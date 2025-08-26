L’Indonésie mise sur les stablecoins pour défendre sa monnaie

Pour Résumer

Indonésie lance les stablecoins pour sauver la rupiah.

IDRX combat la dépréciation à 16 860 IDR.

Les réformes OJK dopent adoption crypto 2025.

Stablecoins : le bouclier de la rupiah

L’Indonésie agit avec audace. La rupiah, affaiblie par une dépréciation de 4 % en 2025, pousse le pays à innover. IDRX, lié à 1 IDR par token, s’appuie sur des réserves fiat pour garantir la parité.

Cette initiative réduit la fuite de capitaux vers les USDT, qui drainent les fonds locaux vers les Treasuries US. Les 12 millions d’utilisateurs crypto indonésiens adoptent déjà ces outils.

Les remittances, représentant 34 milliards d’euros via 10 millions de travailleurs expatriés, profitent des frais réduits à 0,3 %. Effectivement, cela surpasse les 7 % des services traditionnels.

Par ailleurs, Bank Indonesia pilote le Digital Rupiah pour des paiements stables. Ce projet complète IDRX en intégrant la DeFi locale. Les exchanges comme Indodax, avec 8,6 millions d’utilisateurs, soutiennent cette transition.

La simplicité des transactions on-chain attire les jeunes, avec 70 % des utilisateurs sous 35 ans. Ce mouvement qui est porté par une capitalisation crypto globale de 4 150 milliards d’euros, renforce l’économie.

Les stablecoins locaux limitent l’influence du dollar, favorisant la souveraineté monétaire.

Réformes OJK : un cadre pour IDRX

Les réformes transforment le paysage. L’OJK impose alors des audits rigoureux aux stablecoins, garantissant des réserves à 100 %. IDRX opère sur Ethereum et Binance Chain, maintenant un peg 1:1 avec des rapports mensuels.

Les taxes sur les gains crypto tombent à 0,21 %, contre 1 % auparavant. Cette mesure libère donc la liquidité et attire les traders locaux.

Par ailleurs, les fonds clients sont séparés, avec une cybersécurité renforcée.

Les exchanges passent des tests stricts, réduisant les risques de piratage. Effectivement, les volumes DeFi locaux atteignent 475 millions d’euros quotidiens.

Perspectives : un boom crypto indonésien ?

Ce pari redessine l’écosystème. Les stablecoins pourraient injecter 2 milliards d’euros dans l’économie d’ici 2026. Ethereum à 4 214 € et Solana à 184 € surfent sur ce momentum.

Je conseille 5 % du portefeuille en XRP à 3,65 € pour diversifier. Un Nasdaq à 17 600 points freine légèrement. Les régulations MiCA imposent la prudence.

Avalanche à 36 € brille en tokenisation, visant 10 000 milliards d’euros d’ici 2030. Les whales, avec 1,1 million d’adresses BTC actives, accumulent.

Ce boom pourrait déclencher une Altseason. La volatilité reste un défi, mais l’Indonésie mène l’adoption asiatique. Ce signal stablecoin brûle, mais exige vigilance.

À lire aussi :