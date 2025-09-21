USAT : le pari américain de Tether face au GENIUS Act

Pour Résumer

Tether lance USAT pour se conformer au GENIUS Act.

Le stablecoin respecte transparence et réserves aux États-Unis.

USAT cible le marché américain, USDT reste mondial.

Un nouveau cadre contraignant

USDT est un acteur majeur de la scène des stablecoins. Avec une part de marché de 70%, il est massivement présent dans la DeFi, le trading et les paiements transfrontaliers.

Cependant, sa forte adoption n’empêche pas de nombreuses critiques à son encontre. Les utilisateurs pointent notamment son manque de transparence sur les réserves, ainsi que les risques systémiques liés à une éventuelle crise de liquidité.

En mettant sur le marché un nouveau stablecoin, Tether cherche donc à conserver son leadership, tout en gagnant en crédibilité auprès des régulateurs américains.

Le lancement de l’USAT s’inscrit pleinement dans un contexte américain marqué par le GENIUS Act.

Le texte, signé le 18 juillet dernier, encadre en effet les stablecoins à l’échelle fédérale. Il impose notamment des standards de transparence, de réserves liquides et de supervision réglementaire.

Ainsi, chaque stablecoin doit à présent être adossé à 100% par des actifs liquides. Ces derniers comprennent les bons du Trésor américain ou des dépôts bancaires assurés.

Parmi les autres obligations, on compte notamment la nécessité pour les émetteurs de publier des rapports certifiés par des cabinets externes afin de maintenir la transparence, ou encore l’exclusion des montages offshore.

Ce cadre légal se veut avant tout être rassurant. Il vise à faciliter l’intégration des stablecoins dans l’économie traditionnelle, et donc à renforcer la confiance des investisseurs.

Toutefois, ces nouvelles exigences représentent un risque pour les acteurs non conformes, qui peuvent se faire exclure du marché.

La réponse stratégique de Tether

En réponse au GENIUS Act, Tether a donc décidé de lancer USAT. Émis par une entité américaine agréée, le stablecoin entend respecter toutes les exigences imposées par la nouvelle loi américaine.

Afin de maintenir la confiance en ce nouveau stablecoin, les actifs de réserve sont conservés aux États-Unis et font l’objet d’audits réguliers.

Cela marque clairement une différence avec USDT, qui opère principalement via des entités offshore, dans les Îles Vierges britanniques ou Hong Kong par exemple.

Par cette décision, Tether cherche à montrer que, loin de l’idée de quitter le marché américain, l’entreprise préfère s’adapter.

Thank you to everyone who joined us for the launch event of USA₮ in New York City. 🇺🇲

A new era for digital dollars has begun. Follow @USAT_io for what’s next. pic.twitter.com/dZx2FKJ4WW — Tether (@Tether_to) September 16, 2025

Tether adopte donc finalement une double stratégie. Avec USDT, l’entreprise continue de cibler le marché mondial. Et avec USAT, elle donne une réponse positive au nouveau cadre juridique validé par Washington.

Cependant, le principal risque de cette stratégie est le développement d’une réelle fragmentation du marché. Deux marchés vont coexister, posant la question de leur interopérabilité.

D’autres doutes subsistent, notamment concernant l’intégration technique de l’USAT dans les protocoles et la gestion de son modèle économique plus lourd.

C’est pourquoi le lancement de l’USAT est avant tout un test grandeur nature pour les régulateurs. Si le stablecoin est un succès, il servira d’exemple à d’autres entreprises ou juridictions. Dans le cas d’un échec, il permettra de s’améliorer pour le futur.

Finalement, le lancement de USAT soulève de nombreuses questions. Nous pouvons ainsi nous demander si ce nouveau stablecoin s’apprête à redessiner le marché.

Il pourrait favoriser une plus grande conformité réglementaire, offrir une confiance accrue aux utilisateurs américains, mais aussi stimuler la concurrence entre les émetteurs.

Ensuite, il reste à savoir si de nouvelles tendances émergeront suite à son lancement.

Ainsi, nous pouvons peut-être nous attendre à une plus grande maturité du secteur, avec des entreprises qui s’alignent sur le cadre fédéral, ou bien à un début de segmentation géographique des stablecoins.

Dans cette dernière configuration, des stablecoins locaux cohabiteront de plus en plus avec des stablecoins globaux, adaptés au marché international.

