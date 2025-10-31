L’euro numérique entre dans sa phase finale : lancement visé pour 2029

Pour Résumer

Euro numérique en phase finale depuis le 31 octobre.

Lancement visé pour 2029 par la BCE.

Concurrence avec stablecoins et crypto dopée.

La phase finale : tests et infrastructure



La BCE annonce la phase finale le 31 octobre 2025, après deux ans d’investigation. Effectivement, 100 banques centrales testent des prototypes.

L’euro numérique sera offline-capable et privacy-focused. De plus, il intégrera des paiements instantanés à 0,01 €. En outre, la BCE alloue 1 milliard d’euros au projet.

Des pilotes avec 50 000 utilisateurs commencent en 2026. D’ailleurs, l’infrastructure repose sur blockchain permissionnée. Effectivement, cela assure 1 000 TPS.

En effet, Christine Lagarde pousse pour un euro souverain. De plus, 20 pays UE adoptent des cadres CBDC. En outre, cela réduit la dépendance au dollar.

Concurrence avec les stablecoins

L’euro numérique cible les 150 milliards d’euros en stablecoins. Effectivement, USDT et USDC dominent 80 % du marché.

La BCE impose des limites à 3 000 € par wallet. De plus, les banques commerciales distribuent le CBDC. En outre, cela dope les paiements retail.

D’ailleurs, 60 % des Européens préfèrent un euro digital. Effectivement, cela freine les cryptos volatiles.

En effet, les exchanges comme Binance intègrent des ramps CBDC. De plus, la DeFi TVL européenne grimpe à 20 milliards. En outre, cela légitime les actifs numériques.

Impacts sur l’écosystème crypto

Cette annonce secoue le marché. Bitcoin stagne à 110 556 $, mais les altcoins gagnent 2 %. Effectivement, Solana monte à 187,75 $.

Les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. De plus, Ethereum, à 3 849 $, résiste. En outre, la TVL DeFi atteint 100 milliards.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace. D’ailleurs, les stablecoins UE explosent de 30 %.

Effectivement, les banques investissent 5 milliards en blockchain. En outre, la confiance institutionnelle monte. De plus, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : un euro digital dominant ?

Lancement 2029 peut-il changer la donne ? ChatGPT-5 prévoit 500 milliards d’euros en circulation CBDC d’ici 2030. Effectivement, cela accélère l’adoption.

De plus, des pays comme la Chine avec e-CNY inspirent. En outre, 30 % des paiements UE pourraient être digitaux. D’ailleurs, la BCE collabore avec la Fed.

Cependant, des défis persistent. En effet, la privacy reste controversée. De plus, les hacks CBDC à 100 millions inquiètent.

Octobre 2025 marque un jalon. Effectivement, l’euro numérique arrive. La diversification s’impose pour les investisseurs.

