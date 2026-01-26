La chute du Bitcoin s’explique-t-elle à cause du yen japonais ?

Pour Résumer

Une intervention du Japon sur le yen pourrait provoquer une nouvelle chute d’environ 30 % du Bitcoin.

Les données on-chain suggèrent que le marché n’a pas encore atteint un véritable point bas.

Historiquement, ces phases de correction ont souvent précédé de puissants rebonds du BTC.

Les précédentes interventions sur le yen ont provoqué une chute de 30 % du Bitcoin

Une intervention sur le yen survient lorsque les autorités japonaises interviennent directement sur le marché des changes, généralement en vendant des dollars pour racheter du yen, afin de freiner une dépréciation jugée excessive de la monnaie japonaise.

Ce week-end, les marchés ont été mis en alerte après des informations selon lesquelles la Réserve fédérale de New York aurait procédé à des rate checks sur la paire USD/JPY. Pour de nombreux traders forex, ce type de signal est souvent interprété comme un prélude à une action coordonnée.

Ces rumeurs ont su se renforcer par des déclarations officielles soulignant une coopération étroite entre les États-Unis et le Japon sur les questions de change.

Lors des deux dernières périodes d’intervention sur le yen, le Bitcoin a chuté d’environ 30 % depuis ses sommets locaux. Cette baisse s’attribue en général au débouclage des yen carry trades, une stratégie consistant à emprunter en yen à faible coût pour investir dans des actifs plus risqués, comme les cryptomonnaies.

Cependant, dans les deux cas précédents, cette phase de correction a suivi d’un retournement spectaculaire, avec un rebond du Bitcoin supérieur à 100 % dans les mois suivants. Pour certains analystes, ce schéma pourrait se répéter.

Un scénario baissier à court terme, mais potentiellement haussier ensuite

Selon l’analyste Mikybull Crypto, le marché serait en train de reproduire ce même schéma cyclique. D’après lui, le Bitcoin pourrait encore connaître une phase de baisse marquée avant d’entamer une reprise solide. Si cette « fractale du yen » se confirme, le prix du BTC pourrait reculer vers une zone comprise entre 65 000 et 70 000 $.

Ce scénario ne serait pas une anomalie, mais plutôt une phase de purge classique du marché, destinée à éliminer l’excès de levier et la spéculation à court terme avant un nouveau cycle haussier.

Les données on-chain confirment que le point bas n’est pas encore atteint

Les indicateurs on-chain viennent renforcer cette prudence. Selon Alphractal, le Bitcoin n’a pas encore atteint une véritable capitulation de marché. L’un des signaux clés est le NUPL (Net Unrealized Profit/Loss), qui mesure si les détenteurs de BTC sont globalement en profit ou en perte latente.

Bitcoin: the market is bleeding, but the true bottom hasn’t arrived yet — according to on-chain analysis. 🔸 NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) is falling, but remains positive — historically, true cycle bottoms only form once it turns negative (full capitulation). 🔸 Delta… pic.twitter.com/iITNmUPfSv — Alphractal (@Alphractal) January 26, 2026

Actuellement, le NUPL reste positif, ce qui indique que la majorité des investisseurs sont encore en gains, malgré la correction récente. Historiquement, les véritables points bas du Bitcoin se forment lorsque cet indicateur passe en territoire négatif, signe que la pression vendeuse s’épuise largement.

Par ailleurs, la part de l’offre en profit est tombée à 62 %, son plus bas niveau depuis septembre 2024. Le taux de croissance delta du Bitcoin est également passé en négatif, suggérant un marché en phase de refroidissement, qui glisse progressivement de la spéculation vers l’accumulation.

En résumé, le marché du Bitcoin semble encore vulnérable à une nouvelle phase de baisse si le Japon décide d’intervenir sur le yen. Toutefois, l’histoire montre que ces périodes de stress ont souvent précédé des rebonds majeurs. Pour les investisseurs de long terme, cette phase pourrait bien préparer le terrain à ce que certains qualifient déjà d’« opportunité générationnelle ».