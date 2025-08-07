Pour Résumer

Best Wallet, un portefeuille Web3 non custodial, a levé 14,5 millions de dollars.

En pleine adoption mondiale des cryptomonnaies, il propose sécurité, accessibilité multi-chaînes et accès anticipé à des mèmes tokens via son jeton BEST.

La prévente reste ouverte à prix réduit.

Best Wallet (BEST), le portefeuille Web3 non custodial de premier plan, a réussi à amasser 14,5 millions de dollars lors de son ICO, alors que la possession de cryptomonnaies à l’échelle internationale continue d’augmenter.

Selon un rapport récent de Gemini, l’adoption des monnaies numériques a connu une progression notable dans toutes les régions entre 2024 et 2025. Depuis l’approbation des ETF crypto au comptant aux États-Unis début 2024, environ deux détenteurs de cryptomonnaies sur cinq y placent désormais leur argent. En Europe, la croissance est également marquée : en 2025, 24 % des participants britanniques affirment avoir investi dans des cryptomonnaies, contre 18 % en 2024.

La croissance observée sur une année est remarquable. On prévoit que le marché des cryptomonnaies poursuivra sa croissance avec un taux de progression annuel composé estimé à 13,1 % entre 2025 et 2030. Avec cette augmentation de l’adoption, un portefeuille Web3 devient essentiel pour soutenir la nouvelle génération d’utilisateurs. Best Wallet a élaboré sa plateforme en considérant les exigences changeantes du marché.

Les investisseurs intéressés à soutenir le développement du portefeuille peuvent toujours participer à la prévente, mais l’occasion est limitée dans le temps. Il ne reste que 32 heures avant que le tarif actuel de 0,025445 $ pour chaque BEST n’augmente.

En 2025, l’influence institutionnelle et l’essor du commerce de détail transforment le paysage des cryptomonnaies

En 2025, les acteurs institutionnels restent les principaux moteurs de croissance. Des sociétés comme Strategy dominent le secteur avec un portefeuille de bitcoins estimé à 72 milliards de dollars. Elles utilisent activement des stratégies financières pour accroître leurs avoirs.

Parallèlement, l’engagement des particuliers continue de progresser. Selon le rapport Gemini, le Royaume-Uni affiche le taux d’adoption le plus élevé en Europe. La France enregistre aussi une hausse : 21 % des Français possédaient des cryptomonnaies en 2025, contre 18 % en 2024.

Cette dynamique se confirme en Asie. À Singapour, la participation est passée de 26 % à 28 % en un an. En Australie, elle devrait atteindre 22 % en 2025.

Avant même l’entrée en vigueur du GENIUS Act, le climat était plus favorable. Une étude menée entre le 18 mars et le 10 avril révèle une confiance accrue envers les cryptomonnaies. Ce regain est lié à la politique du président Donald Trump.

Environ 25 % des Américains non détenteurs de cryptomonnaies déclarent que la création de la Strategic Bitcoin Reserve a renforcé leur confiance dans ces actifs numériques. Ce ressenti est partagé par les répondants du Royaume-Uni et de Singapour.

Le rapport souligne aussi un facteur clé des premiers achats : les cryptomonnaies mèmes.

La France se distingue avec 67 % des investisseurs en cryptos détenant des tokens mèmes. Dans d’autres régions, ces cryptomonnaies servent souvent de porte d’entrée. C’est le cas pour 31 % des investisseurs américains, 28 % en Australie et au Royaume-Uni, 23 % à Singapour, 22 % en Italie et 19 % en France.

Avec l’essor des institutions et l’activité croissante des particuliers, le marché évolue rapidement. Il exige désormais des portefeuilles capables de gérer cette adoption massive. Best Wallet dispose des fonctionnalités adaptées pour répondre à cette demande.

Best Wallet optimise la sécurité et l’efficacité des transactions pour une base d’utilisateurs en pleine croissance

Grâce à un renforcement constant de ses fonctionnalités et performances, la plateforme s’impose comme une référence dans l’univers crypto. Elle se distingue tant par son expérience utilisateur que par sa fiabilité.

En un peu plus d’un an, la plateforme a dépassé les 250 000 utilisateurs actifs mensuels. Tous profitent d’une infrastructure robuste, capable de gérer un volume élevé de transactions.

Intégrée à plus de 330 protocoles décentralisés et 30 passerelles inter-chaînes, Best Wallet propose des frais compétitifs sur plus de 60 blockchains. Son DEX intégré, optimisé par Rubic, offre un trading fluide. Les utilisateurs peuvent échanger des jetons automatiquement, sans étapes manuelles ni changement de portefeuille, dans une logique multi-chaînes cohérente.

