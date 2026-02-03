La meilleure prévente à surveiller : qONE a la même vibe qu’Ethereum avait avant son explosion

Pour Résumer

qONE se positionne comme un projet d’infrastructure crypto axé sur la sécurité post-quantique, visant à protéger les blockchains existantes sans en perturber l’usage.

Grâce à la technologie de qLABS, il ajoute une couche de signatures résistantes aux attaques quantiques, pensée pour les particuliers comme pour les institutions.

Lancé en prévente, qONE est perçu comme une opportunité long terme, alors que la sécurité devrait devenir un enjeu central du marché crypto d’ici 2026.

Ces moments apparaissent souvent dans des phases d’incertitude, lorsque l’attention se détourne des fondamentaux au profit du bruit spéculatif à court terme. C’est précisément dans ce contexte que les projets d’infrastructure en phase précoce se démarquent.

qONE ($qONE) arrive sur le marché à ce moment-clé, en se positionnant comme une prévente crypto centrée sur la sécurité. Pour les investisseurs à la recherche d’altcoins avec de réels cas d’usage, qONE s’impose comme l’une des meilleures cryptos à acheter tôt, avant que la sécurité quantique ne devienne une exigence incontournable du marché.

Qu’est-ce que qLABS et comment fonctionne la technologie ?

qLABS est une fondation spécialisée dans la sécurité blockchain, focalisée sur un problème majeur à venir qui est la vulnérabilité des systèmes cryptographiques actuels face à l’essor de l’informatique quantique. La majorité des blockchains reposent encore sur des mécanismes de chiffrement qui pourraient casser une fois les ordinateurs quantiques pleinement opérationnels.

Contrairement à d’autres solutions, qLABS ne cherche ni à remplacer les blockchains existantes ni à forcer la migration des actifs. Ses outils s’intègrent directement au-dessus des réseaux actuels, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire qui protège les transactions et les signatures sans modifier l’expérience utilisateur.

Le cœur du système repose sur la cryptographie post-quantique combinée à des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs).

Chaque transaction peut ainsi inclure une signature résistante aux attaques quantiques, en complément des signatures classiques déjà utilisées sur les grandes blockchains. Même si les systèmes de chiffrement traditionnels venaient à se briser, la couche quantique resterait intacte, garantissant la continuité des portefeuilles, tokens et contrats.

Une technologie post-quantique déjà opérationnelle

La technologie utilisée par qLABS s’appuie sur IronCAP™, un système de cryptographie post-quantique approuvé par le NIST et développé par 01 Quantum. Contrairement à certaines approches encore expérimentales, IronCAP™ fonctionne sur du matériel informatique standard et ne dépend pas de percées théoriques futures.

Ce choix technologique rend la solution immédiatement exploitable pour les blockchains actuelles, tout en la préparant aux évolutions du paysage informatique de demain.

qLABS décline cette technologie à travers plusieurs produits dont les tokens résistants au quantique, le portefeuille Q-Safe Wallet, une infrastructure de stablecoins pensée pour les règlements de l’ère quantique, ainsi que des outils destinés aux développeurs. L’objectif est de sécuriser les blockchains existantes sans imposer une reconstruction complète des écosystèmes.

Utilité du token qONE

qONE est le token utilitaire natif du protocole de sécurité qONE. Il alimente la protection quantique sur l’ensemble du Web3 via la technologie Quantum-Sig développée par qLABS.

Avec une offre totale fixe, qONE remplit plusieurs fonctions essentielles comme le paiement des frais liés à l’activation de l’authentification quantique (QFA) et à la vérification des signatures doubles, le règlements de transactions en masse pour les clients B2B comme les exchanges et les dépositaires, et l’accès au protocole via des mécanismes de staking.

Le token est disponible sur Hyperliquid avec une compatibilité ERC-20, assurant à la fois accessibilité et sécurité avancée face aux menaces quantiques.

Pour les utilisateurs particuliers, qONE permet d’activer simplement la protection quantique dans leur portefeuille Quantum-Sig, puis de payer des frais par transaction pour la vérification résistante au quantique. Pour les acteurs institutionnels (plateformes d’échange, gestionnaires de trésorerie ou fournisseurs de wallets custodiaux) le token donne accès à des solutions de protection de niveau entreprise, via des exigences de staking et l’achat de capacités de vérification en volume.

Au-delà de son utilité technique, qONE confère également des droits de gouvernance. Les détenteurs peuvent voter sur les mises à jour du protocole, l’évolution des frais et les améliorations de sécurité.

Un mécanisme de rachat est également prévu, ainsi les frais collectés dans d’autres cryptos ou en monnaie fiduciaire servent à racheter du qONE, soutenant la demande à mesure que l’adoption progresse.

Prévente qONE, équipe et tokenomics : Une prévente pensée pour l’exécution rapide

La prévente crypto de qONE a débuté le 5 février, avec l’objectif de lever des fonds efficacement afin de déployer rapidement les produits et développer l’écosystème.

L’offre totale se plafonne à 1 milliard de tokens, déployés sur HyperEVM. La répartition est strictement encadrée avec 6,5 % pour les premiers soutiens, 4,5 % pour la communauté early, et seulement 2 % pour la vente publique. Ainsi, cette structure limite la dilution initiale et contrôle la circulation des tokens lors du lancement.

Les calendriers de déverrouillage suivent un modèle progressif. Les premiers investisseurs bénéficient d’un accès partiel au lancement, suivi de libérations échelonnées dans le temps. Les tokens de l’équipe et des conseillers sont soumis à des périodes de vesting prolongées, renforçant l’alignement à long terme. Une part importante de l’offre est réservée à la liquidité, au trésor et aux airdrops communautaires, garantissant un financement durable de l’écosystème.

Aussi, l’équipe renforce encore la crédibilité du projet. On retrouve notamment Antanas Guoga (Président), Andrew Cheung (CTO de qLABS et CEO de 01 Quantum), Ada Jonuse (Directrice exécutive) et Gintautas Nekrosius (Chief Marketing Officer). Une combinaison rare d’expertise en cryptographie, de leadership entrepreneurial et d’expérience opérationnelle pour un projet en phase de prévente.

Pourquoi qONE est l’une des meilleures cryptos à acheter pour 2026

Chaque cycle crypto finit par déplacer son attention de l’innovation rapide vers la sécurité et la fiabilité. La DeFi a forcé Ethereum à évoluer, tandis que l’arrivée des investisseurs institutionnels a accéléré les enjeux de conformité et de conservation des actifs. L’informatique quantique représente la prochaine grande pression, et les mises à niveau de sécurité deviendront inévitables.

qONE se positionne exactement à cet endroit. Sa conception permet aux blockchains de rester opérationnelles sans refondre leur architecture. Ses outils protègent la valeur sans exiger de changements de comportement des utilisateurs.

À mesure que la sécurité quantique passe du stade théorique aux discussions concrètes au sein des entreprises et des gouvernements, la demande pour des infrastructures compatibles va croître. qONE répond à ce besoin très tôt, durant sa phase de prévente, lorsque l’accès reste limité et que la valorisation repose encore sur l’utilité réelle.

Finalement, pour les investisseurs qui sélectionnent des altcoins avec une vision pluriannuelle, qONE offre une exposition à un problème que l’industrie ne pourra pas ignorer éternellement. C’est pour cette raison que beaucoup le considèrent déjà comme l’un des meilleurs candidats crypto à acheter en vue de 2026 avec sur long terme une sécurité devenant non négociable.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.