Le prix du Bitcoin s’échangeait à 77 541 $ mercredi matin, en hausse de +2,2 % sur 24 heures et de +4,3 % sur la semaine, après que le président Trump a annoncé une prolongation indéfinie du cessez-le-feu avec l’Iran et que Strategy a révélé une acquisition de 2,54 milliards USD de BTC – son plus gros achat unique en 17 mois.

Ces deux catalyseurs sont survenus en succession rapide, comprimant ce qui avait été 46 jours de suppression du taux de financement en un net réajustement des prix sur les marchés crypto comme sur les actions traditionnelles.

Fox News rapporte l’accord de cessez-le-feu entre l’Iran et Israël.

La question analytique n’est plus de savoir si le Bitcoin peut maintenir un mouvement au-dessus de 75 000 $ ; il s’agit de savoir si le cours actuel de 77 500 $ reflète une demande durable ou un mouvement de soulagement mécanique qui s’épuisera avant que le seuil des 80 000 $ ne devienne testable.

Ce sont des résultats structurellement différents, et les données disponibles mercredi matin ne permettent pas encore de trancher la question clairement.

Transmission inter-actifs : la réduction du risque Trump sur Ormuz se répercute du pétrole vers l’appétit pour le risque comme le Bitcoin

Le mécanisme de transmission ici est spécifique. La stratégie de prolongation du cessez-le-feu de Trump – articulée autour de ce qu’il a décrit comme une structure de direction « sérieusement fracturée » à Téhéran – a écarté la probabilité immédiate d’une reprise des frappes tout en maintenant le blocus américain du détroit d’Ormuz.

Cette combinaison a permis de contenir les prix du pétrole : le baril de Brent s’est maintenu près de 90 $ plutôt que de bondir vers la zone des 105–110 $ dont les brèves ruptures diplomatiques avaient menacé le week-end précédent.

Des prix pétroliers contenus réduisent les attentes d’inflation à court terme, ce qui réduit à son tour la pression d’aversion au risque (« risk-off ») qui pesait simultanément sur les multiples boursiers et les positions crypto.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé de +0,5 % et ceux sur le Nasdaq 100 ont gagné +0,6 % dans les heures suivant l’annonce, bien que les deux indices de référence sous-jacents aient clôturé en baisse mardi alors que les discussions vacillaient brièvement.

L’indice MSCI Asia Pacific a reculé de -0,7 %, suggérant que la transmission a été inégale selon les régions – les investisseurs en Asie restent plus prudents quant à la durée de la perturbation à Ormuz, indépendamment des termes du cessez-le-feu.

Au sein de la crypto, outre le Bitcoin, l’Ether a progressé de +2,1 % à 2 366 $, le BNB a grimpé de +1,3 % à 640 $, et Solana a gagné +1,8 % à 87 $ après l’annonce de Trump. L’ampleur du mouvement sur les principales valeurs est cohérente avec une véritable rotation de prise de risque (« risk-on ») plutôt qu’un catalyseur spécifique au Bitcoin.

Le seul rouge dans le top 10 était une dérive marginale de -0,1 % pour les stablecoins et le Tron, qui sous-performent généralement lors des sessions de hausse du risque alors que les capitaux tournent vers les actifs à bêta plus élevé.

La posture plus large de Trump en tant que figure politique pro-crypto ajoute une couche de transmission secondaire – le confort de l’administration vis-à-vis des actifs numériques réduit la prime de risque réglementaire parallèlement à la prime géopolitique, amplifiant l’effet net sur le prix des cryptos.

Le Bitcoin après le cessez-le-feu : le cours à 77 500 $ et la résistance des 80 000 $ au-dessus

La structure actuelle du Bitcoin positionne les 75 000 $ comme support immédiat et les 80 000 $ comme premier niveau de résistance confirmé de conséquence.

La compression du taux de financement de 46 jours qui a précédé le mouvement de mercredi est significative : les périodes prolongées de financement supprimé accumulent généralement des positions courtes qui, lorsqu’elles sont dénouées, peuvent accélérer le prix à travers les niveaux de résistance plus rapidement que ce que la seule demande organique soutiendrait.

La question de savoir si cette dynamique est pleinement en jeu dépend de la reconstruction ou non de l’intérêt ouvert au-dessus de 77 500 $ dans les heures suivant le pic initial.

À la baisse, l’analyste Darkfost a identifié le prix réalisé des détenteurs de Bitcoin à court terme à environ 69 400 $ – le niveau auquel les acheteurs récents passent d’une perte non réalisée à un profit.

Le maintien du Bitcoin au-dessus de ce niveau réduit matériellement la probabilité d’une liquidation en cascade si le sentiment s’inverse, car les détenteurs réalisant des gains sont structurellement moins susceptibles de devenir des vendeurs forcés.

L’écart entre 69 400 $ et 75 000 $ offre un coussin significatif qui n’existait pas lors de la précédente tentative échouée à 78 000 $ il y a dix semaines.

Trois scénarios se présentent.

Scénario haussier : Le Bitcoin clôture au-dessus de 77 500 $ tout au long de la session européenne, l’intérêt ouvert se reconstruit à mesure que de nouveaux acheteurs (« longs ») entrent plutôt que par le rachat de positions vendeuses (« shorts »), et une cassure nette au-dessus de 80 000 $ confirme que la compression du taux de financement s’est transformée en un « squeeze » durable – avec 85 000 $ comme prochain objectif significatif.

Le Bitcoin clôture au-dessus de 77 500 $ tout au long de la session européenne, l’intérêt ouvert se reconstruit à mesure que de nouveaux acheteurs (« longs ») entrent plutôt que par le rachat de positions vendeuses (« shorts »), et une cassure nette au-dessus de 80 000 $ confirme que la compression du taux de financement s’est transformée en un « squeeze » durable – avec 85 000 $ comme prochain objectif significatif. Scénario de base : Le Bitcoin se consolide entre 75 000 $ et 78 000 $ alors que la prolongation du cessez-le-feu est intégrée dans les cours et que le marché attend soit un accord finalisé entre les États-Unis et l’Iran, soit le prochain catalyseur de données macroéconomiques, avec des modèles techniques à plus long terme pointant vers un objectif de 90 000 $ si la tendance haussière se confirme.

Le Bitcoin se consolide entre 75 000 $ et 78 000 $ alors que la prolongation du cessez-le-feu est intégrée dans les cours et que le marché attend soit un accord finalisé entre les États-Unis et l’Iran, soit le prochain catalyseur de données macroéconomiques, avec des modèles techniques à plus long terme pointant vers un objectif de 90 000 $ si la tendance haussière se confirme. Scénario baissier : Les nouvelles concernant le blocus d’Ormuz refont surface, le pétrole reteste les 105 $, et le Bitcoin s’inverse sous les 75 000 $ – un mouvement qui signalerait que la prolongation était déjà entièrement intégrée à l’ouverture, et que le rallye nécessite un nouveau catalyseur pour reprendre.

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