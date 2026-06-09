XRP : Chute à 1,08 $ malgré des flux ETF record en mai

Le 5 juin 2026, le XRP a enregistré un point bas à 1,08 $, son niveau le plus faible depuis 19 mois. Cette chute a été provoquée par des données sur l’emploi américain plus solides que prévu (172 000 nouveaux postes), ravivant les craintes de taux d’intérêt élevés de la part de la Réserve fédérale. Ce mouvement a déclenché une cascade de liquidations, effaçant plus d’un milliard de dollars de positions longues sur le marché crypto en 24 heures.

Le Bitcoin a plongé vers un plus bas de week-end à 59 100 $, entraînant le XRP dans son sillage. Ce dernier prolonge ainsi un drawdown d’environ 69 % par rapport à son sommet de cycle de 3,65 $ atteint en juillet 2025. Depuis, le jeton s’est stabilisé entre 1,12 $ et 1,16 $, récupérant environ 7 % par rapport au creux de vendredi.

La question analytique n’est pas de savoir si le XRP a chuté — c’est une évidence. L’enjeu est de déterminer si la divergence entre cette action sur les prix et les données d’accumulation institutionnelle constitue un signal structurel annonçant une réévaluation, ou un indicateur retardé d’acheteurs qui finiront par capituler sous la pression vendeuse. Cette distinction est cruciale pour interpréter les preuves suivantes.

Divergence des flux ETF XRP : ce que révèlent les données institutionnelles

Les ETF XRP au comptant ont enregistré 131,94 millions de dollars d’entrées nettes en mai 2026, soit le chiffre mensuel le plus élevé depuis le lancement de ces produits, et ce, alors même que le krach crypto s’accélérait en fin de mois.

Un montant supplémentaire de 4,13 millions de dollars a intégré les produits ETF XRP début juin, durant la semaine même où le prix touchait son plus bas de 19 mois, portant les entrées cumulées des ETF XRP au comptant à 1,43 milliard de dollars.

Le mécanisme est le suivant : les entrées dans les ETF représentent l’activité des participants autorisés, généralement des investisseurs institutionnels ou de gros porteurs, qui achètent des parts directement auprès des émetteurs. Ces derniers acquièrent ensuite du XRP physique pour garantir ces parts, réduisant ainsi l’offre circulante sur les plateformes d’échange.

Cette divergence par rapport aux produits comparables n’est pas anodine. Sur la même période, les ETF Bitcoin ont perdu 4,4 milliards de dollars en 13 jours consécutifs de sorties, et les ETF Ethereum ont cédé 401 millions de dollars sur 17 jours. Cela signifie que les flux institutionnels vers le XRP ont évolué à contre-courant de toutes les autres grandes catégories d’ETF crypto durant cet épisode de liquidation massive. Les sorties des ETF Bitcoin ne se sont interrompues que le 4 juin avec une entrée de 3 millions de dollars, un montant jugé insuffisant pour signaler un retournement de tendance.

Il convient toutefois de nuancer le statut épistémologique de ces données. Si les chiffres confirment que des capitaux sont entrés dans ces produits, ils ne garantissent pas que ces investisseurs maintiendront leurs positions en cas de nouvelle baisse, ni qu’ils établiront un plancher de prix immédiat. Les participants autorisés peuvent inverser leurs positions à tout moment.

Le record de mai pour les ETF XRP est notable car il survient dans un environnement de prix dégradé, mais cette fragilité du marché laisse planer un doute sur la pérennité de ces flux.

L’argument prospectif pour les entrées d’ETF repose largement sur le CLARITY Act, qui classerait définitivement le XRP comme une commodité (marchandise) selon la loi fédérale américaine. Le projet de loi a été validé par le comité bancaire du Sénat en mai et inscrit au calendrier législatif le 1er juin.

Standard Chartered prévoit que l’adoption du CLARITY Act pourrait déclencher entre 4 et 8 milliards de dollars de flux supplémentaires vers les ETF XRP d’ici la fin de l’année, soit 30 à 60 fois le total record de mai. Cette projection reste conditionnée à la programmation du vote au Sénat avant la pause d’août, ce qui n’est pas garanti.

Analyse du prix du XRP : les scénarios possibles face à la divergence

Si les conditions macroéconomiques se stabilisent et que les données sur l’inflation américaine apaisent les craintes liées aux taux, le déséquilibre actuel des positions (ratio short/long de 9:1) pourrait devenir le moteur d’un short squeeze massif plutôt qu’un indicateur baissier, à condition que les flux ETF maintiennent leur trajectoire.

Le CLARITY Act, s’il progresse vers un vote avant août, ajouterait de l’huile sur le feu. Les projections de Standard Chartered commencent déjà à être intégrées par le marché, ce qui pourrait ramener le XRP vers 1,50 $ – 1,60 $ à court terme, voire 2,00 $ ou plus si l’accumulation s’accélère. Le signal de confirmation serait une clôture quotidienne maintenue au-dessus de 1,30 $, suivie d’une reprise des 1,40 $ avec du volume.

Dans un scénario de stagnation, si le Bitcoin oscille entre 60 000 $ et 65 000 $ sans rebond décisif et que le CLARITY Act reste en attente au Sénat, le XRP pourrait consolider entre 1,10 $ et 1,25 $. L’accumulation par les « whales » (baleines) se poursuivrait discrètement sans catalyseur immédiat.

Le signal à surveiller serait alors la constance des flux hebdomadaires des ETF, même sans accélération, et le maintien du support de 1,08 $.

Enfin, si le Bitcoin teste le niveau de 55 000 $ (une probabilité de 64 % selon Polymarket), une nouvelle vague de liquidations pourrait forcer même les détenteurs les plus convaincus à réduire leur exposition. La corrélation de 0,87x du XRP au Bitcoin impliquerait alors un prix proche de 1,05 $.

Un test des 50 000 $ pour le BTC pousserait le XRP sous la barre symbolique de 1,00 $. En dessous, les supports structurels se situent à 0,95 $, puis dans la zone des 0,75 $ à 0,85 $, correspondant aux points bas historiques du cycle. Le signal critique serait une clôture quotidienne sous 1,08 $ accompagnée d’un renversement des flux ETF vers des sorties nettes.

L’indicateur clé à suivre n’est pas le prix du XRP lui-même, mais les chiffres hebdomadaires des flux ETF. Un passage durable des entrées aux sorties signalerait l’échec de la thèse d’accumulation institutionnelle. À l’inverse, des entrées persistantes malgré la faiblesse des prix renforceraient le potentiel de hausse finale.