HTX déliste le stablecoin USD1 de Trump après un gel d’actifs

HTX, la plateforme d’échange liée au fondateur de Tron et membre du conseil consultatif Justin Sun, a délisté l’USD1 le 7 juin 2026. Ce stablecoin est émis par World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto affilié à la famille Trump. Cette décision fait suite au gel unilatéral par WLFI d’adresses on-chain associées à l’échange, une mesure que WLFI justifie publiquement par des obligations de conformité aux sanctions après la désignation de Huobi Global S.A. par le gouvernement britannique le 26 mai.

L’échange avait déjà suspendu quatre paires de trading — WLFIUSDT, USD1/USDT, BTCUSD1 et ETHUSD1 — le 5 juin à 13h00 UTC, avant d’annoncer formellement le délistage du stablecoin le 6 juin. Tous les soldes restants en USD1 des utilisateurs ont été convertis en Tether (USDt) selon un ratio de 1:1, effectif au 7 juin. HTX a qualifié ce gel d’illégitime sur le plan procédural et a menacé d’engager des poursuites judiciaires pour récupérer des actifs d’utilisateurs qu’elle juge indûment restreints.

Announcement on the Delisting of USD1 (USD1) and Conversion of User Assets to USDT on HTX



As USD1 is an asset issued by the WLFI project team, and in order to mitigate potential risks, safeguard user assets, and maintain a fair trading environment, HTX will delist USD1 at 03:00… https://t.co/pkYx4bT9rl — HTX (@HTX_Global) June 6, 2026

Il ne s’agit pas d’un simple retrait de jeton par une plateforme. Cet événement marque l’escalade opérationnelle la plus significative à ce jour dans le contentieux acrimonieux opposant Sun à World Liberty Financial. Ce conflit implique désormais les droits de garde des actifs des utilisateurs, la portée juridictionnelle des sanctions britanniques sur les infrastructures de jetons décentralisés, et la question de savoir jusqu’où un émetteur de stablecoin politiquement connecté peut exercer ses pouvoirs de gel via smart-contract sans autorisation réglementaire ni procédure régulière.

Mécanique du gel des adresses : comment le contrôle de WLFI a atteint les utilisateurs de HTX

Le mécanisme technique fonctionne ainsi : l’architecture du smart-contract de WLFI intègre une adresse « gardienne » ayant l’autorité technique de bannir des adresses de portefeuilles spécifiques et de restreindre les transferts de jetons au niveau du contrat. Cela ne nécessite aucune autorisation judiciaire, ordre réglementaire ou notification préalable à la contrepartie concernée.

Lorsque WLFI a invoqué ce mécanisme contre les adresses liées à HTX, l’effet pratique a été la paralysie de la circulation on-chain des actifs associés à WLFI détenus par ou transitant par ces adresses. HTX s’est ainsi retrouvée dans l’incapacité de traiter les retraits, de faciliter le trading ou de racheter les positions en USD1 via les voies on-chain standards.

L’échange a déclaré le 6 juin que « l’équipe du projet World Liberty Financial a récemment déclaré avoir imposé unilatéralement un gel sur des adresses on-chain spécifiques de HTX sur la base d’examens de conformité aux sanctions » et que, par conséquent, « la circulation on-chain de certains actifs WLFI associés à ces adresses a été restreinte ».

Official Statement from HTX Regarding the Handling of WLFI and USD1 Assets



The World Liberty Financial (WLFI) project team recently stated that it has unilaterally imposed a freeze on specific HTX on-chain addresses based on sanctions compliance reviews.



As a result, the… — HTX (@HTX_Global) June 6, 2026

Le contexte des sanctions britanniques nécessite une précision rigoureuse. Le 26 mai 2026, le gouvernement du Royaume-Uni a désigné Huobi Global S.A., citant des « motifs raisonnables de soupçonner » que l’entité avait soutenu le gouvernement russe via des services financiers. Cette formulation reflète le seuil de preuve standard du Royaume-Uni pour les gels d’avoirs, plutôt qu’une conclusion de conduite avérée.

HTX conteste l’applicabilité de cette désignation à sa plateforme opérationnelle, affirmant que Huobi Global S.A. est « distincte de la plateforme en ligne HTX » et que l’action britannique ne devrait avoir aucune conséquence opérationnelle pour l’échange.

Il convient de noter un point d’incertitude : WLFI n’a pas confirmé publiquement avoir gelé les adresses de HTX, ni précisé quel cadre de sanctions a été appliqué ou pourquoi les adresses de HTX — plutôt que celles d’autres échanges — ont déclenché cet examen. WLFI a publié sur X le 4 juin qu’elle « maintient des contrôles de conformité aux sanctions basés sur le risque » suite aux récentes mises à jour, une déclaration largement interprétée comme une confirmation implicite, sans toutefois constituer un aveu direct.

La position de HTX : procédure régulière et stratégie d’escalade publique

L’objection formelle de HTX se concentre sur la légitimité procédurale plutôt que sur la question de fond des sanctions. L’échange affirme que le gel a été imposé « sans communication préalable suffisante, sans fondements contractuels ou juridiques adéquats, sans divulgation transparente ni respect d’une procédure régulière ». Cette formulation évite délibérément de se prononcer sur la validité de la désignation britannique pour contester plutôt l’autorité de WLFI à traduire une sanction en un gel on-chain unilatéral affectant les fonds de tiers.

HTX a appelé WLFI à annuler le gel et a déclaré qu’elle prendrait des mesures pour « sauvegarder les droits et intérêts légitimes des utilisateurs, y compris, mais sans s’y limiter, la poursuite de recours juridiques ».

HTX Suspends WLFI and USD1 Trading, Converting All User USD1 to USDT After Freeze



HTX representatives stated that the team behind WLFI, the Trump family-backed crypto project, recently froze HTX-related on-chain addresses citing U.K. sanctions screening, without sufficient prior… pic.twitter.com/7R3mtIQW6o — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 6, 2026

Nous soupçonnons que la décision de HTX de rendre ce conflit public, plutôt que de chercher une résolution commerciale discrète, reflète une volonté d’éviter un précédent dangereux. Dans un tel scénario, n’importe quel émetteur de stablecoin disposant de pouvoirs de gel pourrait contraindre un échange à délister un actif en invoquant la conformité, sans passer par les canaux réglementaires ou judiciaires habituels.

Les enjeux commerciaux sont loin d’être négligeables : HTX s’était positionnée comme la première plateforme mondiale à lister l’USD1, présentant le stablecoin comme « entièrement collatéralisé » avec des retraits gratuits permanents. Ce délistage forcé entraîne un coût réputationnel qui s’ajoute à l’exposition juridique persistante découlant du litige plus large entre Sun et WLFI.

Ce différend, qui a débuté lorsque l’adresse gardienne de WLFI a blacklisté un portefeuille lié à Sun contenant environ 545 millions de jetons WLFI (septembre 2025), a mené à une plainte fédérale de Sun en Californie. Celui-ci allègue que WLFI a gelé ses jetons et menacé de les détruire « sans aucune justification appropriée », un conflit qui impacte désormais directement la base d’utilisateurs de HTX.