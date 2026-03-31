Grayscale Investments a annoncé jeudi le lancement du Grayscale XRP Trust, le premier fonds d’investissement XRP de ce type aux États-Unis. Ce nouveau produit financier offre aux investisseurs accrédités la possibilité de s’exposer directement au XRP, l’actif numérique qui alimente le XRP Ledger (XRPL).

Le Grayscale XRP Trust fonctionne de la même manière que les autres fonds d’investissement à actif unique de la société, investissant exclusivement dans le XRP. Cette initiative intervient alors que Grayscale continue d’élargir sa gamme de produits d’investissement en cryptomonnaies, qui comprend désormais plus de 20 jetons différents.

« Nous pensons que le Grayscale XRP Trust offre aux investisseurs une exposition à un protocole ayant un cas d’utilisation réel et important », a déclaré Rayhaneh Sharif-Askary, responsable des produits et de la recherche chez Grayscale.

« En facilitant les paiements transfrontaliers qui s’effectuent en quelques secondes, le XRP a le potentiel de transformer l’infrastructure financière traditionnelle. »

Le lancement de ce trust a immédiatement alimenté les spéculations sur la possibilité d’un futur ETF (Exchange-Traded Fund) XRP au comptant. Grayscale a déjà réussi à convertir son Bitcoin Trust et son Ethereum Trust en ETF après avoir obtenu les approbations réglementaires de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Bien que le trust soit actuellement disponible pour les souscriptions quotidiennes par les investisseurs accrédités éligibles, il n’est pas encore coté sur une bourse publique.

Le processus de Grayscale pour ses produits d’investissement comporte généralement quatre étapes, visant à terme une cotation sur le marché secondaire si les conditions réglementaires le permettent.

Le XRP a réagi positivement à la nouvelle, enregistrant une hausse de plus de 8 % peu après l’annonce, se négociant aux alentours de 0,58 USD.

Cette performance souligne l’intérêt renouvelé des investisseurs pour l’actif, malgré les défis juridiques persistants entre Ripple Labs et la SEC concernant la classification du jeton.