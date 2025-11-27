MEXC liste le token $BEST : 1,2M BEST + 45 000 USDT en rewards

Pour Résumer

BEST arrive sur MEXC le 28 novembre avec un gros programme d’incitations, dont 1,2 million de tokens et 45 000 USDT en récompenses.

Le listing dans la Zone Innovation marque BEST comme un projet à fort potentiel et soutenu par les fondamentaux de l’app.

L’événement Airdrop+ du 27 novembre au 4 décembre offre une fenêtre d’entrée privilégiée.

Un listing imminent

Après avoir levé 17,5 millions de dollars en ICO avec la participation de 55 000 contributeurs, le token Best Wallet (BEST) se lance sur MEXC, exchange centralisé du top 10.

Le listing a lieu vendredi 28 novembre à 14h00 UTC, ce qui signifie qu’il reste encore 24 heures pour sécuriser BEST au prix de prévente avantageux de 0,025995 dollar.

Le succès du listing du token BEST reflète une évaluation plus large du marché montrant que les exchanges leaders perçoivent des fondamentaux solides et une demande croissante derrière l’application de portefeuille. Elle ancre un écosystème de portefeuille multi-chaînes axé sur l’utilité et construit pour les conditions de trading modernes.

Mais le listing MEXC ne se produit pas dans le vide. Pour soutenir la formation de liquidité et accélérer la participation des utilisateurs, MEXC associe le listing à l’un de ses plus grands programmes d’incitation du mois.

Une campagne Airdrop+ de 1,2 million de BEST plus 45 000 USDT du 27 novembre au 4 décembre, conçue pour stimuler l’activité de trading précoce et approfondir l’engagement du carnet d’ordres dès le lancement.

Si deux exchanges de premier plan ont agi aussi rapidement, ne soyez pas surpris quand d’autres se précipitent pour sécuriser leur propre listing BEST, la traction est impossible à ignorer.

BEST atterrit dans la Zone Innovation à forte croissance de MEXC

La décision de MEXC de lister BEST dans sa Zone Innovation est particulièrement significative car ce segment est réservé aux projets à fort potentiel et à croissance rapide que l’exchange estime capables de gagner en traction rapidement.

Les tokens placés ici reçoivent une visibilité accélérée, un placement préférentiel sur l’interface de trading, et l’accès à la base de traders early-adopters la plus active de MEXC, c’est-à-dire les utilisateurs qui pilotent typiquement la première vague de liquidité et de découverte de prix.

Découvrir Best Wallet

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

La Zone Innovation s’est forgé une réputation comme la rampe de lancement pour les performances exceptionnelles, incluant des vedettes récentes comme MONAD (MON), qui a vu une forte activité de trading précoce après ses débuts là-bas avant de s’étendre à des marchés plus larges.

En listant BEST dans la Zone Innovation, MEXC reconnaît effectivement que Best Wallet est plus qu’un token, le marquant comme un écosystème en pleine ascension avec le potentiel de devenir le portefeuille de choix de la crypto.

Et avec les incitations Airdrop+ qui se lancent aux côtés du listing, BEST est introduit dans un environnement préparé pour un trading précoce intense.

Pour les investisseurs, ce listing signifie une validation au niveau de l’exchange que BEST possède le potentiel de liquidité, l’activité utilisateur, et la profondeur d’utilité nécessaires pour une pertinence de marché à long terme.

La profondeur de fonctionnalités qui explique la confiance de MEXC en BEST

BEST a mérité son placement en Zone Innovation car Best Wallet redéfinit ce qu’un portefeuille Web3 moderne peut accomplir.

Il surpasse constamment les acteurs établis grâce à un traitement de transactions plus rapide et moins coûteux, un on-ramping transparent, et une pile de fonctionnalités bientôt lancées conçues pour rendre le trading plus profitable et sécurisé pour ses utilisateurs.

Sa roadmap montre à quel point plus arrive encore. Des analyses de marché élargies fourniront aux utilisateurs des insights de performance plus profonds, une identification des tendances, et des signaux en temps réel pour soutenir une prise de décision informée.

Les transactions sans token de gaz élimineront le besoin de détenir des tokens de réseau comme ETH, BNB ou SOL pour les frais, tandis que l’achat DCA automatisé permettra aux investisseurs d’accumuler de la crypto sans biais émotionnel ou pression de timing de marché.

Du côté de l’investissement, Best Wallet développe un agrégateur de staking qui identifie les opportunités à rendement le plus élevé à travers les chaînes et booste les retours grâce aux améliorations activées par BEST.

La prochaine fonctionnalité de trading de dérivés in-app transformera encore plus Best Wallet en terminal de trading complet.

Mais peut-être la différenciation la plus forte, et un facteur majeur derrière son listing en Zone Innovation, est l’outil de screening de projets unique en son genre de Best Wallet, Upcoming Tokens.

Cet outil a déjà identifié plusieurs opportunités de prévente et de phase précoce qui ont ensuite livré des retours massifs pour les utilisateurs ayant agi tôt.

Comment rejoindre l’événement Airdrop+ de 1,2M BEST plus 45K USDT

Avec BEST maintenant en ligne sur MEXC, les traders ont une chance à durée limitée de participer à l’une des plus grandes campagnes Airdrop+ de l’exchange du mois, qui, comme mentionné, offre 1,2 million de BEST et 45 000 USDT en récompenses.

L’événement se déroule du 27 novembre au 4 décembre, donnant aux utilisateurs une semaine complète pour participer.

Les utilisateurs peuvent entrer via plusieurs points d’entrée : déposer BEST, trader la paire BEST/USDT pour se qualifier pour des tirages au sort, et compléter des tâches d’achievement qui débloquent des bonus USDT supplémentaires.

Découvrir Best Wallet sur MEXC

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Pour quiconque recherche une exposition à BEST au stade le plus précoce de son parcours d’exchange, c’est l’une des fenêtres d’entrée les plus fortes avant que la liquidité plus large et la découverte de prix ne prennent pleinement effet.

Avec un service de carte de débit également en route, il est clair que Best Wallet répond activement à ce que les utilisateurs crypto d’aujourd’hui demandent et le livre à l’intérieur d’un écosystème unique.

Alors que cette vision devient réalité, le token BEST siégera au centre de chaque fonction majeure et transaction au sein de l’application.

Pour rejoindre, rendez-vous simplement sur MEXC, déposez ou tradez BEST pendant la fenêtre d’événement, et participez aux activités Airdrop+ pour maximiser votre potentiel de récompense.

Apprenez-en plus sur Best Wallet en visitant son site officiel ou en rejoignant sa communauté sur X, Telegram, et Discord.

L’application Best Wallet est également disponible sur Google Play et l’Apple App Store, permettant aux utilisateurs d’accéder à toutes les fonctionnalités depuis leurs appareils mobiles.