I pounce. Buy executed. No hesitation. Green candles caught. pic.twitter.com/euirKrFdnk — Snorter (@SnorterToken) August 28, 2025

L’occasion de réaliser de gros gains grâce aux Meme Coins persiste

Les cryptomonnaies humoristiques affichent aujourd’hui une capitalisation de 86 milliards de dollars, un niveau proche du record de l’an dernier où le seuil des 100 milliards avait été franchi.

De nouveaux tokens ont rejoint le top 10, alors qu’ils étaient absents du classement en 2024. Parmi eux figurent Official Trump (TRUMP), Pump.fun (PUMP), SPX6900 (SPX) et MemeCore (M).

Leur avancement démontre la vitesse à laquelle de nouvelles initiatives peuvent produire une valeur significative, même dans un climat macroéconomique peu propice aux cryptomonnaies cette année.

En résumé, ce marché regorge d’opportunités souvent sous-estimées par les analystes. Chaque jeton émergent peut potentiellement atteindre une capitalisation d’un milliard de dollars en un temps record.

Ce type de croissance explosive a longtemps profité aux traders professionnels. Eux seuls disposaient des outils nécessaires pour agir en premier.

Les baleines lançaient la tendance, généralement en provoquant des hausses artificielles, tandis que les investisseurs particuliers se retrouvaient relégués à gérer leur sortie de liquidité.

La donne est en train de changer. Grâce à Snorter, les traders particuliers disposent désormais d’un outil capable de rivaliser avec les stratégies des grands acteurs. Ils peuvent prendre position plus tôt et capter une part des profits lors de la prochaine phase haussière.

Comment acheter le jeton Snorter et profiter de son potentiel

Encore une fois, le jeton SNORT occupe une place centrale dans cet écosystème. Il se distingue par des frais réduits, des récompenses de staking, des droits de gouvernance et des fonctionnalités avancées. Ces éléments renforcent l’efficacité du bot dans la détection et le suivi des cryptomonnaies.

Le projet s’appuie sur des solutions de conservation adaptées, comme les portefeuilles non-dépositaires compatibles et certifiées WalletConnect. Parmi eux, Best Wallet s’impose comme l’un des plus reconnus du marché crypto et Bitcoin.

L’application permet d’afficher les soldes liés à la prévente et garantit un processus de réclamation transparent. Les détenteurs y trouvent également un accès privilégié aux lancements de nouveaux projets via la section « Jetons à venir ».

Achetez Snorter dès maintenant

Best Wallet est disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple. Par ailleurs, l’écosystème Snorter entretient une présence active sur les réseaux sociaux, notamment X et Instagram, pour partager ses avancées et ses mises à jour.

Visitez le site officiel de Snorter Token pour participer à la prévente.

Vous souhaitez en savoir plus avant d’investir ? Consultez aussi nos articles :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.