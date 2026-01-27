Le Dogecoin lance le tout premier ETF Spot Meme Coin, propulsant Maxi Doge au rang de leader

Lundi 26 janvier 2026 – Le Dogecoin (DOGE) a lancé le tout premier fonds négocié en bourse (ETF) de « meme coins » au monde, validant au passage Maxi Doge (MAXI) comme le nouveau leader de l’univers canin.

Actuellement au prix de 0,00028 $, le jeton MAXI a déjà levé 4,53 millions de dollars. Cependant, il ne reste que 11 heures avant que le prix n’augmente lors de la prévente ; les participants devront donc agir vite pour garantir le prix ICO le plus bas.

Le Dogecoin est l’original des meme coins, et le lancement du 21Shares Dogecoin ETF (TDOG) le distingue de rivaux comme Shiba Inu et Pepe.

Pourtant, il reste de la place pour de nouveaux entrants apportant du piment au monde du Dogecoin. Maxi Doge le fait avec un esprit de trading « degen » qui séduit la communauté. Il possède également une arme secrète : Maxi Doge ambitionne de devenir un acteur majeur des futures crypto.

L’app de paiement Dogecoin et l’approbation de l’ETF stimulent le marché

L’ouverture à l’adoption institutionnelle du Dogecoin crédibilisera les solutions de paiement de son écosystème, comme l’application Such. Vous pouvez toujours acheter des produits dérivés chez Tesla avec du DOGE, mais pas encore de véhicule.

House of Doge est la branche commerciale de la Dogecoin Foundation. Son application Such devrait être lancée début 2026. Sa fonction Hustle permettra aux petites entreprises d’accepter facilement les paiements en DOGE.

Bien que le prix du DOGE n’ait pas encore profité de l’ETF, les volumes d’échange ont bondi de 206 % pour atteindre 1,42 milliard de livres en 24 heures, suggérant une activité institutionnelle. C’est une excellente nouvelle pour les ambitions de Maxi Doge dans les contrats à terme.

L’ETF Dogecoin est un produit spot : à chaque unité vendue, le fournisseur doit acheter un montant équivalent de DOGE.

Il existe aussi une version avec effet de levier 2x de l’ETF (21Shares 2x Long Dogecoin – TXXD), mais n’attendez pas de version avec levier 1 000 sur Robinhood.

Il est peu probable que la SEC approuve un ETF pour Maxi Doge, mais son style « degen » revendiquant un levier 1 000 comme seule façon de jouer gagne du terrain.

Maxi Doge joue sur l’humour du meme coin original en visant des gains massifs, mais MAXI cache bien plus sous le capot.

Les pertes font partie du jeu. Si vous n’êtes pas prêt à les célébrer, peut-être êtes-vous prêt à doubler vos mises avec une petite allocation dans Maxi Doge.

Maxi Doge s’attaque au marché des futures de 80 billions de dollars

Un pari fou ? Pas si l’on regarde la feuille de route. Dans la quatrième partie, on note un élément sérieux : un partenariat pour l’intégration d’une plateforme de futures.

Le marché des dérivés crypto est environ quatre fois plus grand que le marché spot. L’an dernier, le volume spot était estimé à 18,6 billions de dollars, contre plus de 79 billions de dollars pour les marchés à terme.

Quand Maxi Doge parle de contrats à terme, il faut être attentif. Capter une fraction de ce volume de 80 billions de dollars représenterait des milliards.

Bien que le partenaire ne soit pas encore connu, cette simple possibilité stimule déjà cette prévente.

Comment acheter MAXI

Pour acheter MAXI, visitez le site de prévente Maxi Doge Token et connectez votre portefeuille, comme Best Wallet, considéré comme le meilleur portefeuille Bitcoin du marché.

Vous pouvez acheter MAXI avec de l’ETH, BNB, USDT ou USDC, ou par carte bancaire. Best Wallet est disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple.

MAXI peut être staké immédiatement pour gagner des récompenses avec un APY dynamique de 69 %.

Le contrat intelligent de Maxi Doge a été audité par Coinsult et SOLIDProof.

Rejoignez la communauté Maxi Doge sur X et Telegram.

