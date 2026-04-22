DoorDash a annoncé le 21 avril 2026 l’intégration d’une infrastructure de paiement en stablecoins via Tempo – une blockchain de couche 1 ayant levé 500 millions USD sur une valorisation de 5 milliards USD avant son lancement en mars 2026. Cette initiative vise à accélérer les paiements pour ses livreurs (Dashers) et son réseau de commerçants à travers plus de 40 pays.

Cette intégration marque l’étape la plus significative de DoorDash dans la finance numérique à ce jour, positionnant les stablecoins non pas comme une simple option de paiement expérimentale, mais comme une infrastructure de règlement centrale pour l’une des plus grandes plateformes de la gig-economy au monde.

L’importance structurelle de cette annonce réside sans doute moins dans l’option de paiement proposée aux clients que dans le signal envoyé par l’entreprise : sa volonté de remplacer les circuits de paiement traditionnels à grande échelle.

DoorDash gère des flux de paiement trilatéraux – du consommateur vers la plateforme, de la plateforme vers le commerçant, et de la plateforme vers le livreur – lors de chaque transaction. Router une partie de ce volume via une infrastructure stablecoin représente un profil de demande radicalement différent pour les capacités de règlement on-chain par rapport à ce qui a été observé jusqu’ici dans le commerce de détail.

DoorDash is leveraging the Stripe-backed Tempo blockchain to bypass traditional banking hurdles for its global workforce. This shift toward stablecoin payouts could significantly accelerate cross-border settlements for millions of international drivers and merchants. pic.twitter.com/ZQLt5AaRlR — Steffan (@Steffan0xd) April 22, 2026

Blockchain Tempo : fonctionnement réel du mécanisme de paiement en stablecoins de DoorDash

Le mécanisme fonctionne de la manière suivante : Tempo sert de passerelle de paiement entre l’infrastructure financière existante de DoorDash et les décaissements libellés en stablecoins.

Il convertit les soldes détenus par la plateforme en paiements stablecoins au moment du règlement, sans exiger que les utilisateurs finaux ne détiennent ou ne gèrent de portefeuilles numériques de manière indépendante.

L’architecture est conçue pour être invisible pour l’utilisateur – les commerçants et les Dashers reçoivent les fonds plus rapidement et à moindre coût, sans avoir nécessairement besoin d’interagir directement avec des outils blockchain.

Parmi les partenaires de conception de Tempo avant l’annonce de DoorDash figuraient Visa, Fifth Third Bank, Stripe, Shopify, Howard Hughes Holdings et la fintech latino-américaine ARQ. Cette cohorte couvre aussi bien les réseaux de cartes traditionnels que la banque régionale, l’infrastructure e-commerce et les paiements sur les marchés émergents.

Cette diversité n’est pas fortuite : elle reflète le positionnement explicite de Tempo comme alternative aux circuits bancaires correspondants pour les paiements transfrontaliers, plutôt que comme un système crypto-natif parallèle opérant en dehors de la finance traditionnelle.

Enterprises are bringing stablecoin payment flows into production on Tempo, including @DoorDash, @stripe, @CoastalBankWA, and @arq_finance. We're also launching our Stablecoin Advisory to help more enterprises build real-world payments workloads on stablecoins. pic.twitter.com/JuQZd4HhiO — Tempo (@tempo) April 21, 2026

Pour DoorDash, l’objectif opérationnel à court terme semble être la rapidité de liquidité pour les Dashers internationaux – les livreurs opérant sur des marchés où l’infrastructure bancaire locale entraîne des délais de un à trois jours ouvrables pour les transferts standards.

Le règlement en stablecoin sur la blockchain Tempo réduit ce délai pour atteindre une finalité quasi instantanée.

Pour une plateforme gérant simultanément la rémunération de prestataires dans des dizaines de juridictions réglementaires, il s’agit d’un profil de coût et de latence structurellement différent.

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