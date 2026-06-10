L’intelligence artificielle ChatGPT de Sam Altman prédit que le prix de l’or s’orientera vers une fourchette comprise entre 5 000 $ et 5 800 $ d’ici la fin de l’année 2026. Avec une once s’échangeant actuellement autour de 4 334 $, cet objectif suggère une progression constante de l’ordre de 15 % à 34 % pour un métal que beaucoup considèrent déjà comme onéreux.

Le scénario haussier repose sur le fait que les grands marchés haussiers se construisent ainsi en temps réel. Les banques centrales continuent de diversifier leurs réserves, les incertitudes géopolitiques persistent, les niveaux de dette publique grimpent sans cesse, et tout pivot vers des taux d’intérêt plus bas pourrait relancer la demande d’investissement.

Plusieurs institutions majeures affichent des objectifs regroupés entre 4 900 $ et 5 500 $, tandis que certaines prévisions agressives dépassent les 6 000 $ en cas de dégradation des conditions macroéconomiques ou d’explosion de la demande de valeur refuge. Le scénario de base table sur 5 000 $ à 5 800 $ d’ici la fin de l’année, avec une cassure possible vers 6 000 $ si les achats des banques centrales restent soutenus.

Le scénario baissier inverse ces facteurs. Si l’inflation ralentit, que la croissance reste résiliente et que les taux d’intérêt demeurent élevés plus longtemps, le dollar se renforcera et l’or perdra de son attrait. Dans ce contexte, le métal précieux pourrait peiner à maintenir ses niveaux actuels et glisser vers la zone des 4 000 $ à 4 500 $.

C’est dans ce genre de situation que la patience des investisseurs est testée. Néanmoins, tant que la thèse de la demande structurelle reste valide, la ligne de moindre résistance semble pointer vers le haut pour la seconde moitié de 2026.

Prédiction du prix de l’or : l’IA peut-elle voir juste quand les prix effraient le marché ?

Côté graphique, l’or en données quotidiennes s’établit à 4 333 $ après un repli depuis le pic de 5 600 $ atteint fin janvier. La structure actuelle montre une large consolidation sous ce sommet, avec une série de hauts de plus en plus bas depuis l’euphorie initiale, mais un prix qui se maintient bien au-dessus de sa base précédente. Techniquement, cela ressemble à une phase de digestion après une hausse massive plutôt qu’à un retournement de tendance.

Le support clé se situe à 4 300 $, avec un second plancher proche de 4 100 $ et une zone de demande plus profonde autour de 4 000 $. Les résistances se superposent à 4 600 $, puis 4 800 $, avec un plafond plus solide à 5 200 $. Le RSI affiche 34,71 avec une ligne de signal à 40,20, indiquant un momentum inférieur à sa moyenne et proche de la zone de survente.

Cet écart d’environ 5,5 points montre que les vendeurs ont eu l’avantage à court terme, mais cette extension vers le bas prépare souvent un rebond au sein d’une tendance haussière plus large. Lorsque le RSI repassera au-dessus du signal de 40,20, la lecture redeviendra haussière. En résumé, le graphique respecte toujours la structure haussière à long terme, marquant simplement une pause après un mouvement d’envergure.

Le maintien des 4 300 $ et la reconquête des 4 600 $ ouvriraient à nouveau la voie vers les 5 000 $ et la zone cible définie.

Pourquoi l’IA est optimiste pour LiquidChain

Chaque cycle offre une fenêtre où la « prochaine grande opportunité » est encore abordable. Cette fenêtre ne s’annonce jamais bruyamment. Actuellement, le Bitcoin, l’Ethereum et le XRP butent tous sur les mêmes résistances qu’ils testent depuis des semaines.

L’embellie macroéconomique dépend toujours du prochain chiffre de l’inflation, et la vague institutionnelle semble toujours prévue pour le trimestre suivant. Le plafond des grandes capitalisations est connu et déjà intégré dans les prix ; ceux qui attendent une cassure misent sur un catalyseur dépendant du bilan financier d’autrui.

Ce n’est pas ainsi que se gagnent les cycles. Les rendements asymétriques proviennent de l’écart entre la valeur réelle d’un projet et la perception actuelle du marché. Cet écart existe précisément parce que le projet n’a pas encore été largement découvert.

Une infrastructure à un stade précoce avec une faible capitalisation n’a pas besoin de milliards de dollars pour progresser de manière spectaculaire ; elle a simplement besoin d’être identifiée. Une fois découverte, l’opportunité disparaît définitivement.

La liquidité cross-chain est un problème persistant depuis le lancement des premiers bridges, et l’industrie ne l’a jamais vraiment résolu. Bitcoin, Ethereum et Solana ont été conçus comme des systèmes indépendants sans interopérabilité native. Chaque transaction transfrontalière en paie le prix fort.

Frais prélevés avant le règlement, slippage systématique et échecs d’exécution lors des pics de congestion : les bridges n’ont pas éliminé le problème, ils sont devenus l’infrastructure qui taxe ce problème.

LiquidChain ambitionne de supprimer cette taxe. Les trois réseaux fusionnent en une seule couche d’exécution : un seul déploiement, une portée totale sur l’écosystème, et aucune taxe cross-chain. L’IA ChatGPT a identifié ce projet comme étant à surveiller, prédisant un potentiel important. La prévente est actuellement à 0,01454 $ avec plus de 830 000 $ récoltés.

Certes, l’exécution reste à prouver et l’adoption est inconnue. Les actifs établis offrent un parcours plus stable vers un plafond déjà visible, mais LiquidChain représente un point d’entrée précoce pour résoudre un défi technologique majeur encore en suspens.