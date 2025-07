La plus grande banque du Japon achète une tour à 681 M$ et vise à la tokeniser

Pour Résumer

MUFG acquiert une tour à Osaka pour 681 millions de dollars.

La banque prévoit de tokeniser l’actif via sa plateforme Progmat.

Ce projet pourrait démocratiser l’investissement immobilier dès 2025.

Un investissement massif dans l’immobilier

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ne lésine vraiment pas sur les moyens. En juillet 2025, la banque a déboursé 681 millions de dollars pour pouvoir acquérir une tour de bureaux à Osaka, dans le quartier de Dojima. Par ailleurs, cet immeuble de 35 étages, avec 120 000 m² de surface, est un bijou immobilier, prisé des entreprises technologiques.

D’ailleurs, ce rachat s’inscrit dans une stratégie audacieuse. MUFG ne se contente pas de collectionner les actifs physiques : elle veut les faire entrer dans l’ère numérique.

Effectivement, la tour sera tokenisée via Progmat, la plateforme blockchain de la banque. Cette technologie, qui utilise des registres décentralisés, permet de fractionner la propriété en jetons numériques. En 2024, le marché mondial de la tokenisation immobilière a atteint 3,5 milliards de dollars, et le Japon veut sa part du gâteau.

La tokenisation : une révolution pour l’immobilier

Tokeniser un immeuble, c’est le rendre accessible à tous. Avec Progmat, MUFG prévoit d’émettre des jetons numériques représentant des parts de la tour.

Ces jetons, échangeables sur des plateformes blockchain, seront donc ouverts aux investisseurs institutionnels et particuliers. Et d’un autre côté, chaque jeton pourrait valoir l’équivalent de 10 000 yens, rendant l’investissement immobilier plus liquide et aussi plus abordable.

Effectivement, ce modèle réduit les barrières traditionnelles. En 2024, seulement 12 % des Japonais investissaient dans l’immobilier, car freinés par des tickets d’entrée élevés, souvent à 50 millions de yens.

La tokenisation permettrait à des milliers d’investisseurs de détenir une fraction de l’actif, avec des rendements estimés à 4 % par an. D’ailleurs, MUFG teste déjà des solutions similaires : par exemple en 2023, elle a tokenisé 200 millions de dollars d’actifs pour des clients institutionnels.

Un tournant pour la finance japonaise

Ce projet marque un virage pour le Japon, souvent perçu comme conservateur en matière de finance. La tokenisation pourrait redynamiser un marché immobilier stagnant depuis la bulle des années 1980, lorsque les prix à Tokyo atteignaient 100 millions de yens par m².

Par ailleurs, MUFG s’aligne sur des pionniers comme BlackRock, qui a tokenisé 500 millions de dollars d’actifs aux États-Unis en 2024.

D’ailleurs, ce mouvement pourrait inspirer d’autres institutions. En 2025, 15 % des grandes banques asiatiques prévoient d’expérimenter la blockchain, selon des rapports récents.

Effectivement, la tokenisation offre une transparence accrue et réduit les coûts de transaction, estimés à 2 % contre 5 % pour les deals immobiliers classiques. Ce pari de MUFG pourrait faire du Japon un leader de la finance décentralisée d’ici 2026.

À lire aussi :