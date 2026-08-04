Bitcoin : Une faille Coldcard entraîne la perte de 86M$

Le dernier hack Bitcoin en date provient d’une vulnérabilité de générateur de nombres pseudo-aléatoires (PRNG) intégrée au micrologiciel des portefeuilles matériels Coldcard depuis mars 2021. Selon une cartographie on-chain publiée par Galaxy Research au 2 août 2026, cette faille a entraîné la perte confirmée de 1 367 BTC, soit environ 86 millions de dollars, répartis sur 4 585 adresses.

Cet incident représente le pire piratage de hardware wallet de l’histoire du Bitcoin en termes de pertes confirmées. Fait marquant : il n’a nécessité aucun phishing, aucun accès physique à l’appareil, ni aucune erreur de la part des utilisateurs. Il ne s’agit pas d’un simple échec du produit Coldcard.

🚨 A 3rd wave in what we suspect are hacks of Coldcard-generated addresses has been identified in which 207.7294 BTC has been drained.



Our estimated observed size of the Coldcard hack is now 1,367.05 BTC (~$88.6m) across 4,585 addresses.



More updates in the thread below 👇 https://t.co/hPtXh9444D pic.twitter.com/g6xA4OOi2f — Galaxy Research (@glxyresearch) August 1, 2026

C’est la démonstration structurelle que la garantie de sécurité de tout dispositif d’auto-garde, qu’il soit matériel ou logiciel, repose entièrement sur la qualité de l’entropie lors de la génération de la graine (seed). Une seule macro de préprocesseur mal configurée peut réduire à néant cette garantie pendant des années, sans jamais déclencher d’alarme observable.

Ce nouveau hack Bitcoin survient alors que le cours du BTC USD affiche une baisse de -1,4 % sur la journée, s’établissant à 62 250 $ après une semaine volatile où il est repassé sous la barre des 65 000 $. Le volume d’échange sur 24 heures s’élève à 16,9 milliards de dollars, contre plus de 20 milliards la veille.

(SOURCE : TradingView)

Mécanique du hack Bitcoin : comment une macro mal configurée a brisé cinq ans de génération de seeds

La cause profonde du problème, identifiée par l’équipe d’ingénierie de Block, réside dans la bibliothèque libngu de Coldcard. Coinkite avait configuré la carte sur la valeur zéro pour désactiver le RNG de MicroPython, avec l’intention d’utiliser son propre générateur de nombres aléatoires matériels (TRNG). Cependant, la garde de libngu vérifiait uniquement si la macro était définie, laissant ainsi la valeur zéro passer le contrôle.

En conséquence, MicroPython a ignoré l’appel au TRNG matériel du STM32 pour s’appuyer sur Yasmarang, un PRNG logiciel offrant seulement environ 40 bits d’entropie effective, bien loin des 128 bits attendus pour une phrase de récupération BIP-39.

Bien que les modèles ultérieurs (Mk4, Mk5, Q) aient amélioré cette sécurité avec une entropie effective estimée à 72 bits, cela reste insuffisant par rapport à l’idéal théorique. La disparité entre 40 bits et 128 bits est colossale, facilitant grandement la tâche des attaquants pour cibler les seeds affaiblies.

Le 30 juillet 2026, Coinkite a publié un avis de sécurité quelques heures seulement avant une attaque qui a vidé environ 594 BTC de 500 adresses. Deux vagues supplémentaires ont été suivies, totalisant 1 367,05 BTC sur 4 585 adresses au 2 août. La majeure partie des Bitcoins volés n’a pas encore été dépensée, ce qui suggère que l’attaquant attend le moment opportun avant de déplacer les fonds.

Contexte de la sécurité crypto : un schéma récurrent d’échec de l’entropie

$1.6 million dollars in Bitcoin was drained from my account on July 29th in the Cold Card wallet hack.



My Bitcoin was in cold storage. My keys were on a ColdCard device kept in a safety deposit box that had never been connected to the internet.



This part's nerdy, but here's… pic.twitter.com/Lf9kJv9Jo4 — Jonathan Goodman 🇨🇦 (@itscoachgoodman) August 1, 2026

L’incident Coldcard s’inscrit dans un schéma documenté. En 2013, une faille dans le SecureRandom d’Android avait entraîné la répétition de nonces dans les signatures ECDSA, exposant les clés de multiples portefeuilles Bitcoin. En 2022, le générateur d’adresses personnalisées Profanity, utilisé lors du hack de Wintermute, générait des clés avec seulement 32 bits d’entropie, permettant à un attaquant de dérober 160 millions de dollars.

La divulgation de l’affaire « Milk Sad » en 2023 a révélé que la commande bx seed de Libbitcoin Explorer utilisait un algorithme Mersenne Twister basé sur l’heure du système, réduisant les 256 bits d’entropie attendus à environ 32 et exposant plus de 120 000 portefeuilles. Différents codes, différentes blockchains, mais un même échec structurel : une source de hasard supposée forte ne l’était pas.

Ari Redbord, responsable mondial de la politique chez TRM Labs, a qualifié cet incident de preuve que l’auto-garde transfère le risque plutôt qu’elle ne l’élimine. Cette analyse concorde avec les données du premier semestre 2026 de TRM Labs, montrant que les compromissions d’infrastructure et de clés, bien qu’elles ne représentent que 15 % des incidents, comptent pour 76 % des pertes totales en dollars sur un record de 207 événements de piratage.

Galaxy a déclaré avoir signalé environ 600 adresses suspectées d’être contrôlées par l’attaquant aux enquêteurs fédéraux, aux fournisseurs de conformité et aux entreprises de cybersécurité, tout en précisant que son attribution à Coldcard repose sur des heuristiques on-chain plutôt que sur une reconstruction computationnelle des seeds par adresse.