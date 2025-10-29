Polymarket signera son grand retour aux États-Unis en novembre

Pour Résumer

Polymarket revient aux États-Unis fin novembre grâce à une autorisation de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Le lancement portera d’abord sur des marchés sportifs à fort volume.

Avec l’appui de Intercontinental Exchange (ICE), l’objectif est de démontrer un modèle conforme et liquide avant un développement plus large.

Retour accéléré grâce au feu vert de la CFTC

Sur le plan juridique, la bascule s’est jouée côté CFTC. Le régulateur a livré début septembre une lettre de « no-action » permettant à QC Clearing, l’entité de compensation rachetée par Polymarket, de fonctionner dans un cadre fédéral sans poursuites, sous conditions.

Ainsi, dans le même mouvement, la CFTC a inscrit QCX LLC comme bourse désignée de contrats, opérant sous le nom « Polymarket US ». Ce socle réglementaire offre à la plateforme un cadre clair pour relancer une activité aux États-Unis, avec des garde-fous sur la conception des marchés et la gestion des risques.

Le signal est fort pour un acteur longtemps cantonné au hors-US. Par ailleurs, l’annonce intervient après deux années de stop-and-go où la plateforme avait dû composer avec l’incertitude sur la définition et la supervision des marchés prédictifs.

Une stratégie de rentrée par le sport

Côté produit, Polymarket privilégie une montée en charge graduelle. Plusieurs médias rapportent un lancement limité aux résidents américains, concentré d’abord sur des marchés sportifs.

L’idée est simple : capter l’attention au moment où le flux de matchs et de statistiques nourrit naturellement la liquidité, tout en testant les tuyaux réglementaires et opérationnels avant d’élargir l’offre. Cette étape prépare un retour plus large une fois la mécanique éprouvée.

De plus, le choix du timing n’a rien d’anodin. Ouvrir à la veille des pics de volume sur la NFL et l’entrée en rythme de la NBA maximise les chances d’un démarrage soutenu.

En filigrane, c’est aussi un message adressé aux investisseurs et aux contreparties de clearing : la plateforme entend montrer qu’elle peut conjuguer conformité, profondeur de carnet et exécution sans frictions, sur des marchés où l’appétence retail et pro se chevauchent.

Paysage concurrentiel et bataille juridique

La réouverture s’inscrit dans un contexte de contention entre États et encadrement fédéral. Kalshi, autre poids lourd du secteur, a multiplié les offensives judiciaires pour empêcher des régulateurs d’États de bloquer ses produits.

Des juges fédéraux au Nevada puis dans le New Jersey ont accordé des injonctions préliminaires favorables à Kalshi, estimant qu’un préjudice sérieux était probable si l’offre devait s’arrêter.

D’autres juridictions restent plus rétives, et New York a notamment adressé des ordres de cessation d’activité qui contestent la compétence exclusive de la CFTC sur ces marchés.

Donc, pour Polymarket, cette cartographie signifie qu’une couverture « 50-State » n’est pas immédiate. La voie fédérale clarifie l’essentiel, mais la friction locale peut persister selon la nature des contrats listés.

D’où la prudence sur le périmètre initial. L’objectif est de démontrer une exploitation conforme et robuste, au besoin en adaptant la nomenclature des marchés et les filtres d’éligibilité par État.

Capitaux, distribution et enjeux grand public

Le retour américain s’appuie aussi sur une trajectoire capitalistique devenue hors norme. L’entrée d’Intercontinental Exchange, maison mère du NYSE, avec un engagement pouvant atteindre 2 milliards de dollars, a propulsé la valorisation et donné un signal puissant aux partenaires institutionnels.

Ce rapprochement aligne la plateforme avec des standards d’infrastructure et de gouvernance attendus par les acteurs traditionnels des marchés. L’environnement concurrentiel s’élargit au-delà des pure players.

Néanmoins, reste une question clé pour l’ensemble du segment. Les lignes de faille entre compétences fédérales et ambitions des États ne disparaîtront pas d’un trait.

Les décisions favorables obtenues par Kalshi dessinent une jurisprudence utile, mais chaque extension de périmètre peut raviver la controverse.

Dans ce contexte, le pari de Polymarket consiste à prouver, par la pratique, qu’un modèle d’event contracts peut vivre sous la tutelle de la CFTC avec des garde-fous acceptables, tout en offrant la liquidité et la transparence que les utilisateurs attendent.

Finalement, si la démonstration réussit dès novembre, le secteur des marchés de prédiction aura franchi un cap structurant aux États-Unis.

