La trêve commerciale entre Trump et Xi Jinping ravive l’appétit pour les cryptomonnaies

Pour Résumer

Les États-Unis et la Chine ont signé un nouvel accord commercial d’un an sur les terres rares et minerais critiques.

Les tarifs américains passent de 57 % à 47 %, signe d’un apaisement attendu.

Donald Trump salue “une réunion exceptionnelle” avec Xi Jinping.

Le deal du répit : un an d’apaisement entre deux géants

C’est un tournant discret, mais lourd de sens. Après des mois de menaces et de tarifs punitifs, les États-Unis et la Chine ont conclu un accord d’un an sur les exportations de minerais critiques et de terres rares. Les droits de douane américains passent de 57 % à 47 %, une réduction symbolique, mais significative.

Derrière les chiffres, une trêve politique et économique. Les deux puissances reconnaissent qu’une escalade commerciale aurait fragilisé des secteurs clés, notamment la production de semi-conducteurs, de batteries et de composants essentiels aux technologies émergentes, y compris la blockchain.

Trump a d’ailleurs affirmé “Sur une échelle de 0 à 10, je dirais que la réunion avec le président Xi était un 12.” Un ton volontairement enthousiaste, mais révélateur : le président américain veut afficher la maîtrise du récit économique avant l’année 2026, où les enjeux politiques et financiers se mêleront étroitement.

Les cryptos sous tension… puis en observation

À chaque détente géopolitique, la crypto réagit. Ce nouvel accord ne fait pas exception. Si la volatilité immédiate reste contenue, les traders voient dans cette trêve un signal pro-risque : moins de tension sur les chaînes d’approvisionnement, plus de visibilité macroéconomique, et donc un climat plus favorable.

Les investisseurs institutionnels, eux, y voient aussi une opportunité indirecte : la Chine, malgré ses restrictions, reste un acteur majeur de l’écosystème minier Bitcoin. Une détente commerciale pourrait faciliter certains flux logistiques, notamment dans les composants liés à l’énergie ou au matériel de calcul.

Bitcoin a brièvement repris +2.7 % dans la matinée, tandis qu’Ethereum et Solana restaient stables. Rien d’explosif encore, mais l’ambiance s’est nettement détendue. Le marché lit dans cette annonce un signe de normalisation des tensions mondiales, ce qui, pour la crypto, rime souvent avec retour de l’appétit pour le risque.

Trump, Xi Jinping et le grand jeu de l’influence économique

Ce deal ne se limite pas à la réduction de tarifs : c’est une manœuvre géopolitique. Donald Trump veut prouver qu’il peut stabiliser la relation sino-américaine sans perdre la face, un contraste net avec les épisodes de 2024, marqués par ses menaces de surtaxer tous les produits chinois à hauteur de 60 %.

Xi Jinping, de son côté, profite de la situation : l’accord lui offre une respiration économique alors que la Chine subit encore la contraction immobilière et la baisse de confiance intérieure.

Mais ce qui intrigue les analystes, c’est la manière dont la rhétorique de Trump évolue. Après avoir promis un “dollar fort” et des “tarifs agressifs”, il se tourne désormais vers un ton plus coopératif, tout du moins temporairement. Et quand la première économie mondiale s’apaise, le capital spéculatif cherche des débouchés.

La crypto devient alors le baromètre officieux de ce réchauffement : plus la paix commerciale s’installe, plus le risque diminue, plus les capitaux affluent vers les actifs alternatifs.

Une trêve fragile, un impact durable ?

Personne ne croit vraiment à une lune de miel entre Washington et Pékin. Cet accord d’un an ressemble à un pansement posé sur une fracture profonde : la guerre technologique continue, les différends stratégiques aussi. Mais pour les marchés, l’essentiel est ailleurs : la visibilité revient. Et dans un monde où chaque incertitude peut déclencher une liquidation, c’est un luxe rare.

L’effet immédiat sur la crypto sera sans doute modéré. Mais sur le moyen terme, cette trêve pourrait créer un terrain propice à un nouveau cycle haussier, si elle s’accompagne d’un retour de la confiance et de la croissance.

Les investisseurs, eux, ne s’y trompent pas : tant que Trump se félicite de réunions “à 12 sur 10”, le marché sait que la ligne rouge du chaos économique est repoussée. Et dans cet entre-deux fragile, Bitcoin reste la seule monnaie à n’obéir à aucun des deux présidents.

À lire aussi :