Ripple revient sur le devant de l’actualité avec l’annonce d’une initiative proactive de partage de renseignements.

Celle-ci distribuera des indicateurs de compromission exploitables, notamment des adresses de portefeuilles liées à la RPDC, des domaines malveillants ainsi que des tactiques, techniques et procédures documentées, à d’autres entreprises de cryptomonnaies.

L’objectif affiché est de créer un front défensif unifié contre les pirates informatiques parrainés par l’État nord-coréen, en particulier le Lazarus Group, dont les opérations ont extrait environ 577 millions USD du secteur crypto au cours des seuls premiers mois de 2026.

Parallèlement, ce programme fournit aux entreprises participantes des données structurées qui soutiennent directement les obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et de filtrage des sanctions de l’OFAC, en permettant une identification précoce des portefeuilles à haut risque avant que les fonds illicites n’atteignent des mixeurs ou des ponts inter-chaînes.

Nous soupçonnons que cette affaire concerne moins le programme de divulgation spécifique de Ripple qu’un signal structurel sur l’insuffisance fondamentale des postures de cybersécurité isolées face à des adversaires opérant à l’échelle et avec la sophistication des renseignements d’État de la RPDC.

C’est la reconnaissance tardive, se consolidant désormais en action institutionnelle, que les données fragmentées sur les menaces constituent en elles-mêmes une vulnérabilité que Lazarus Group et ses affiliés exploitent systématiquement depuis des années.

🚨 RIPPLE TO SHARE NORTH KOREA HACKER INTEL Ripple is now sharing internal threat data to help crypto firms detect North Korean-linked actors. The focus is on social engineering schemes, where hackers apply for crypto jobs to get inside, build trust and later launch attacks.… pic.twitter.com/trh7KBNQ3N — Coin Bureau (@coinbureau) May 5, 2026

Actualité Ripple : Initiative de renseignement sur les menaces : mécanismes de partage en temps réel, portée confirmée et révélations du programme

Le mécanisme fonctionne de la manière suivante : Ripple regroupera des renseignements internes sur les menaces — compilés à partir de ses propres opérations de sécurité et activités de réponse aux incidents — dans des flux de données structurés.

Ces flux couvriront des indicateurs de compromission, des adresses de portefeuilles vérifiées associées à des acteurs nord-coréens et des signatures comportementales liées aux tactiques connues de recrutement et d’infiltration de la RPDC.

Ce matériel sera ensuite distribué aux entreprises crypto participantes dans des formats conçus pour une intégration directe dans les flux de travail de sécurité et de conformité existants.

L’initiative alimente l’infrastructure plus large développée par Crypto_ISAC, un organisme de partage d’informations à but non lucratif pour les actifs numériques, qui a lancé une API mise à jour le 4 mai 2026.

Celle-ci permet l’ingestion en temps réel de données sur les portefeuilles liés à la fraude, les identifiants compromis, les profils LinkedIn malveillants et les indicateurs de schémas comportementaux. Coinbase a été la première institution à adopter l’API mise à jour de Crypto_ISAC, signalant que la contribution de Ripple rejoint un écosystème qui gagne déjà en traction institutionnelle.

Du point de vue de la conformité crypto, la valeur pratique est significative : les entreprises recevant les renseignements de Ripple peuvent recouper les transactions entrantes et sortantes avec des clusters de portefeuilles connus liés à la RPDC en quasi temps réel, satisfaisant ainsi potentiellement aux exigences de filtrage de l’OFAC avant que les actifs ne passent par des couches d’obscurcissement.

Big News! 📣 @Ripple is now contributing high-confidence DPRK threat data through Crypto ISAC helping security teams move from awareness to action. The reality is North Korean threat actors aren’t just attacking crypto, they’re infiltrating it. The latest wave of attacks is… pic.twitter.com/DwdMziEIC1 — Crypto ISAC (@Crypto_ISAC) May 4, 2026

Ripple a résumé la justification de cette annonce avec concision : « la posture de sécurité la plus solide en crypto est une posture partagée ».

L’entreprise présente les renseignements fragmentés comme la condition structurelle qui permet aux acteurs malveillants de recycler des tactiques identiques sur plusieurs cibles en succession rapide, un schéma que les registres de renseignement sur les menaces du secteur confirment à plusieurs reprises.

L’initiative, telle que décrite, cible l’ensemble de la chaîne des opérations crypto nord-coréennes : l’accès initial via de fausses candidatures et du phishing sur LinkedIn, l’accès interne, l’exfiltration de portefeuilles et le blanchiment multi-plateforme.

Il est nécessaire de souligner que plusieurs détails restent à confirmer : l’architecture technique précise du mécanisme de partage de Ripple — que les flux soient fournis via API, rapports structurés ou intégration directe à Crypto_ISAC — n’avait pas été vérifiée de manière indépendante au moment de la publication.

La liste complète des entreprises participantes, au-delà de l’adoption de Crypto_ISAC par Coinbase, n’a pas été divulguée.

Les rapports disponibles ne précisent pas si les renseignements de Ripple proviennent uniquement de données internes propriétaires ou s’ils intègrent des conclusions de partenaires médico-légaux tiers tels que TRM Labs, Elliptic ou Mandiant.

Les affirmations concernant la portée et la conception du programme, telles que décrites ici, s’appuient sur les déclarations publiques de Ripple et le contexte de recherche ; la vérification indépendante des détails opérationnels reste en attente.

À EXPLORER : Meilleurs portefeuilles Ethereum pour 2026 – Le guide actualisé de CoinSpeaker

next