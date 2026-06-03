Mercredi 3 juin 2026 – Les privacy coins et les jetons d’infrastructure IA tirent leur épingle du jeu alors que le Bitcoin glisse vers des niveaux inédits depuis avril.

Zcash a bondi de plus de 10,8 % au cours des dernières 24 heures, tandis que NEAR Protocol progresse d’environ 10 % depuis hier soir, alors même que le marché global digère une nouvelle pression vendeuse ayant poussé le BTC sous les 70 000 $.

Ces mouvements soulignent à quel point les capitaux continuent de se tourner vers des actifs dotés de forces technologiques spécifiques plutôt que vers de simples investissements bêta généralistes.

Cette même sélectivité profite souvent aux projets Web3 qui résolvent des problèmes concrets du marché plutôt que de simplement surfer sur la tendance générale.

C’est pourquoi la prévente de LiquidChain (LIQUID) a déjà dépassé les 820 000 $, signe d’une confiance précoce dans son architecture Layer 3 conçue pour unifier la liquidité entre Bitcoin, Ethereum et Solana. Cette dynamique laisse présager un potentiel de hausse important à mesure que la demande pour une exécution cross-chain efficace s’intensifie d’ici la fin de l’année 2026.

Zcash et NEAR Protocol progressent alors que le Bitcoin teste des niveaux inférieurs

Zcash a franchi la barre des 620 $ ce matin après que des pics de volume sur les principales plateformes d’échange ont attiré l’attention. Les observateurs du marché ont souligné une activité inhabituelle sur Coinbase, où d’importants flux en USD ont semblé tester délibérément la résistance supérieure plutôt que d’indiquer des transactions dispersées.

Kraken a également montré des configurations différentes au cours de la même session, renforçant l’idée que les grands acteurs se positionnent pour profiter de la dynamique récente de cette crypto axée sur la confidentialité.

exchange-specific $zec volume suggests someone or something on coinbase is anticipating what lies ahead in june, with overhead fibonacci resistance being tested. this was no fat finger. this was a deliberate break-out-attempt in the form of millions in usd trading kraken and… pic.twitter.com/D1UJ8tP21i — Matthew (@GoodTexture) June 2, 2026

Le jeton ZEC prolonge ainsi une hausse de plusieurs mois, alimentée par ses transactions masquées zk-SNARK et ses travaux en cours sur des fonctionnalités résistantes au calcul quantique, tandis que NEAR Protocol bénéficie d’un regain d’intérêt pour les narratifs liés à l’IA.

Le jeton natif de ce dernier réseau a vu son open interest grimper et les acheteurs défendre des niveaux clés après une série de mises à niveau axées sur le scaling dynamique et les capacités cross-chain.

Alors que le Bitcoin poursuit son repli en raison des ventes de grands détenteurs et de la prudence macroéconomique, les capitaux se sont réorientés vers des jetons offrant des catalyseurs plus clairs.

Ces mouvements s’inscrivent dans une tendance où certains segments du marché progressent même lorsque l’actif principal se corrige – et ce même environnement tend à récompenser les projets d’infrastructure qui réduisent les frictions entre les blockchains.

Cette dynamique oriente désormais les regards vers des projets en phase de démarrage comme LiquidChain, qui s’attaque de front à la fragmentation de la liquidité.

La prévente de LiquidChain dépasse les 820 000 $ alors que ce projet de Layer 3 suscite l’intérêt

LiquidChain (LIQUID) est une blockchain de Layer 3 qui fusionne les capacités de liquidité et d’exécution de Bitcoin, Ethereum et Solana au sein d’un environnement unique. Les développeurs peuvent déployer leurs applications une seule fois et atteindre les utilisateurs de ces différents réseaux sans lancements distincts ni recours à des actifs enveloppés (wrapped).

Le système utilise une machine virtuelle haute performance, associée à des outils de vérification, pour garantir des règlements cross-chain atomiques et minimisant le besoin de confiance.

Le jeton natif du projet, le LIQUID, peut être acquis au prix de 0,01466 $ lors de l’étape actuelle de la prévente. L’offre totale de LIQUID s’élève à 11,8 milliards d’unités, avec une allocation de 35 % pour le développement continu, 32,5 % pour la croissance et le marketing, 15 % pour le développement commercial, 10 % pour les récompenses et 7,5 % pour les cotations sur les plateformes d’échange.

La prévente a déjà levé plus de 820 000 $ (mettant le cap sur le cap symbolique du million de dollars), et les participants peuvent acheter et staker leurs jetons pour un APY de 1 348 % (un taux incitatif élevé sujet à variation avec l’augmentation de la participation).

La progression de LiquidChain semble s’accélérer à mesure que sa prévente approche de ses phases finales, les traders récompensant les projets qui apportent une utilité concrète dans un contexte de rotation des capitaux. Une couche d’exécution unifiée qui regroupe la liquidité sans étapes de wrapping supplémentaires offre une réponse directe à la fragmentation qui ralentit encore les stratégies complexes sur les principales blockchains.

Rejoignez la prévente de LIQUID avant la prochaine hausse des prix

Pour commencer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur le site officiel de LiquidChain, de connecter un portefeuille compatible et d’acheter des jetons LIQUID pendant que la prévente est encore active. Le widget d’investissement du site accepte l’ETH, le BTC, l’USDT, l’USDC, le SOL et le BNB – les achats par carte bancaire sont également pris en charge. Au prix actuel de 0,01466 $ par jeton LIQUID, les acheteurs peuvent staker immédiatement pour obtenir des récompenses affichées à un APY de 1 348 %.

L’application mobile Best Wallet propose également un processus d’achat et de staking simplifié, le LIQUID étant disponible dans sa section « Jetons à venir ». L’application est téléchargeable gratuitement sur l’App Store d’Apple et sur Google Play.

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