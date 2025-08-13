Hausse fulgurante pour OKB : les traders affluent avec un volume record

Pour Résumer

OKB grimpe de 13 % avec un volume en hausse de 406 %.

L’expansion d’OKX et le brûlage de tokens dopent la confiance.

Les traders anticipent une tendance haussière durable.

OKB : un burn massif déclenche l’euphorie

OKB fait des étincelles. En effet, le 13 août 2025, le token d’OKX bondit de 153,42 % à 120,30 € après un burn massif de 65,26 millions de tokens, réduisant l’offre à 21 millions.

Par ailleurs, ce choc déflationniste, équivalent à 7,6 milliards de dollars, dope la rareté et la confiance des investisseurs.

Effectivement, les volumes de trading explosent de 13 000 % à 723 millions de dollars en 24 heures.

D’ailleurs, l’annonce d’une mise à jour du smart contract OKB, empêchant tout futur burn ou émission, renforce la transparence. Les traders affluent, avec un ratio long-short de 1,9 en faveur des positions longues et une hausse de l’intérêt ouvert de 8,3 %.

Cependant, le RSI à 82 indique une zone surachetée, risquant une correction à 100 €. Par ailleurs, l’expansion d’OKX aux États-Unis et la fermeture progressive d’OKTChain, convertible en OKB, amplifient l’élan.

Effectivement, ce burn historique positionne OKB comme un leader de l’altseason.

Le marché crypto sous haute tension

Ce rally secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, mais sa domination chute à 53,4 %, signe d’une rotation vers les altcoins.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %. Effectivement, les altcoins comme Solana (+12 % à 185 €) et Chainlink (+10 % à 19,1 €) surfent sur la vague.

D’ailleurs, les baleines accumulent OKB, avec 124 portefeuilles détenant 68 % des volumes. Cependant, un piratage de 30 millions de dollars en juillet 2025 rappelle les risques.

Effectivement, les volumes sur les DEX, comme Uniswap, bondissent de 18 %, et les liquidations de shorts, à 820 millions d’euros, renforcent l’élan haussier.

Par ailleurs, l’intégration d’OKB dans la X Layer, avec des frais de gaz réduits, attire les développeurs, consolidant son utilité. Effectivement, ce boom reflète un marché en pleine effervescence.

Perspectives : OKB peut-il viser 200 € ?

Ce rally pourrait tout changer. En effet, les analystes visent un OKB à 200 € d’ici fin 2025, porté par un bull flag et l’adoption croissante d’OKX.

Par ailleurs, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 200 milliards d’euros vers les altcoins. Effectivement, l’inauguration de Trump en 2026 et des ETF altcoins attendus pour Q3 2025 pourraient amplifier ce momentum.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Ethereum. Cependant, la volatilité, avec un Nasdaq en repli de 1,4 % à 17 600 points, reste un piège.

Ce boom d’OKB annonce une altseason explosive, mais la prudence reste de mise.

