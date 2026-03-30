La représentante américaine Maxine Waters (D-CA), membre éminente du comité des services financiers de la Chambre, a formellement exigé que la Banque de réserve fédérale de Kansas City explique la base juridique de l’approbation d’un compte principal (master account) de la Réserve fédérale pour Payward Financial, l’entité opérant sous le nom de Kraken Financial.

Cela marque la première fois qu’une plateforme d’échange de cryptomonnaies obtient un accès direct à l’infrastructure de paiement centrale de la Fed.

Dans une lettre transmise jeudi au président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, Mme Waters a demandé une réponse écrite d’ici le 10 avril, invoquant des lacunes en matière de transparence et l’absence de tout fondement statutaire ou réglementaire pour la classification du compte par la banque régionale.

L’approbation, confirmée par la Fed de Kansas City le 4 mars 2026, a été structurée comme un « compte à usage limité » — une désignation qui ne figure ni dans le Federal Reserve Act ni dans les directives d’accès aux comptes du Conseil de la Réserve fédérale.

Nous soupçonnons que l’enquête de Mme Waters signale quelque chose de plus vaste qu’une simple approbation de compte : elle reflète la détermination des législateurs démocrates à affirmer la surveillance du Congrès sur une posture réglementaire qui a visiblement basculé vers l’accommodement depuis le changement d’administration.

Les banques natives de la crypto et les opérateurs de plateformes d’échange ayant des demandes de compte principal en attente auraient tort de considérer cela comme un simple bruit de surveillance routinier.

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Compte principal Kraken : au cœur de l’enquête parlementaire de Waters

Un compte principal de la Réserve fédérale accorde à son détenteur un accès direct aux circuits de paiement de la Fed, principalement le Fedwire Funds Service pour le règlement brut en temps réel de haute valeur et le FedACH pour les transferts de détail par lots, sans passer par une banque correspondante intermédiaire.

Pour une plateforme d’échange comme Kraken, ce changement opérationnel est significatif : il élimine la dépendance vis-à-vis des contreparties bancaires traditionnelles, accélère la finalité du règlement et réduit la vulnérabilité structurelle qui a fait des entreprises crypto des cibles de pression bancaire (debanking) au cours des dernières années.

Kraken Financial détient une charte d’institution de dépôt à but spécial (SPDI) du Wyoming, fonctionne sur un modèle de réserve intégrale sans activité de prêt, et n’est pas couverte par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

La Fed de Kansas City, qui est la banque de district compétente pour les institutions agréées par le Wyoming, a approuvé ce qu’elle a désigné comme un « compte à usage limité » — une catégorie qui limite certains privilèges, y compris les intérêts sur les réserves excédentaires, mais accorde l’accès au règlement Fedwire.

Le co-PDG de Kraken, Arjun Sethi, a publiquement décrit cet arrangement comme la « convergence de l’infrastructure crypto et des circuits financiers souverains ».

La lettre de Mme Waters à M. Schmid identifie précisément le problème de procédure central : aucune disposition du Federal Reserve Act et aucune section des directives d’accès aux comptes publiées par le Conseil de la Fed en 2022 ne font référence à un « compte à usage limité » comme un niveau de compte distinct.

Elle a demandé à M. Schmid de préciser si le compte de Kraken inclut l’accès aux services FedACH, Fedwire ou aux services de trésorerie ; s’il est soumis à des restrictions de découvert, à des plafonds de solde ou à des conditions de surveillance renforcées ; et si la Fed de Kansas City a coordonné l’approbation avec le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale ou d’autres agences fédérales.

Mme Waters a également noté le refus déclaré de la Fed de Kansas City de divulguer les détails du détenteur du compte, citant la « confidentialité des informations commerciales fournies par les demandeurs », une position qu’elle a caractérisée comme incompatible avec la responsabilité publique pour l’accès à l’infrastructure financière souveraine.

Comptes principaux de la Fed et banques crypto : le champ de bataille juridique

L’histoire juridique ici n’est pas abstraite. Custodia Bank, également une SPDI du Wyoming, a passé des années en litige contre le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et la Banque de réserve fédérale de Kansas City après que les deux ont rejeté sa demande de compte principal et son adhésion à la Réserve fédérale.

Un tribunal fédéral de district a finalement statué contre Custodia en 2024, estimant que la Fed de Kansas City conservait un pouvoir discrétionnaire en vertu du Federal Reserve Act — spécifiquement sous 12 U.S.C. § 342 — pour refuser l’accès au compte aux banques non membres agréées par un État.

Cette décision, ainsi que les directives de surveillance de 2022 du Conseil de la Fed établissant un cadre de révision par niveaux pour les nouvelles demandes bancaires, ont créé une architecture juridique qui semblait interdire l’accès direct à la Fed pour les dépositaires natifs de la crypto classés dans le niveau de risque le plus élevé.

A historic moment for crypto. Kraken Financial has been granted a Federal Reserve master account, making us the first digital asset bank with direct access to the U.S. payments system. A major step toward connecting crypto infrastructure with the core rails of global finance.… — Kraken (@krakenfx) March 4, 2026

L’approbation de Kraken est arrivée par un canal procédural différent. Plutôt que de chercher une adhésion complète au compte principal, Payward Financial a obtenu un compte circonscrit structuré comme un projet pilote d’un an, confirmé comme tel par la vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la surveillance, Michelle Bowman, lors d’une conférence de l’American Bankers Association une semaine après l’approbation.

Mme Bowman a décrit le compte comme un test pour les non-banques occupant une « zone grise » entre les dépositaires réglementés et les entreprises n’ayant aucune relation de surveillance, déclarant explicitement : « Nous essayons d’apprendre ».

Ce cadrage est notable car il positionne l’approbation non pas comme une décision politique mais comme une expérience supervisée, ce qui pourrait limiter sa valeur de précédent pour d’autres candidats tout en la protégeant du type de contestation de finalité qui a condamné la demande de Custodia.

La co-responsable des affaires réglementaires du Bank Policy Institute, Paige Pidano Paridon, a exprimé directement l’inquiétude du secteur bancaire institutionnel : « Nous sommes profondément préoccupés…

Cette action ignore les commentaires publics… sans aucune transparence sur le processus d’approbation ou les mesures d’atténuation des risques ». Cette réaction est importante car elle aligne le lobby bancaire traditionnel sur l’argument de transparence de Mme Waters, créant une coalition de pression trans-idéologique que la Fed de Kansas City trouvera difficile de rejeter comme partisane.

Nous anticipons que le cadre de compte principal « allégé » attendu du Conseil de la Fed — destiné à limiter les avantages du régime de capital pour les entreprises crypto tout en permettant un accès étroit aux paiements — deviendra le document central dans toute réponse formelle à l’enquête de Waters.

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