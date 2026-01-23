Le Bitcoin peut-il devenir une véritable monnaie ? Un projet qui pourrait y parvenir grâce à ce Layer-2 propulsé par la SVM

Vendredi 23 janvier 2026 – Par sa classification même de crypto-monnaie, le Bitcoin (BTC) a été conçu pour fonctionner comme de l’argent – pas nécessairement comme une monnaie légale pour chaque nation, mais comme un outil souverain d’échange de pair à pair.

Pourtant, depuis des années, le roi des cryptos est traité principalement comme un véhicule de création de richesse pour les investisseurs particuliers et, de plus en plus, comme une réserve stratégique pour les institutions. Bien que ces rôles soient vitaux pour la maturité du Bitcoin, la promesse originelle de servir de monnaie quotidienne a été largement mise de côté – jusqu’au développement de Bitcoin Hyper (HYPER).

En tant que Layer-2 le plus rapide construit sur Bitcoin, Bitcoin Hyper utilise la Solana Virtual Machine (SVM) pour créer un environnement où le BTC peut enfin circuler à la vitesse du commerce moderne. Cela permet aux utilisateurs de déployer leur BTC dans des applications quotidiennes sans la friction de frais élevés ou de délais de transaction interminables.

Les premiers investisseurs se sont ralliés à cette vision, reconnaissant que pour que le BTC atteigne son plein potentiel, il doit évoluer au-delà d’une réserve de valeur passive. Leur soutien est évident dans le financement massif du projet, qui a maintenant atteint près de 31 millions de dollars.

Cependant, les nouveaux participants n’ont plus que 30 heures pour rejoindre la prévente de Bitcoin Hyper avant que le prix de HYPER n’augmente par rapport à 0,013625 $.

Découvrez Bitcoin Hyper

Le Bitcoin ne parvient toujours pas à fonctionner comme Satoshi Nakamoto l’avait prévu

L’utilisation du BTC comme monnaie réelle a été en grande partie une série d’essais et d’erreurs. À ce jour, El Salvador reste la seule nation à le reconnaître officiellement comme monnaie légale – et même là, les amendements de 2025 à la Loi Bitcoin l’ont fait passer d’une obligation à une option volontaire pour les entreprises.

La complexité pratique et les frais élevés du réseau principal continuent de décourager de nombreuses nations. Par exemple, la République centrafricaine (RCA), qui avait brièvement adopté le Bitcoin en 2022, a officiellement abrogé son statut de monnaie légale fin 2023 suite aux pressions du FMI, pivotant plutôt vers le modèle de tokenisation des ressources Sango Coin.

Bien que le Bitcoin ait remporté des victoires réglementaires majeures, il est toujours utilisé principalement à d’autres fins que le paiement en espèces. Même le Clarity Act de 2026 inclut des dispositions conçues pour changer cela, soutenant spécifiquement une exemption fiscale de minimis pour les petites transactions. Cela permet d’utiliser le Bitcoin pour des achats quotidiens (généralement moins de 200 $) sans le cauchemar de déclarer des gains en capital sur chaque café.

THE U.S. JUST DROPPED A CRYPTO TAX FRAMEWORK Rep. Max Miller (R-Ohio) and Rep. Steven Horsford (D-Nev.) just released a draft crypto tax bill called the Digital Asset PARITY Act — and it actually fixes real problems. It hits the pain points directly: 💵 STABLECOIN SAFE… pic.twitter.com/OlBHch7JPz — CryptosRus (@CryptosR_Us) December 21, 2025

Cependant, des obstacles de taille subsistent : volatilité, confirmations lentes et frais élevés.

Les véritables forces du Bitcoin – rareté absolue, résistance à la censure et politique monétaire inviolable – en ont fait l’actif ultime pour les détenteurs à long terme. Mais avec seulement 7 transactions par seconde, la couche de base peine à servir de moyen d’échange. Ce goulot d’étranglement technique explique pourquoi le commerce simple reste un défi dans des endroits comme El Salvador.

Bitcoin Hyper a été développé spécifiquement pour revenir à la vision originale de Satoshi Nakamoto. En tant que Layer-2 à haute vitesse, il débloque l’usage monétaire du BTC, lui permettant de circuler à la vitesse et à l’échelle requises pour une économie mondiale.

