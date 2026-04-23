Jeudi 23 avril 2026 – Le retour des capitaux vers les ETF spot Ethereum redonne de la visibilité au dossier ETH, avec 495,75 millions de dollars d’entrées nettes cumulées depuis le début du mois.

Pour le marché, ce n’est pas seulement un signal de soutien institutionnel : c’est aussi un facteur qui aide l’ETH à se maintenir au-dessus de 2 300 $ et à garder en vue une zone de rupture particulièrement suivie.

Cette zone, située entre 2 400 $ et 2 500 $, concentre désormais une bonne partie de l’attention. Un passage durable de 2 500 $ du statut de résistance à celui de support pourrait ouvrir une nouvelle jambe haussière sur plusieurs semaines, avec un effet d’entraînement potentiel sur le reste du marché altcoin.

Dans ce contexte, certains investisseurs ne se contentent plus d’une exposition directionnelle à Ethereum. Ils cherchent aussi des projets plus précoces, liés aux infrastructures, avec un récit de marché clair, une tokenomics identifiable et un point d’entrée encore accessible.

LiquidChain (LIQUID) s’inscrit dans cette lecture, en misant sur la liquidité unifiée entre plusieurs grands écosystèmes et sur une prévente déjà bien avancée.

Le signal marché : les flux ETF soutiennent ETH avant le test des 2 500 $

Les ETF spot Ethereum américains ont enregistré des flux positifs réguliers en avril, avec plusieurs séances à plusieurs dizaines de millions de dollars d’achats nets. Les produits de BlackRock et Fidelity ont souvent figuré en tête, ce qui suggère une demande institutionnelle persistante même dans une phase de consolidation du cours.

En parallèle, la reprise de l’activité on-chain et de l’accumulation par les baleines alimente l’idée que les fondamentaux d’Ethereum restent robustes, malgré les hésitations de court terme. Pour les analystes, ce mélange entre flux ETF et amélioration des données réseau renforce la portée technique du seuil des 2 400 $ à 2 500 $.

Daan Crypto fait justement partie des observateurs qui surveillent cette zone de près. Selon cette lecture, une cassure avec volume, suivie d’une clôture hebdomadaire solide au-dessus, pourrait accélérer le mouvement vers de nouveaux sommets.

$ETH Close to testing its bull market support band and Weekly 200MA. That $2400-$2500 region is an important one for Ethereum. Eyes on the weekly close. pic.twitter.com/FaTof9STNf — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) April 22, 2026

L’angle investissable : pourquoi LiquidChain cherche à capter la prochaine rotation de capitaux

Si ETH confirme sa reprise, une partie du capital pourrait logiquement se redéployer vers des projets d’infrastructure capables de profiter d’une hausse de l’activité on-chain. C’est là que LiquidChain (LIQUID) tente de se différencier.

Le projet construit un environnement d’exécution Layer 3 présenté comme le premier à réunir la base de capital de Bitcoin, la profondeur DeFi d’Ethereum et la rapidité de Solana au sein d’une seule blockchain haute performance.

Son architecture combine une machine virtuelle de classe Solana avec des pools de liquidité unifiés appuyés par des représentations d’actifs vérifiables, des preuves et une messagerie cross-chain pour permettre des règlements atomiques à confiance minimisée, sans la friction habituelle du wrapping ou des bridges.

Concrètement, l’objectif est simple à comprendre pour les investisseurs : permettre aux développeurs de lancer des dApps, des memecoins et des marchés prédictifs une seule fois, puis de toucher simultanément les utilisateurs de Bitcoin, Ethereum et Solana. Si l’exécution suit, cela peut se traduire par une liquidité plus profonde, de meilleures vitesses d’exécution et des flux de capitaux plus efficaces.

A little BTS of The Order cooking up LiquidChain's L3. ⟁👁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/FpFioySiij — LiquidChain (@getliquidchain) April 21, 2026

Prévente, prix, staking : les chiffres que le marché regarde sur LIQUID

Le point qui attire l’œil des profils les plus opportunistes reste la phase de prévente. LiquidChain a déjà levé plus de 694 000 $, avec un prix actuel fixé à 0,01452 $ par jeton LIQUID. Des récompenses de staking de 1 563 % APY sont également affichées pour les participants à ce stade.

Le projet met aussi en avant une tokenomics orientée vers le développement et la croissance de l’écosystème, avec une majorité de l’allocation consacrée à ces postes. Pour les investisseurs, c’est un élément important : au-delà du marketing, la structure de répartition des jetons reste l’un des premiers filtres d’évaluation sur un projet encore jeune.

Autre facteur de timing, la dernière étape de la prévente doit se clôturer demain, ce qui réduit la fenêtre d’entrée anticipée. Cela peut renforcer l’intérêt spéculatif à court terme, même si ce type de phase reste, par définition, plus risqué qu’un actif déjà largement établi.

Comment accéder à LIQUID, avec une note de prudence à garder en tête

Pour participer, il faut passer par le site officiel de LiquidChain. L’achat se fait en connectant un wallet Web3 comme Best Wallet ou MetaMask, puis en sélectionnant un mode de paiement avant de valider la transaction.

Les utilisateurs peuvent acheter avec ETH, SOL, BNB, USDT, USDC, BTC et plusieurs autres grandes cryptomonnaies. Les paiements par carte bancaire sont aussi disponibles, ce qui rend l’accès plus simple pour un public plus large.

Les investisseurs qui achètent puis stakent leurs jetons pendant la prévente ont actuellement accès à un APY de 1 563 %, avec des récompenses distribuées une fois la phase de claim ouverte.

Best Wallet propose une expérience mobile intégrée. L’application est disponible sur l’Apple App Store et sur Google Play, où les utilisateurs peuvent repérer LIQUID dans l’onglet « Upcoming Tokens » puis gérer leur achat et leur portefeuille depuis une seule interface.

Comme toujours avec une prévente crypto, le potentiel de hausse s’accompagne d’un niveau de risque élevé : exécution produit, adoption réelle, liquidité post-lancement et volatilité restent des variables clés. Pour les investisseurs, l’intérêt de LIQUID tient donc autant à son asymétrie potentielle qu’à la nécessité de dimensionner prudemment leur exposition.

Pour suivre l’évolution du projet, il est possible de consulter LiquidChain sur X et de rejoindre sa communauté Telegram.

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