L’achat de cryptomonnaies est aussi simplifié. MoonPay, Alchemy Pay et d’autres passerelles fiat compatibles permettent plus de 100 moyens de paiement. Ainsi, les utilisateurs achètent directement des cryptos depuis l’application. Cette accessibilité s’accompagne d’une vision claire : offrir des transactions toujours plus rentables. À terme, Best Wallet prévoit de supprimer les frais de gas-token. Cela rendra l’exécution des transactions encore plus efficace.

La rapidité n’a de sens que si elle s’accompagne de sécurité. En portefeuille non custodial, Best Wallet garantit que les utilisateurs détiennent leurs clés privées. La technologie MPC-CMP de Fireblocks divise ces clés en fragments cryptés. Ces fragments sont stockés séparément, supprimant tout point de défaillance unique.

Des filtres anti-arnaque automatiques détectent et masquent les jetons frauduleux. L’authentification à deux facteurs renforce aussi la sécurité d’accès à l’application.

Enfin, la plateforme prévoit de renforcer sa sécurité lors des prochaines étapes. Elle intégrera une protection antifraude avancée, puis un système de défense contre les attaques MEV.

Best Wallet a anticipé l’importance des Meme Coins comme moteur d’adoption

Depuis longtemps, l’équipe de Best Wallet a saisi que les cryptomonnaies mèmes sont essentielles pour l’adoption des actifs numériques, bien avant que cette perception ne soit validée par le rapport Gemini. Cette perspective a conduit à l’implémentation d’une caractéristique qui est maintenant indispensable : les jetons futurs.

La fonctionnalité Upcoming Tokens sert d’instrument de détection précoce, repérant les projets à potentiel élevé dès leurs phases initiales de financement. Ces chances initiales permettent fréquemment aux investisseurs d’obtenir des jetons à un coût moindre, bien avant leur apparition sur les grandes plateformes de trading où leur prix peut augmenter rapidement.

Si Upcoming Tokens a mis en avant de nombreux projets mèmes performants, son champ d’action ne s’y limite pas. Cette fonctionnalité reflète une conviction stratégique de Best Wallet : les mèmes évoluent. Le marché privilégie désormais des projets combinant viralité et utilité.

Parmi les cas les plus marquants figure Wall Street Pepe (WEPE), un mème token à vocation utilitaire. Malgré un marché globalement baissier, il a maintenu des gains solides pendant plusieurs mois. Sa récente intégration à Solana a propulsé sa valeur de plus de 600 %, attirant l’attention de nombreux médias crypto.

Autre exemple, Pepe Unchained (PEPU) est un mème token de niveau 2 qui a généré des rendements allant jusqu’à 700 % pour ses premiers utilisateurs. Lors des dernières 24 heures seulement, PEPU a encore progressé de 11 %.

Récemment, Upcoming Tokens a mis en lumière le Snorter Bot Token (SNORT), un bot de trading de mèmes sur Telegram, basé sur Solana, qui a déjà levé 2,8 millions de dollars. Deux autres projets à surveiller selon Best Wallet sont Maxi Doge (MAXI) et TOKEN6900 (T6900).

Grâce à des outils comme Upcoming Tokens, Best Wallet ne se limite pas à fournir une interface de trading rapide et intuitive. Elle se positionne au cœur de ce qui continue de dynamiser l’adoption crypto : l’univers des cryptomonnaies mèmes.

Pour les investisseurs à la recherche d’un accès précoce aux jetons prometteurs et d’une exécution fluide, Best Wallet s’impose comme un choix évident dans l’écosystème des portefeuilles Web3.

BEST Utility évolue en même temps que la plateforme en croissance rapide de Best Wallet

Le jeton natif BEST est au cœur de l’écosystème Best Wallet. Il sert de clé d’accès aux fonctionnalités avancées, permet de réaliser des transactions à moindre coût, et offre un accès prioritaire aux nouvelles cotations de cryptomonnaies mèmes.

À mesure que Best Wallet élargit son offre, le rôle de BEST évolue. Sa polyvalence renforcera son utilité et sa valeur sur la plateforme. Avec une base solide de centaines de milliers d’utilisateurs actifs, la demande pour le jeton BEST devrait s’intensifier.

Pour ceux qui participent avant la fin de la prévente, c’est une opportunité stratégique d’obtenir des jetons à un prix avantageux avant leur cotation sur les plateformes d’échange. La reconnaissance de Best Wallet par WalletConnect pour son expérience utilisateur, combinée à sa visibilité sur les futures listes d’échange, renforce son attractivité auprès des premiers investisseurs.

Les utilisateurs peuvent dès maintenant se rendre sur le site de la prévente de Best Wallet pour acquérir des jetons BEST. Il est possible d’acheter via carte bancaire ou d’échanger des ETH ou des USDT directement dans l’application.

Découvrir Best Wallet

Restez connectés à la communauté via X (Twitter), Telegram et Discord, et consultez le site officiel de Best Wallet pour commencer dès aujourd’hui.

