Le Layer-2 le plus rapide de Bitcoin récolte 150 000 $ en 24 heures, portant le financement total à 30,67 millions de dollars alors que les baleines refont surface

Jeudi 15 janvier 2026 – L’ère des Layer-2 haute performance est arrivée, et Bitcoin Hyper (HYPER) mène la charge avec une injection massive de capital de 150 000 $ au cours des seules dernières 24 heures.

À la date de jeudi, la prévente de HYPER a officiellement franchi le cap des 30,67 millions de dollars. Cette poussée de financement coïncide avec la propre percée du Bitcoin, alors que la cryptomonnaie de référence par capitalisation boursière franchit de manière décisive le niveau des 97 000 $.

Les premiers investisseurs, dont une baleine qui a raflé des millions de jetons HYPER lors de la séance de trading asiatique tôt ce matin, parient sur la solution Layer-2 pour propulser le BTC vers ses objectifs de prix les plus ambitieux, notamment la barre insaisissable des 200 000 $ évoquée depuis l’année dernière.

En centrant le BTC au sein d’un système d’échange mondial à haute vélocité, Bitcoin Hyper fait plus que simplement ouvrir de nouvelles vannes pour la demande. Il est stratégiquement conçu pour agir comme un stabilisateur de volatilité, convertissant les fluctuations de prix erratiques en une courbe de croissance stable et ascendante.

Grâce au soutien solide des premiers investisseurs, la prévente reste active ; toutefois, cela pourrait changer bientôt si la demande des investisseurs continue de monter en flèche. En fait, dans seulement 33 heures, le cycle de financement actuel prendra fin et le prix de HYPER augmentera par rapport à son cours actuel de 0,013585 $ par jeton.

Les signaux institutionnels poussent le Bitcoin vers les 100 000 $

La performance du Bitcoin au cours des deux premières semaines de l’année a été une véritable leçon de reprise de marché. La cryptomonnaie phare a progressé de 10,2 % depuis le début de l’année, ce qui constitue un net retournement par rapport à la baisse de trois mois qui avait vu le Bitcoin perdre 24,62 % de sa valeur fin 2025.

Comme mentionné, le Bitcoin a officiellement dépassé la barre des 97 000 $ et se rapproche agressivement du jalon des six chiffres une fois de plus. Cet élan haussier est alimenté par un puissant narratif institutionnel : les ETF Bitcoin au comptant sont actuellement sur une série de trois jours de gains, attirant un montant impressionnant de 1,7 milliard de dollars d’entrées nettes.

Confirmant davantage cette tendance, Strategy a réalisé lundi sa plus grosse acquisition depuis juillet, en achetant pour 1,25 milliard de dollars de BTC.

Cette démonstration de force massive par le plus grand détenteur institutionnel au monde a donné un ton décisif pour 2026, signalant que l’argent intelligent se prépare à une ascension soutenue vers les objectifs de 200 000 $ projetés par les analystes.

Cependant, les investisseurs avisés commencent à regarder au-delà de l’exposition directe au BTC. Ils identifient des projets capables de consolider des prix de BTC de plus en plus élevés sur le long terme : une infrastructure qui bénéficie de la croissance du Bitcoin tout en résolvant ses limitations les plus importantes.

Au premier rang de ceux-ci se trouve Bitcoin Hyper, qui est reconnu comme une couche d’exécution capable de générer une demande transactionnelle immédiate dès son lancement. Cela pourrait fournir une utilité essentielle, aidant à stabiliser les prix du BTC avec un flux constant de transactions, surtout lorsque le sentiment d’achat et de conservation faiblit.

L’exposition indirecte au BTC : l’écosystème Layer-2 de Bitcoin Hyper

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Bitcoin Hyper construit un écosystème Layer-2 alimenté par la Solana Virtual Machine (SVM), qui sert de couche d’exécution pour les transactions complexes et les contrats intelligents qui ne sont pas possibles sur la chaîne de base de Bitcoin.

Cet écosystème utilise exclusivement le BTC comme moyen d’échange. Pour interagir avec les applications construites sur le Layer-2, les utilisateurs ont besoin de BTC. Cependant, les transactions BTC sont limitées à son réseau natif, et Bitcoin Hyper résout ce problème en créant une version du Bitcoin compatible avec la SVM.

Ce processus fonctionne via un pont canonique, où le BTC de la chaîne de base est verrouillé, et une version enveloppée (wrapped) compatible avec l’environnement SVM est émise. Le résultat est une variante du BTC qui peut être librement échangée à travers les applications avec un coût quasi nul et une finalité en moins d’une seconde.

Si le développement s’accélère pour inclure des cas d’utilisation concrets, cela pourrait créer une nouvelle demande d’utilité pour le BTC, un élément que de nombreux investisseurs précoces considèrent comme clé pour stabiliser son prix. Une demande transactionnelle accrue agit comme un tampon de volatilité, protégeant le Bitcoin des variations soudaines de prix tout en permettant une appréciation stable à long terme, principalement tirée par les caractéristiques de réserve de valeur du BTC.

Le meilleur dans tout cela est que tout finit par être réglé sur la chaîne de base de Bitcoin. Grâce à des preuves cryptographiques à divulgation nulle de connaissance (Zero-Knowledge Proofs ou ZK Proofs), toutes les transactions sont renvoyées pour le règlement final. Pour ramener le BTC sur la chaîne de base, les utilisateurs brûlent simplement le BTC enveloppé sur le pont, et le BTC original est libéré sur la chaîne Layer-1.

L’argent intelligent parie sur HYPER

Comme mentionné, l’argent intelligent se prépare à des prix de BTC plus élevés, tandis que certains empruntent une voie indirecte en achetant du HYPER.

Car si l’objectif ultime de Bitcoin Hyper est d’ajouter une demande d’utilité au BTC, les investisseurs précoces sont également bien conscients de la structure à deux jetons du Layer-2. Le BTC est utilisé pour les transactions au sein de l’écosystème, tandis que HYPER couvre les frais de gaz, le jalonnement (staking) et la gouvernance.

À mesure que le Layer-2 se développe et que le BTC s’apprécie, le prix de HYPER pourrait potentiellement suivre le mouvement. Avec le jeton encore en prévente à des prix exceptionnellement bas, les investisseurs précoces pourraient réaliser des gains significatifs une fois que la demande aura augmenté.

L’argent intelligent reconnaît ce potentiel, et le dernier signal de confiance provient d’un regain d’activité des baleines. Une baleine a récemment acheté pour 89 000 $ de HYPER, soit un total de 6,6 millions de jetons.

C’est juste le dernier d’une série d’achats de baleines, car Bitcoin Hyper attire un intérêt significatif de leur part depuis l’année dernière. Notamment, une seule semaine en octobre a vu 3,3 millions de dollars d’achats, provenant principalement de baleines.

Avec cet achat récent et un BTC approchant les 100 000 $, il est clair que l’argent intelligent se positionne tôt pour des rendements potentiellement massifs, tant pour le jeton Layer-2 que pour le Bitcoin lui-même.

Pour rejoindre l’argent intelligent qui achète du HYPER, visitez le site Web de Bitcoin Hyper et effectuez votre achat en utilisant SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou même une carte de crédit.

Bitcoin Hyper recommande de se connecter via Best Wallet, largement considéré comme le meilleur portefeuille crypto et Bitcoin disponible. HYPER est déjà listé dans la section « Jetons à venir » de Best Wallet, ce qui facilite l’achat, le suivi et la réclamation une fois que le jeton sera lancé.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.