Grok anticipe l’explosion de ces 3 memecoins

Grok : un oracle pour les memecoins

Le marché pulse. En effet, le 10 août 2025, Grok dévoile ses prévisions, misant sur une altseason avec un Altcoin Season Index à 76, dépassant le seuil clé de 75.

Par ailleurs, la domination Bitcoin, à 53,4 %, recule, libérant 200 milliards d’euros vers les altcoins. Effectivement, Grok, analysant les volumes sociaux et les flux de trading, voit les memecoins exploser.

D’ailleurs, des tokens comme Maxi Doge, à 0,000251 €, attirent les degens avec 1 million de dollars levés en presale sur Ethereum.

Cependant, sa volatilité et son absence de fondamentaux techniques exigent prudence. Par ailleurs, les volumes sur Uniswap, en hausse de 18 %, dopent les memecoins.

Effectivement, Grok table sur un rally estival, porté par la hype communautaire et des listings sur Binance.

Pepe, Dogecoin, Flockerz : le trio gagnant

Ce signal secoue l’écosystème. Pepe, à 0,000011 €, bondit de 8,2 %, avec une capitalisation de 4,6 milliards d’euros. Sa communauté, forte de 1,2 million de followers, vise un x90 à 0,001 € d’ici septembre, grâce à des intégrations NFT.

Dogecoin, à 0,23 €, gagne 45 % en 30 jours, dopé par 12 000 commerçants, dont Tesla. Flockerz, en presale à 0,006 €, lève 8,9 millions d’euros avec un APY de 307 % via vote-to-earn. Effectivement, 100 € dans Flockerz pourraient devenir 900 €.

D’ailleurs, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %). Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques.

Par ailleurs, Ethereum, à 3 990 € (+1,9 %), soutient les memecoins ERC-20. Effectivement, Grok voit Dogecoin à 0,50 €, porté par un ETF potentiel.

Perspectives : un bull run historique ?

Ce boom pourrait tout changer. En effet, Grok anticipe un Dogecoin à 1,00 € d’ici fin 2025, avec Pepe à 0,0001 € et Flockerz à 0,054 €. Par ailleurs, l’inauguration de Trump en 2026 et des ETF altcoins en Q3 2025 amplifieraient ce rally.

Effectivement, les volumes Binance Futures, à 100 milliards de dollars en juillet, confirment l’engouement.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Solana. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) reste un piège.

Ce boom memecoin s’annonce vraiment explosif, mais il faut savoir se montrer prudent.

