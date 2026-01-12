Fin de règne pour Powell ? Le marché parie sur Hassett pour propulser le Bitcoin, tandis qu’un nouveau Layer-2 s’apprête à exploser

Lundi 12 janvier 2026 – L’enquête sur la Réserve fédérale, intensifiée par des citations à comparaître le 9 janvier, a déclenché une onde de choc sur les marchés financiers et alimenté les spéculations sur une éviction anticipée du président de la Fed, Jerome Powell.

Les traders sur des plateformes comme Polymarket surveillent de près Kevin Hassett, considéré comme le favori. Sa position « dovish » (favorable à une politique monétaire accommodante) — privilégiant des baisses de taux pour stimuler la croissance — est perçue comme un catalyseur majeur pour propulser le Bitcoin (BTC) vers de nouveaux sommets historiques. Cependant, dans l’ère post-Powell, le moment pourrait être parfait pour Bitcoin Hyper (HYPER), le Layer-2 le plus rapide en développement, pour servir de catalyseur supplémentaire et stimuler de nouveaux gains pour le BTC.

Bitcoin Hyper construit un écosystème de couche 2 (Layer-2) qui crée un environnement de transaction complexe et à haute vélocité, permettant au Bitcoin de fonctionner comme une monnaie programmable et de débloquer des milliers de milliards de nouvelles liquidités pour la principale cryptomonnaie.

Cependant, la phase de financement actuelle de Bitcoin Hyper doit se terminer dans moins de huit heures, avec près de 30,4 millions de dollars levés jusqu’à présent. Cela représente la dernière opportunité pour les investisseurs d’acquérir des jetons au tarif actuel de 0,013565 $ avant que le tour suivant ne déclenche une augmentation automatique du prix.

Découvrez Bitcoin Hyper

Hassett vs Warsh : Parier sur une Fed pro-crypto

L’enquête sur la Réserve fédérale a atteint un point de rupture vendredi dernier, lorsque le ministère de la Justice a signifié des citations à comparaître devant un grand jury à la banque centrale.

L’enquête — qui aurait été approuvée en novembre par la procureure des États-Unis pour le district de Columbia, Jeanine Pirro — se concentre sur le témoignage du président Jerome Powell en juin concernant une rénovation de 2,5 milliards de dollars du siège de la Fed.

Toutefois, le marché n’a saisi la gravité de la situation que dimanche soir, lorsque Powell a publié une déclaration vidéo extraordinaire condamnant l’enquête comme un prétexte à une pression présidentielle pour forcer des baisses de taux d’intérêt.

Bien que le mandat de Powell se termine techniquement en mai, les citations à comparaître ont déclenché des spéculations fébriles sur une éviction précoce. Sur le marché de prédiction Kalshi, la probabilité que Powell soit démis de ses fonctions avant mai est passée de seulement 6,3 % la semaine dernière à 15 % après l’annonce de la nouvelle. Alors que la « crise constitutionnelle » se dessine, les parieurs sur Polymarket se couvrent déjà sur son remplaçant.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

La course se résume actuellement aux « deux Kevin », tous deux favoris du président américain Donald Trump. Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national et homme que Trump appelle un « véritable ami », devance actuellement Kevin Warsh de 2 % dans les sondages de Polymarket. Les investisseurs penchent pour Hassett principalement en raison de sa réputation « dovish » ; une Fed dirigée par Hassett agirait probablement de manière agressive sur les baisses de taux, fournissant une injection massive de liquidités pour le marché des cryptomonnaies.

Si un président plus accommodant prend les rênes après Powell, le Bitcoin est positionné pour une envolée historique. Pourtant, alors que le débat politique se poursuit, Bitcoin Hyper construit discrètement l’infrastructure pour capitaliser sur ce changement. En transformant le BTC en une monnaie programmable à haute vélocité, Bitcoin Hyper est prêt à absorber les milliers de milliards de liquidités qu’un nouveau régime de la Fed pourrait débloquer.

