Galaxy Digital : 447 M$ en Bitcoin transférés, vente massive à venir

Hier, Galaxy Digital avait transféré 3 782 bitcoins pour une valeur d’environ 447 millions de dollars au cours actuel. Après ses ventes de 9 milliards de dollars, la majorité des actifs ont été déplacés vers des bourses.

Galaxy Digital a récemment attesté avoir vendu plus de 80 000 BTC au nom d’une baleine de l’époque Satoshi. Suite à cela, c’est devenu l’une des plus importantes transactions Bitcoin jamais enregistrées.

Galaxy détenait encore plus de 18 000 BTC après cette vente massive. Alors, environ 12 000 BTC restaient intacts dans les portefeuilles associés à la baleine.

Bien que la société n’ait pas encore commenté ces derniers transferts, cette nouvelle vague de mouvements de fonds suggère que la vente n’est peut-être pas terminée. Ainsi, cela laisse entrevoir une poursuite potentielle de cette même tendance à la liquidation.

Is #GalaxyDigital helping clients sell $BTC again?

In the past 12 hours, GalaxyDigital has transferred out another 3,782 $BTC($447M), most of which went to exchanges.https://t.co/lD8tgkBx00https://t.co/u8s0VjLG5p pic.twitter.com/4wqf8DZx2y

— Lookonchain (@lookonchain) July 29, 2025