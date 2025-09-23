Jim Cramer appelle à une pause dans la frénésie spéculative

Pour Résumer

Cramer veut une pause dans la rallye spéculative crypto.

Bitcoin à 113 000 $ et altcoins en feu ignorent l’avertissement.

L’emblématique animateur de CNBC, secoue le monde crypto.

Cramer sonne l’alarme sur la spéculation

Jim Cramer, ex-gestionnaire de hedge fund et star de « Mad Money », exprime sa frustration. Effectivement, il pointe du doigt les valorisations déconnectées des fondamentaux.

Cette déclaration tombe après une semaine où le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des sommets. De plus, les cryptos profitent d’une adoption institutionnelle record. En outre, Bitcoin baisse un peu à 113 000 $.

Cramer, connu pour ses prises de position énergiques, a souvent influencé les retail. D’ailleurs, ses « inverse Cramer » deviennent un mème chez les traders. Effectivement, quand il vend, le marché monte souvent.

En effet, sa carrière, marquée par des appels audacieux, le rend iconique. De plus, il gère le Charitable Trust de CNBC, avec des positions en tech et crypto. En outre, cette alerte rappelle ses doutes passés sur Bitcoin en 2017.

Le contexte d’un marché surchauffé

Le marché crypto explose en 2025, avec une capitalisation à 3 800 milliards de dollars. Bitcoin domine à 55 %, mais les altcoins comme Solana (219,14 $) surperforment. Effectivement, les ETF spot attirent 25 milliards de dollars.

Les entreprises « sans profits », comme certaines crypto-stocks, voient leurs actions bondir de 50 % YTD. De plus, l’or atteint 2 500 $ l’once. En outre, la baisse des taux Fed à 68 % de probabilité dope les actifs risqués.

Cramer critique cette « hot money » qui fuit les valeurs solides. D’ailleurs, Palantir, avec un P/E élevé, incarne cette spéculation. Effectivement, les quantum stocks comme IONQ rallyent sur des contrats gouvernementaux.

En effet, Cramer admet une place pour la spéculation, mais « avec sagesse ». De plus, il recommande de limiter les pertes. En outre, son trust reste long sur Boeing et Nvidia.

Réaction des traders : un signal bullish ?

Les traders crypto voient en Cramer un indicateur contrarian. Quand il appelle à la prudence, le marché accélère souvent. Effectivement, en 2021, son scepticisme sur Bitcoin précédait un ATH à 69 000 $.

Solana gagne 4 % malgré l’alerte, atteignant 219,14 $. De plus, Ethereum (4 204 $) et XRP (2,87 $) suivent. Effectivement, 70 % des investisseurs voient la pause comme un buy the dip.

En effet, l’inflation à 3,1 % et la dette US à 33 trillions poussent vers les hedges crypto. De plus, les whales accumulent 19 130 adresses BTC. En outre, les ETF BlackRock détiennent 350 000 BTC.

Perspectives : pause ou accélération ?

ChatGPT 5 prévoit un BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025. Effectivement, l’adoption institutionnelle domine.

De plus, des lois pro-crypto comme le GENIUS Act boostent les stablecoins à 290 milliards. En outre, une réserve Bitcoin US de 28 988 BTC attire les flux. D’ailleurs, 10 milliards d’investissements sont attendus.

Cependant, les risques montent. En effet, 80 % des altcoins corrigent post-hype. De plus, la volatilité à 20 % menace les retail. En outre, les hacks coûtent 1,2 milliard de dollars annuels.