Une ère post-Powell pourrait favoriser l’utilité active plutôt que la réserve de valeur passive

Bitcoin Hyper pourrait être le principal bénéficiaire d’un afflux massif de liquidités si une Réserve fédérale plus accommodante émergeait.

Lorsque les taux d’intérêt baissent et que le marché passe en mode « risk-on » (appétit pour le risque), le Bitcoin s’envole généralement vers de nouveaux sommets historiques alors que les investisseurs recherchent des gains. Cependant, de 2025 aux premiers jours de cette année, le Bitcoin a de plus en plus agi comme une couverture sophistiquée contre le risque (« risk-off »).

Des événements récents, tels que la réaction du marché à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par l’armée américaine le 3 janvier, soulignent la résilience du Bitcoin lors de turbulences géopolitiques. Cependant, alors que les investisseurs cherchaient la sécurité dans le BTC, le récit pourrait changer. Une fois la rotation des capitaux effectuée, le rôle de réserve de valeur du Bitcoin pourrait entrer en conflit avec l’humeur favorable au risque, et les investisseurs pourraient chercher d’autres voies plutôt qu’un simple endroit où placer leur capital.

En d’autres termes, l’argent intelligent pourrait délaisser les stratégies passives de conservation (« buy-and-hold ») au profit d’actifs ayant une vélocité transactionnelle plus élevée. Bitcoin Hyper répond à cette demande en transformant le Bitcoin d’un actif statique en une monnaie programmable, capable d’alimenter une toute nouvelle génération d’applications décentralisées (dApps).

Construit sur la Solana Virtual Machine (SVM), l’écosystème Layer-2 que Bitcoin Hyper développe permet aux dApps de fonctionner avec la vitesse inférieure à la seconde et les frais réduits que l’on trouve sur Solana, tout en restant fondamentalement ancré au réseau Bitcoin.

Grâce à son pont canonique (« Canonical Bridge »), le BTC natif est verrouillé pour émettre une version à haute utilité sur le Layer-2. Pour éliminer le risque d’intermédiaire associé aux services de wrapping centralisés traditionnels, la plateforme maintient une connexion sécurisée par cryptographie au réseau principal en réglant continuellement des lots de transactions à l’aide de preuves à divulgation nulle de connaissance (Zero-Knowledge Proofs ou ZK Proofs).

En fin de compte, Bitcoin Hyper offre un environnement de haute performance que le réseau principal Bitcoin ne peut supporter seul. Il donne au BTC l’espace nécessaire pour respirer en tant que monnaie fonctionnelle, lui permettant enfin de fonctionner comme le système de paiement électronique de pair à pair qu’il était censé être à l’origine.

Et c’est peut-être cette nature dynamique et rapide que les investisseurs privilégieront par rapport au récit de « l’or numérique ».

Pourquoi le jeton HYPER est la clé de l’écosystème Bitcoin Hyper

Pour soutenir le développement de l’écosystème, les premiers soutiens peuvent acquérir des jetons HYPER via la prévente en cours. En tant que jeton utilitaire natif du réseau Bitcoin Hyper, HYPER joue un rôle multidimensionnel dans l’économie — plus particulièrement en tant que jeton de « gaz » requis pour traiter chaque transaction et interaction avec les contrats intelligents.

Au-delà de son utilité comme carburant, HYPER est la monnaie principale pour la sécurité du réseau. Les investisseurs peuvent immédiatement staker leurs jetons fraîchement achetés directement via le protocole natif, qui offre actuellement un taux de rendement annuel (APY) dynamique de 38 %. Cela offre un double avantage : aider à sécuriser le Layer-2 tout en permettant aux détenteurs d’accumuler des récompenses passives avant le lancement du réseau principal.

Pour obtenir des jetons HYPER, visitez le site web de Bitcoin Hyper et achetez-les en utilisant du SOL, de l’ETH, de l’USDT, de l’USDC, du BNB ou même une carte de crédit. L’utilisation de Best Wallet est recommandée.

Prenez part à la communauté Bitcoin Hyper sur Telegram et X.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.