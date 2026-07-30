Le véhicule au cœur de cette offensive est Seviora, la branche de gestion d’actifs détenue à 100 % par Temasek, qui supervise actuellement environ 75 milliards de dollars d’actifs à travers quatre filiales. L’enjeu central de cette évolution est qu’une structure comme Seviora, calquée sur le modèle de BlackRock, augmente mécaniquement la probabilité du lancement d’un véhicule d’investissement institutionnel majeur pour le Bitcoin en Asie, même si Seviora n’a fait aucune annonce officielle en ce sens à ce jour. Au moment où cette information circule, le Bitcoin s’échange à 64 250 $, en hausse de 1 % sur les dernières 24 heures, avec un volume de transactions quotidien de 24,3 milliards de dollars avant la réunion du FOMC sur les taux d’intérêt. La capitalisation totale du marché crypto s’élève actuellement à 2,28 billions de dollars. https://twitter.com/TedPillows/status/2082386649984491810

Qu’est-ce que Seviora et pourquoi la comparaison avec BlackRock est-elle pertinente ?

Seviora a été créée en 2020 en tant que société holding regroupant quatre gestionnaires d’actifs appartenant à Temasek : Azalea Investment Management, Fullerton Fund Management, InnoVen Capital et Seatown Holdings International. Il s’agit pour Temasek de construire une plateforme multi-stratégies sous une marque unique, plutôt que de gérer quatre boutiques distinctes dans un relatif anonymat. Selon le FT, une source proche de la stratégie de Temasek a explicitement déclaré que l’objectif est de faire de Seviora le « BlackRock de Singapour », une citation relayée par le média coréen Seoul Economic Daily via une traduction par IA. Bien que la formulation exacte puisse être une paraphrase, l’ambition est claire : Temasek veut que Seviora domine la gestion d’actifs panasiatique comme BlackRock domine le marché mondial. Lors d’une réorganisation en avril 2025, Temasek a scindé l’ensemble de ses opérations en trois entités, concentrant sa division de gestion d’actifs — qui représente environ un quart de son portefeuille total — au sein de Seviora. Cette stratégie repose sur des coentreprises avec des institutions financières locales en Asie et des acquisitions ciblées de gestionnaires d’investissement indépendants.

Le lien BlackRock-Bitcoin : un signal pour les investisseurs crypto

BlackRock n’est pas seulement le plus grand gestionnaire d’actifs au monde avec 14 billions de dollars d’encours. C’est aussi l’opérateur de l’IBIT (iShares Bitcoin Trust), le plus grand ETP Bitcoin au monde avec environ 54 milliards de dollars d’actifs, captant près de 49 % du marché des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis. Depuis, BlackRock a étendu cette gamme avec des produits de rendement basés sur le Bitcoin, prouvant qu’un gestionnaire institutionnel de grande taille peut bâtir une suite complète de produits autour d’un seul actif numérique. C’est précisément cette diversité de produits que Temasek souhaite répliquer via Seviora. Si le modèle copié inclut le succès de l’IBIT, l’implication structurelle est qu’une entité comme Seviora, avec des ambitions similaires à celles de BlackRock, devra tôt ou tard intégrer un produit d’actifs numériques à son catalogue.

Une infrastructure régionale en cours de déploiement

L’expansion régionale de Seviora est déjà bien entamée. Début 2025, la société a ouvert un bureau à Abu Dhabi via une coentreprise avec Mubadala et a signé un protocole d’accord avec la Doha Bank la même année. En octobre 2025, Samsung Securities s’est associé à Seviora pour distribuer des stratégies de capital-investissement mondial en Corée du Sud, l’un des marchés crypto de détail les plus dynamiques. Ces partenariats sont cruciaux alors que la Corée, les États du Golfe et Singapour encadrent l’accès aux produits d’actifs numériques. Seviora met en place des canaux de distribution transfrontaliers essentiels avant même le lancement de produits spécifiques. Parallèlement, le Project Guardian de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) sert de bac à sable réglementaire pour les actifs tokenisés, s’alignant sur les priorités de la MAS pour la tokenisation des actifs réels (RWA). Toutefois, Temasek reste prudent après sa déconvenue liée à FTX et ne détient pas de Bitcoin directement dans son bilan pour le moment. L’optimisme concernant le Bitcoin repose donc sur le potentiel futur de Seviora plutôt que sur ses positions actuelles.