Comment Bitcoin Hyper utilise le Bitcoin

La création de Bitcoin Hyper a été motivée par une idée fondamentale : la plus grande force du Bitcoin réside dans son rôle de couche de règlement ultime, plutôt que de rail de paiement à haute fréquence.

Ainsi, au lieu de forcer la chaîne de base à gérer chaque petite transaction, Bitcoin Hyper crée un environnement haute performance au-dessus d’elle, conçu pour l’utilité réelle.

Les développeurs reconnaissent que la valeur principale du réseau Bitcoin réside dans son statut de blockchain la plus décentralisée et sécurisée. En utilisant Bitcoin pour le règlement tout en déportant l’activité sur un Layer-2, ils préservent l’intégrité de la chaîne principale.

Cet écosystème exécute les transactions dans un environnement SVM. Dans un scénario pratique – comme l’expérience au Salvador – les utilisateurs n’utiliseraient pas la chaîne principale encombrée pour leurs achats. Ils passeraient par une dApp de paiement sur Bitcoin Hyper, profitant d’une vitesse de moins d’une seconde et de frais quasi nuls.

Pour maintenir un lien strict avec le réseau Bitcoin, l’écosystème utilise exclusivement une version enveloppée (wrapped) du BTC, compatible SVM, comme monnaie de fait. Ce processus passe par un Pont Canonique ; chaque unité de BTC sur le Layer-2 est garantie 1:1 par du BTC natif verrouillé sur la couche de base.

Le système utilise des preuves à divulgation nulle de connaissance (ZK Proofs) pour garantir la sécurité. L’état du Layer-2 est périodiquement enregistré sur le Layer-1 du Bitcoin, héritant ainsi de sa sécurité. Toute l’activité finit par se lier au réseau principal pour un règlement final et immuable.

Passage à l’échelle de la couche d’exécution

L’avantage de l’exécution via SVM est que, bien qu’il s’agisse de l’environnement le plus rapide actuel, son potentiel de croissance dépend essentiellement du matériel.

Historiquement, la SVM visait 65 000 transactions par seconde (TPS). Cependant, avec le lancement de Firedancer fin 2025, ce plafond a atteint 1 million de TPS dans des environnements optimisés. Certaines projections suggèrent même d’atteindre 500 millions d’instructions par seconde avec du matériel spécialisé.

Cette performance fait de la SVM le moteur idéal pour soutenir le Bitcoin comme monnaie légale mondiale. Au-delà des paiements, Bitcoin Hyper peut propulser des écosystèmes comme les réseaux sociaux décentralisés, récemment soutenus par Vitalik Buterin.

In 2026, I plan to be fully back to decentralized social. If we want a better society, we need better mass communication tools. We need mass communication tools that surface the best information and arguments and help people find points of agreement. We need mass communication… https://t.co/ye249HsojJ — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 21, 2026

À mesure que le BTC devient le moyen d’échange principal sur Bitcoin Hyper, sa demande passera de la détention passive à l’utilité active. Grâce aux SDK Solana familiers, les développeurs peuvent facilement porter leurs applications sur Bitcoin.

Pour les investisseurs, cela transforme la dynamique du marché. En transformant le BTC en une économie à haute vélocité, on crée un tampon contre la volatilité, rendant sa valeur plus stable et prévisible.

Rejoindre la prévente Bitcoin Hyper

Bien que le projet utilise le BTC comme monnaie principale, le jeton natif HYPER est le moteur de la valeur de l’écosystème. En tant que monnaie pour les frais de gaz, HYPER croîtra avec la demande d’utilité. Il permet aussi le staking et deviendra un jeton de gouvernance.

La prévente est actuellement le seul moyen d’obtenir des jetons HYPER avec une remise. Visitez le site Bitcoin Hyper pour acheter avec SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou carte de crédit.

Il est recommandé d’utiliser Best Wallet, considéré comme le meilleur portefeuille crypto. HYPER y est déjà listé dans la section « Upcoming Tokens« .

Rejoignez la communauté sur Telegram et X.

Découvrez Bitcoin Hyper

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.