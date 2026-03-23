Le World Gold Council, en partenariat stratégique avec le Boston Consulting Group, a annoncé jeudi le lancement d’un nouveau cadre conçu pour standardiser l’émission et la gestion des produits d’or tokenisés.

Baptisée “Gold as a Service”, l’initiative vise à construire une infrastructure partagée qui connecte directement la conservation de l’or physique aux systèmes financiers numériques, défiant potentiellement la domination d’émetteurs privés comme Tether et Paxos.

Une offensive institutionnelle pour standardiser des marchés de l’or fragmentés

Cette publication marque un pivot significatif pour l’association professionnelle, qui représente 29 grandes sociétés d’extraction d’or.

Alors que le World Gold Council a été un pionnier de la numérisation de l’or via l’ETF SPDR Gold Shares (GLD) de 126 milliards USD en 2004, le marché moderne de l’or tokenisé s’est largement développé en dehors des circuits financiers traditionnels.

Actuellement, les jetons adossés à l’or affichent une capitalisation boursière d’environ 4,9 milliards USD, un secteur principalement contrôlé par des entreprises natives de la crypto opérant au sein de silos propriétaires.

Cette fragmentation a créé des barrières à l’entrée pour les institutions, car les banques et les gestionnaires d’actifs exigent souvent des couches de conformité et de réconciliation standardisées que les blockchains indépendantes ne proposent pas nativement.

En établissant un modèle opérationnel unifié, le WGC cherche à répliquer la confiance standardisée du marché des ETF dans l’environnement on-chain.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large des actifs du monde réel (RWA), où des teneurs de marché comme Wintermute ont prédit un essor de 15 milliards USD pour l’or tokenisé, alors que l’argent institutionnel recherche de plus en plus de collatéral on-chain générateur de rendement.

Détails du cadre de référence ‘Gold as a Service’

Selon le livre blanc publié parallèlement à l’annonce, la plateforme “Gold as a Service” repose sur quatre piliers fondamentaux : une émission fluide, une fongibilité accrue, une confiance intégrée grâce à des audits continus et l’interopérabilité. Le modèle proposé permet à l’or physique détenu dans des coffres d’être représenté numériquement et échangé à travers divers systèmes financiers sans compromettre l’intégrité de l’actif sous-jacent.

Matthias Tauber, directeur général au Boston Consulting Group, a noté que le défi du secteur n’est plus de savoir si l’or sera numérisé, mais comment il peut participer aux systèmes financiers modernes “sans compromettre son intégrité physique”. Le cadre met l’accent sur l’auditabilité, visant à fournir une boucle de vérification continue entre les lingots physiques en garde et les jetons numériques en circulation — une fonctionnalité destinée à résoudre les préoccupations de transparence qui ont périodiquement touché le secteur des matières premières adossées à la crypto.

L’heure de l’or tokenisé a sonné : implications stratégiques pour le secteur des RWA de 27 milliards USD

Le PDG du World Gold Council, David Tait, a déclaré qu’une infrastructure partagée est essentielle pour garantir que l’or reste pertinent lors d’une “transformation numérique rapide et généralisée” des services financiers.

En cas de succès, ce cadre pourrait permettre aux entreprises membres du WGC d’émettre leurs propres produits d’or numérique, approfondissant ainsi considérablement la liquidité du marché.

Cette standardisation est critique pour le marché plus large des actifs du monde réel, actuellement valorisé à plus de 27,14 milliards USD et projeté par certains analystes à plus de 100 milliards USD d’ici la fin de 2026.

L’introduction d’une couche standardisée pour l’émission d’or reflète l’évolution d’autres classes d’actifs, où les acteurs institutionnels privilégient de plus en plus les registres réglementés et interopérables par rapport aux systèmes isolés.

Cela déplacera-t-il immédiatement la liquidité existante ? C’est peu probable, mais cela crée le pont réglementé que les grandes banques attendaient.

À mesure que l’infrastructure gagne en maturité, la capacité d’utiliser l’or tokenisé comme collatéral instantané dans les protocoles DeFi pourrait stimuler la prochaine vague d’adoption.

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