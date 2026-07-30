Loi CLARITY : Paul Atkins (SEC) soutient le projet crypto

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Paul Atkins, a déclaré sur X ce mardi 28 juillet qu’il est « engagé à soutenir le Congrès dans l’avancement de la loi CLARITY, y compris en fournissant une assistance technique ». Cette prise de position place l’appareil réglementaire de la SEC directement derrière un projet de loi de 616 pages sur la structure du marché crypto, qui doit être adopté par le Sénat dans les jours précédant les vacances parlementaires d’août.

Il ne s’agit pas d’un simple soutien symbolique. Le président en exercice de la SEC signale ainsi que son agence va activement façonner le texte législatif d’un projet de loi qui redessine la frontière juridictionnelle entre la SEC et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) — une ligne de démarcation contestée depuis que les marchés crypto sont devenus systémiquement importants.

Loi CLARITY : Un goulot d’étranglement au Sénat qui dure depuis des années

La loi CLARITY a été adoptée par la Chambre des représentants l’année dernière avec un vote bipartisan de 294 contre 134, établissant une viabilité transpartisane mais laissant le Sénat comme l’obstacle décisif.

La commission bancaire du Sénat a publié une version mise à jour et fusionnée du texte le 22 juillet 2026. Ce document de 616 pages tente de codifier quels actifs numériques relèvent de la juridiction de la SEC en tant que titres (securities) et lesquels migrent sous la surveillance de la CFTC en tant que matières premières numériques (commodities).

JUST IN: A bipartisan CLARITY Act ethics counteroffer could be sent to the White House within days.



Democrat Ruben Gallego and Republican Thom Tillis are now finalizing an ethics compromise that could resolve a key Democratic concern, per POLITICO.



A deal could unlock the 60… pic.twitter.com/VKHj1emE5T — Coin Bureau (@coinbureau) July 29, 2026

Le 28 juillet, le Sénat a mis le projet de loi de côté pour traiter 74 nominations fédérales en attente et faire avancer la loi Lindsey O. Graham sur les sanctions contre la Russie de 2026, comprimant ainsi la fenêtre de tir à quelques jours seulement avant le congé parlementaire.

Le chef de la majorité au Sénat, John Thune, a exprimé des doutes quant à la possibilité d’une adoption avant les vacances, bien qu’il se soit dit prêt à forcer un vote de procédure, qu’il dispose ou non des 60 voix nécessaires pour contrer une obstruction parlementaire (filibuster).

Assistance technique : Le rôle concret de la SEC

Dans la pratique législative, l’assistance technique de la SEC signifie la rédaction et l’affinage du langage juridique du projet de loi, le signalement des conflits avec les lois sur les valeurs mobilières existantes, le conseil aux équipes du Sénat sur la faisabilité de la mise en œuvre et la clarification de la répartition des compétences entre la SEC et la CFTC.

Atkins a également joint à sa publication un extrait vidéo d’une interview accordée lundi à CNBC, dans laquelle il détaille la nécessité d’un cadre réglementaire formel pour les marchés crypto, selon le rapport de Bitcoin Magazine rédigé par Mathew Di Salvo.

I am committed to supporting Congress in advancing the CLARITY Act, including providing technical assistance.



American leadership in the digital finance revolution means matching the energy of American innovators with a regulatory framework worthy of them. pic.twitter.com/7JiHDUbLqS — Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) July 28, 2026

La SEC et la CFTC mènent actuellement une initiative conjointe baptisée Project Crypto, visant à développer une taxonomie des jetons et des exemptions potentielles afin d’aligner les cadres internes des deux agences sur le futur statut. Atkins a qualifié le travail interne déjà accompli sous l’égide de la Crypto Task Force de la commissaire Hester Peirce de solution temporaire, et non d’un substitut à l’autorité statutaire que conférerait la loi CLARITY.

Atkins a ajouté : « Le leadership américain dans la révolution de la finance numérique signifie que l’énergie des innovateurs américains doit être accompagnée d’un cadre réglementaire à leur hauteur », d’après la source primaire de Bitcoin Magazine.

Résistance démocrate et impasse sur le rendement des stablecoins

La coalition soutenant le projet de loi comprend désormais Fidelity, Goldman Sachs et le protocole de finance décentralisée Aave — dont le fondateur, Stani Kulechov, a noté que la loi pourrait étendre les activités des banques liées aux actifs numériques, notamment la garde, le staking et le prêt — aux côtés du président de la SEC lui-même. L’alignement de Wall Street derrière la loi CLARITY reflète un appétit institutionnel large pour la certitude réglementaire que le texte apporterait.

Le principal obstacle demeure un bloc de sénateurs démocrates, mené en partie par le sénateur Cory Booker, qui a publié une déclaration le 22 juillet estimant que le projet de loi, dans sa forme actuelle, est insuffisant. Leurs objections se concentrent sur les dispositions relatives au rendement des stablecoins — les lobbyistes bancaires craignant que les plateformes crypto offrant des rendements attractifs sur les soldes des clients n’érodent la base des dépôts bancaires — ainsi que sur la portée des règles d’éthique régissant la détention d’actifs numériques par les fonctionnaires fédéraux.

La mise à jour du 22 juillet a introduit un volet éthique élaboré par la Maison Blanche interdisant aux fonctionnaires fédéraux concernés et à leurs conjoints d’émettre ou de promouvoir des actifs numériques, avec une clause d’extinction en 2029 et une application confiée au Département de la Justice (DOJ) plutôt qu’à un droit d’action privé.

Les sénateurs Ruben Gallego et Thom Tillis travaillent sur une formulation éthique alternative à soumettre à la Maison Blanche, ce qui suggère que l’impasse est toujours d’actualité. La position des démocrates réfractaires et le calendrier des vacances d’août restent les variables critiques pour le projet de loi.

Si un vote de clôture n’a pas lieu avant le 8 août, l’examen final sera repoussé au moins jusqu’en septembre, prolongeant une impasse législative qui a déjà consommé la majeure partie de l’année 2026. Si le vote de procédure a lieu mais échoue, la loi CLARITY fera face à un retard prolongé jusqu’à l’automne, sans garantie que la coalition actuelle se maintienne.