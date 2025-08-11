Pour Résumer

L’ether (ETH) a dépassé 4 200 dollars, faisant de Vitalik Buterin un milliardaire on-chain à nouveau, avec un portefeuille estimé à plus d’un milliard de dollars.

Cette hausse est portée par un fort intérêt institutionnel, notamment grâce aux ETF sur l’ether, qui battent des records d’afflux.

Malgré cet engouement, Buterin met en garde contre une trop grande dépendance aux instruments financiers traditionnels.

Ethereum, lancé en 2015, reste une référence majeure dans la blockchain et la finance décentralisée.

L’ether (ETH) a dépassé les 4 200 dollars, propulsant à nouveau le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, dans le cercle restreint des milliardaires on-chain. Une ascension qui reflète à la fois l’euphorie des marchés et l’intérêt institutionnel croissant pour l’actif.

Vitalik Buterin franchit à nouveau le cap du milliard

Selon les données de la société d’analyse blockchain Arkham, le portefeuille public de Vitalik Buterin contient actuellement 240 042 ETH, ainsi que de petites positions dans d’autres jetons tels que Aave Ethereum (AETHWETH), WhiteRock (WHITE), Moo Deng (MOODENG) et Wrapped Ethereum (WETH).

BREAKING: VITALIK BUTERIN IS NOW AN ON-CHAIN BILLIONAIRE AGAIN pic.twitter.com/SWwBlqdfT5 — Arkham (@arkham) August 9, 2025

À la valeur actuelle du marché, ces avoirs représentent environ 1,04 milliard de dollars. Ce n’est pas la première fois que Buterin atteint ce palier : en mai 2021, il avait déjà franchi la barre symbolique du milliard lorsque l’ether avait dépassé les 3 000 $.

Ces derniers jours, la remontée du prix de l’ETH a été fulgurante. En 24 heures, l’actif a bondi de plus de 6 %, atteignant un pic à 4 332 $ samedi, avant de se stabiliser autour de 4 244 $, selon les données de Nansen. Les analystes estiment que l’ether pourrait rapidement tester son record historique de 4 878 $ enregistré en novembre 2021.

En 2021, Vitalik Buterin était devenu l’un des plus jeunes milliardaires de l’histoire des cryptomonnaies, à seulement 27 ans. Aujourd’hui âgé de 31 ans, il reste une figure incontournable et un symbole de l’innovation dans le Web3.

Les ETF, moteur de la hausse de l’ether

Si la flambée de l’ETH attire l’attention, elle ne repose pas uniquement sur la spéculation des marchés au comptant. Les ETF au comptant sur l’ether connaissent un succès croissant et enregistrent même des afflux supérieurs à ceux du bitcoin ces derniers jours.

D’après Arkham, les flux vers ces produits ont atteint 461 millions de dollars en une seule journée, contre 404 millions pour le BTC. Sur les cinq derniers jours, les entrées nettes dans les ETF ether américains ont totalisé 326,6 millions de dollars, contre 253,2 millions pour le bitcoin, selon les données de Farside.

Cette dynamique pourrait avoir des conséquences explosives sur le marché des dérivés. En effet, si l’ETH venait à franchir la zone des 4 500 $, près de 1,35 milliard de dollars de positions vendeuses seraient en danger, ouvrant la voie à un short squeeze susceptible de propulser l’actif vers de nouveaux sommets.

Ces flux massifs traduisent une demande institutionnelle grandissante, alimentée par la confiance dans l’avenir de l’ether et son rôle central dans la DeFi, les NFT et les solutions de layer 2.

Les avertissements de Vitalik Buterin

En dépit de cet enthousiasme, Vitalik Buterin a dernièrement partagé quelques inquiétudes concernant la dépendance grandissante de l’ether aux moyens financiers conventionnels.

« Si vous me réveilliez dans trois ans et me disiez que les bons du Trésor ont conduit à la chute de l’ETH, je comprendrais pourquoi », a-t-il déclaré, soulignant le risque de voir l’ether perdre son essence en devenant un simple produit spéculatif. »

Son avertissement met en lumière une tension récurrente dans l’écosystème : comment attirer les capitaux institutionnels sans dénaturer la philosophie décentralisée qui a façonné Ethereum.

Un parcours inspirant

Vitalik Buterin a lancé Ethereum en 2015, alors qu’il n’avait que 21 ans. Depuis, la blockchain s’est imposée comme la deuxième plus importante au monde, derrière Bitcoin, et comme un pilier de l’économie décentralisée.

En mai 2021, il avait déjà franchi le cap du milliard avec 333 521 ETH dans son portefeuille principal. Cet exploit l’avait alors propulsé parmi les 13 milliardaires crypto recensés par Forbes, aux côtés de figures comme Changpeng Zhao (Binance) ou les frères Winklevoss.

Aujourd’hui, sa réintégration dans cette selecte communauté témoigne non seulement de la robustesse de l’ether, mais également de la confiance regagnée des investisseurs en son potentiel sur le long terme. Pour beaucoup d’enthousiastes, la montée en puissance de Buterin est un modèle de vision et de ténacité dans un domaine en perpétuel changement.

